TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis nemokamas tyrimas Ilonai išdavė, kad ji serga vėžiu: „Pasitikrinkite laiku“

2025-11-25 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 10:20

Mūsų kolegė Ilona Kibildienė atvirai dalijasi savo patirtimi – istorija, kuri tapo skaudžiu, bet labai svarbiu priminimu, kodėl prevencinės programos yra būtinos, rašoma Karoliniškių poliklinikos pranešime.

Ilona Kibildienė (nuotr. Karoliniškių poliklinika, 123rf.com)

0

Ilona jau 10 metų dirba poliklinikoje ir kasdien primena pacientams, kaip svarbu laiku pasitikrinti.

Pagal prevencinę programą atliktas tyrimas išdavė vėžį

Praėjusiais metais pati tapo prevencijos pavyzdžiu – pagal krūtų vėžio prevencinę programą atlikus mamogramą, jai buvo nustatytas labai agresyvus I stadijos HER2+++ krūties vėžys. Jokių simptomų ji nejautė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toliau sekė intensyvus ištyrimas, operacija, chemoterapija, švitinimas, hormonų terapija ir jau metus trunkantis biologinis gydymas. Šiandien Ilona yra remisijoje, džiaugiasi gyvenimu, darbu ir artimųjų palaikymu, nors dalis liekamųjų reiškinių – polineuropatija – primins apie ligą dar ilgai.

Savo istorijoje Ilona akcentuoja tikėjimo, šeimos ir medikų palaikymo svarbą, o visų svarbiausia – prevenciją:

„Valstybė suteikia galimybę užbėgti ligai už akių. Jeigu ne prevencinė programa, šiandien mano istorija galėtų būti visai kitokia.“

Ilona nuoširdžiai dėkoja mūsų įstaigos šeimos gydytojai Justei Latauskienei, slaugytojai Karolinai Varnaitei ir Karoliniškių poliklinikos mamografijas atliekančiai medikų komandai, taip pat visai Nacionalinio vėžio instituto komandai – chirurgams, onkologams ir slaugytojoms.

Jos žinutė kolegoms ir pacientams paprasta:

„Pasitikrinkite laiku. Gyventi galima ir su diagnoze, bet dar geriau – ją sutikti laiku, kai gydymas yra veiksmingiausias.“

Nepraleiskite – pasitikrinkite

Ilonos istorija dar kartą primena, kad laiku atlikta patikra gali išgelbėti gyvybę, todėl kviečiame visas mūsų pacientes nepavėluoti – pasitikrinti krūtis mamografiškai ir ligą nutverti pačioje pradžioje.

Krūties vėžys – dažniausia moterų onkologinė liga Lietuvoje, tačiau laiku nustatyti pakitimai dažnai leidžia visiškai pasveikti.

Pagal Atrankinę mamografinę programą 45–74 m. moterims kas 2 metus nemokamai atliekama mamografija. Tyrimo tikslas – aptikti pakitimus dar prieš atsirandant simptomams.

Tyrimą atliekame Karoliniškių poliklinikos Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriuje (319 kab.), kur dirbame su moderniu skaitmeniniu mamografu ir itin patyrusiais radiologijos specialistais, užtikrinančiais aukštą tyrimo kokybę. Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.

Atliekame:

  • prevencinę mamografiją 45–74 m. moterims
  • diagnostinę mamografiją visoms moterims, jei yra pakitimų

Registracija: +370 5 216 8911

Taip pat per e.pacientas arba e.sveikata.

Šaltinis: Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika

Sveikata.lt
