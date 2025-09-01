Nedarbo dienos 2027

2027 metais Lietuvoje bus 17 dienų, kurios laikomos oficialiomis poilsio dienomis. Tai apima tiek nacionalines šventes, tiek svarbias religines dienas.
Visos 2027 metų šventinės dienos Lietuvoje
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
2027 metais Lietuvoje bus 17 oficialių nedarbo dienų, įskaitant valstybines ir religines šventes. Kai kurios šios dienos iškris savaitgaliais, o kitos suteiks galimybę prailginti savaitgalį su papildoma laisva diena. Norėdami maksimaliai išnaudoti poilsio laiką, peržiūrėkite išsamų kalendorių su visomis 2027 metų laisvomis dienomis.
Nedarbo dienų sąrašas 2027 m.2027-01-01 Naujieji metai 2027-02-16 Vasario 16 2027-03-11 Kovo 11 2027-03-28 Velykos 2027-03-29 Antroji Velykų diena 2027-05-01 Gegužės 1-oji 2027-06-24 Joninės 2027-07-06 Liepos 6 2027-08-15 Žolinė 2027-11-01 Visų šventųjų diena 2027-11-02 Vėlinės 2027-12-24 Šv. Kūčios 2027-12-25 Šv. Kalėdos 2027-12-26 Šv. Kalėdų antroji diena
DUK – Dažniausiai Užduodami Klausimai
Kiek oficialių nedarbo dienų bus 2027 metais?
Ar 2027 metais bus daug ilgųjų savaitgalių?
Kai kurios šventinės dienos iškris darbo savaitės viduryje, tačiau bus ir tokių, kurios suteiks galimybę sukurti ilgesnius savaitgalius. Iš anksto planuojant galima išnaudoti papildomas poilsio dienas.
Kas Lietuvoje laikoma poilsio (nedarbo) diena?
Poilsio dienos – tai oficialios valstybės šventės, kurias nustato Vyriausybė. Tarp jų – tokios šventės kaip Naujieji metai, Kalėdos ar Velykos. Kai kuriais atvejais, jei šventė išpuola tarp savaitės dienų (pvz., antradienį ar ketvirtadienį), gali būti pridėtos papildomos laisvos dienos.
Ar poilsio dienų datos kasmet tokios pačios?
Dalis jų turi pastovią datą (pavyzdžiui, sausio 1‑oji), tačiau tokios šventės kaip Velykos kiekvienais metais keičiasi, nes priklauso nuo mėnulio kalendoriaus. Mūsų puslapis nuolat atnaujinamas, tad visuomet rasite tikslias datas.
Ar poilsio dienos yra mokamos?
Paprastai taip – pagal Lietuvos darbo teisę oficialios šventės yra apmokamos kaip įprastos darbo dienos. Vis dėlto, jei dirbate pamaininį darbą, rekomenduojame pasitarti su savo darbdaviu.
Ką daryti, jei šventė išpuola savaitgalį?
Jeigu šventinė diena, kaip antai sausio 1‑oji, tenka šeštadieniui ar sekmadieniui, tam tikrais atvejais suteikiama papildoma laisva diena pirmadienį. Daugiau informacijos rasite mūsų kalendoriuje su 2027 m. švenčių išdėstymu.