Kitos šalys

Mianmare ir Kinijoje internetas yra pats nelaisviausias pasaulyje, o kai kuriose kitose šalyse, tarp kurių pirmauja Kirgizija, interneto laisvė sumažėjo, teigiama trečiadienį paskelbtame tyrime. Tolesnis padėties prastėjimas Mianmare, Pekino sąjungininkėje, kurioje 2021 metais valdžią užgrobė kariuomenė, žymi pirmą kartą per dešimtmetį, kai kokia nors šalis prilygsta Kinijai pagal žemiausią rezultatą, nurodomą „Freedom on the Net“ ataskaitoje.