kalendorius - 2027 rugpjūčio 2d.
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Rugpjūčio 2-ąją Lietuvoje minima Ubagų diena. Šią dieną, kai pirmasis derlius jau nuimtas, senieji lietuvių papročiai ragina dalintis su tais, kurie gyvena nepritekliuje. Tradiciškai ubagams buvo nešama duonos ir kitų maisto produktų. Senovės lietuvių kultūroje aukojimas neturtingiesiems buvo labai svarbus. Buvo tikima, kad Dievas Senelis gali pasirodyti kaip elgeta, ir jei su juo pasidalinsi net mažiausiu duonos gabalėliu, jis tau atlygins. Niekada negali žinoti, ar susiduri su dievu, ar su paprastu elgeta. Taip pat buvo sakoma: "svečias į namus – Dievas į namus".
Rugpjūčio 2 diena yra 214-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 215-oji. Iki metų pabaigos lieka 151 diena.