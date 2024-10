Nors retas dienos pradžią galėtų įsivaizduoti be puodelio kavos, piktnaudžiauti ja gydytojai pataria ne visiems. Pasak gydytojo gastroenterologo Eimanto Mockaus, nors vienas kavos puodelis per dieną – ne nusikaltimas, kitiems ji gali pridaryti skrandžio bėdų. Paklaustas, ar prieš ateidamas į laidą pats gėrė kavos, gydytojas neslėpė, kad to išties neišvengė. „Deja, bet taip – vieną puodelį kavos šiandien gėriau. Bet, kaip sakau, vienas kavos puodelis – tai ne nusikaltimas.