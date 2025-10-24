Šiltas rudens ritualas: išbandykite šiuos kavos receptus su cinamonu ir moliūgu

Cinamono ir medaus latte
Šis gėrimas – tikras rudens klasikos įsikūnijimas.
Reikės:
- 200 ml stiprios kavos arba espresso
- 150 ml pašildyto pieno
- 1 šaukštelio medaus
- žiupsnelio cinamono
Kaip gaminti: Į karštą kavą įmaišykite medų, supilkite pieną ir ant viršaus pabarstykite cinamono. Skonis švelnus, šildantis – tarsi mažas apkabinimas iš vidaus.
Moliūgų prieskonių latte (Pumpkin Spice Latte)
Legendinis gėrimas, kurio be rudens neįsivaizduoja amerikiečiai – o dabar vis dažniau gaminamas ir lietuvių virtuvėse.
Reikės:
- 1 šaukšto moliūgų tyrės
- 1/2 šaukštelio cinamono
- žiupsnelio muskato ir imbiero
- 1 šaukštelio cukraus ar sirupo
- 150 ml pieno
- 100 ml stiprios kavos
Kaip gaminti: Moliūgų tyrę sumaišykite su prieskoniais ir cukrumi, pašildykite su pienu, kol šis lengvai užvirs. Supilkite į puodelį su kava, papuoškite plakta grietinėle ar trupučiu cinamono. Rezultatas – rudens kvapų simfonija.
Karamelės ir jūros druskos kava
Saldu, bet ne per daug – jūros druska subtiliai išryškina karamelės skonį.
Reikės:
- 1 šaukšto karamelinio sirupo
- 150 ml kavos
- 100 ml šilto pieno
- žiupsnelio jūros druskos
Kaip gaminti: Į kavą įmaišykite sirupą, supilkite pieną ir pabarstykite žiupsneliu druskos. Gėrimas atrodo paprastas, bet skonis – kaip iš kavos studijos meniu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!