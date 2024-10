Viena ryškiausių šalies muzikos žvaigdžių Justė Arlauskaitė – Jazzu šiandien klausytojams pristato naujausią savo darbą – singlą bei vaizdo klipą „Kometa“. Svajingas, kupinas karšta Ispanija pulsuojančių vaizdų naujausias vaizdo klipas, pasak atlikėjos, itin svarbus, nes čia įamžinta miestas, kuriame gimė kūrinys. Be to, naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plus laidoje ji pasakoja apie naują veiklą.