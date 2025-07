Rusija ruošiasi hibridinio karo eskalavimui: ekspertas pasisakė apie „nežinomus“ dronus Europoje

„Anksčiau Rusija taikė taktiką, kai pažeisdavo Estijos oro erdvę, prisidengdama mokomaisiais skrydžiais... Dabar jie perėjo prie kito etapo. Pirmasis žingsnis – infrastruktūros naikinimas arba gadinimas. Tai apima įvairius objektus – nuo interneto kabelių iki bandymų vykdyti sabotažą, ypač prieš dujotiekius, taip pat trukdymą GPS signalams“, – pasakojo jis.

Be to, anot eksperto, dar viena Rusijos hibridinio karo forma – „nežinomų“ dronų paleidimas virš mokymo centrų ir poligonų, kuriuose Europos šalyse apmokomi Ukrainos kariai.

„Maždaug prieš metus Europos žvalgybos tarnybos įspėjo, kad Rusija gali eskaluoti hibridinį karą ir imtis kitų jo formų – visų pirma sabotažo bei teroristinių aktų ES šalių teritorijose“, – pridūrė A. Musijenka.

(37 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų liepa

Rusija vis dar negali susitaikyti su Švedijos ir Suomijos įstojimu į NATO

Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija vis dar negali susitaikyti su Suomijos ir Švedijos įstojimu į NATO, nes tai reikšmingai sumažina Maskvos įtaką regione.

„Jie negali atleisti to, kad Šiaurės Atlanto Aljanso buvimas Baltijos jūros regione nuolat stiprėja. Dėl to mažėja Rusijos Baltijos laivyno veikimo galimybės. Praėjusią savaitę Putinas negalėjo surengti didelio karinio jūrų laivyno parado dėl dronų grėsmės. Yra ir kitų apribojimų, su kuriais jie susiduria, nes Rusija praranda pranašumą Baltijos jūroje. Tai, be abejo, labai kelia nerimą“, – aiškino A. Musijenka.