TV3 naujienos > Žmonės > Kas po kiek?

Nustebsite išgirdę, kiek už savo techniką sumoka medžiotojai ir deimantų specialistai

2025-09-13 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 17:25

Lietingi rudens vakarai kviečia net medžiotojus prisėsti prie televizijos ekranų ir atsipalaiduoti su šiltu obuolių pyrago gabalėliu. Ar TV3 pramoginio žaidimo „Kas po kiek?“ dalyviams pavyks atspėti, kas pigiau – padidinimo stiklas deimantams ar terminio vaizdo monokuliaras medžiotojams?

Lietingi rudens vakarai kviečia net medžiotojus prisėsti prie televizijos ekranų ir atsipalaiduoti su šiltu obuolių pyrago gabalėliu. Ar TV3 pramoginio žaidimo „Kas po kiek?“ dalyviams pavyks atspėti, kas pigiau – padidinimo stiklas deimantams ar terminio vaizdo monokuliaras medžiotojams?

0

Kaip juokavo laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis, gal lietuviai ir nėra stipriausi pasaulyje matematikai, kaip rodo valstybiniai matematikos egzaminai net pridėjus 10 taškų, paspėlioti kasdienių ir įvairių veiklų prekių kainas visuomet įdomu.

Dvi komandos vėl stojo į kovą bandydamos pranokti viena kitą savo žiniomis bei sėkmingomis nuojautomis apie turtuolių gyvenimą, įsimintinų pramogų užsienio šalyse kainas bei netgi paprasto 4 porcijų obuolių pyrago savikainą.

Bet vis dėlto netikėčiausias kainos bus iškeltos rubrikoje „Palygink nepalyginamą“. Žaidimo dalyviams teks išmąstyti, kuri ypatinga technika turi mažesnę kainą – padidinimo stiklas deimantams ar terminio vaizdo monokuliaras medžiotojams? Paaiškėjusios abiejų daiktų kainos atims jums žadą.

Ar bent viena komanda atspės teisingai? Kas parsiveš namo žaidimo prizą?

Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje arba šeštadienį 17:30 per TV3 televiziją!

