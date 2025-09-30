Viskas apie Lietuvos moterų krepšinio lygą vienoje vietoje
10-12, 14:00 - 16:30
Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ - Rygos „TTT“. Open Smart Way MLKL rungtynės
10-19, 14:00 - 16:30
„TSA Tallinn“ - „MKK Panevėžys“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ - Rygos „TTT“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Klaipėdos „LCC tarptautinis universitetas“ - Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Vilniaus „Kibirkštis“ - Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“. Open Smart Way MLKL rungtynės
MLKL tvarkaraštis ir rungtynių datos
antradienis
Rugsėjo 30 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Spalio 2 d.
1 varžybos
šeštadienis
Spalio 4 d.
2 varžybos
sekmadienis
Spalio 5 d.
2 varžybos
šeštadienis
Spalio 11 d.
1 varžybos
sekmadienis
Spalio 12 d.
2 varžybos
trečiadienis
Spalio 15 d.
1 varžybos
šeštadienis
Spalio 18 d.
1 varžybos
sekmadienis
Spalio 19 d.
3 varžybos
šeštadienis
Spalio 25 d.
2 varžybos
sekmadienis
Spalio 26 d.
1 varžybos
pirmadienis
Spalio 27 d.
1 varžybos
šeštadienis
Lapkričio 1 d.
1 varžybos
sekmadienis
Lapkričio 2 d.
4 varžybos
šeštadienis
Lapkričio 8 d.
3 varžybos
sekmadienis
Lapkričio 9 d.
1 varžybos
sekmadienis
Lapkričio 16 d.
1 varžybos
šeštadienis
Lapkričio 22 d.
1 varžybos
sekmadienis
Lapkričio 23 d.
3 varžybos
šeštadienis
Lapkričio 29 d.
1 varžybos
sekmadienis
Lapkričio 30 d.
4 varžybos
ketvirtadienis
Gruodžio 4 d.
1 varžybos
sekmadienis
Gruodžio 7 d.
4 varžybos
Moterų krepšinio lygos turnyrinė lentelė
|klubai
|Per/Pr
|Tšk.
|1
|Vilniaus Kibirkštis
|3/0
|6
|2
|LCC
|3/0
|6
|3
|Klaipėdos Neptūnas
|2/0
|4
|4
|Šiauliai
|1/2
|4
|5
|TTT Riga
|1/1
|3
|6
|RSU Merks
|1/1
|3
|7
|Alytaus Dzūkija
|0/3
|3
|8
|Kauno Aistės-LSMU
|0/2
|2
|9
|TSA Tallinn
|0/1
|1
|10
|Panevėžys
|0/1
|1
