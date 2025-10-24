Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Kavos pasaulis

Šiltas rudens ritualas: išbandykite šiuos kavos receptus su cinamonu ir moliūgu

2025-10-24 14:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 14:40

Kai už lango vis dažniau lietus barbena į palangę, niekas taip nesušildo kaip kvapnus kavos puodelis. Ruduo – metas, kai norisi šilumos, prieskonių ir lėtesnio ritmo. Tai puikus sezonas eksperimentuoti su kava, paverčiant kasdienį gėrimą mažyčiu ritualu.

Šiltas rudens ritualas: išbandykite šiuos kavos receptus su cinamonu ir moliūgu

Kai už lango vis dažniau lietus barbena į palangę, niekas taip nesušildo kaip kvapnus kavos puodelis. Ruduo – metas, kai norisi šilumos, prieskonių ir lėtesnio ritmo. Tai puikus sezonas eksperimentuoti su kava, paverčiant kasdienį gėrimą mažyčiu ritualu.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Cinamono ir medaus latte

Šis gėrimas – tikras rudens klasikos įsikūnijimas.

Reikės:

  • 200 ml stiprios kavos arba espresso
  • 150 ml pašildyto pieno
  • 1 šaukštelio medaus
  • žiupsnelio cinamono

Kaip gaminti: Į karštą kavą įmaišykite medų, supilkite pieną ir ant viršaus pabarstykite cinamono. Skonis švelnus, šildantis – tarsi mažas apkabinimas iš vidaus.

REKLAMA

Moliūgų prieskonių latte (Pumpkin Spice Latte)

Legendinis gėrimas, kurio be rudens neįsivaizduoja amerikiečiai – o dabar vis dažniau gaminamas ir lietuvių virtuvėse.

Reikės:

  • 1 šaukšto moliūgų tyrės
  • 1/2 šaukštelio cinamono
  • žiupsnelio muskato ir imbiero
  • 1 šaukštelio cukraus ar sirupo
  • 150 ml pieno
  • 100 ml stiprios kavos

Kaip gaminti: Moliūgų tyrę sumaišykite su prieskoniais ir cukrumi, pašildykite su pienu, kol šis lengvai užvirs. Supilkite į puodelį su kava, papuoškite plakta grietinėle ar trupučiu cinamono. Rezultatas – rudens kvapų simfonija.

REKLAMA
REKLAMA

Karamelės ir jūros druskos kava

Saldu, bet ne per daug – jūros druska subtiliai išryškina karamelės skonį.

Reikės:

  • 1 šaukšto karamelinio sirupo
  • 150 ml kavos
  • 100 ml šilto pieno
  • žiupsnelio jūros druskos

Kaip gaminti: Į kavą įmaišykite sirupą, supilkite pieną ir pabarstykite žiupsneliu druskos. Gėrimas atrodo paprastas, bet skonis – kaip iš kavos studijos meniu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų