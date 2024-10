Dienos pjūvis 

Visi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas be papildomų mokesčių. Šias paslaugas kompensuoja iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų. Politikai teigia, kad Lietuvoje PSDF biudžetas yra per mažas ir dėl to nukenčia sveikatos priežiūros kokybė, tačiau imtis realių veiksmų nesiryžta nei viena partija.