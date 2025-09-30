Mano naujienos

    MLKL Rugsėjo 30 d., antradienis
    Alytaus Dzūkija 54 LCC 62
    MLKL Spalio 2 d., ketvirtadienis
    Kauno Aistės-LSMU 45 Klaipėdos Neptūnas 64
    Open Smart Way MLKL Spalio 4 d., šeštadienis
    RSU Merks 72 Alytaus Dzūkija 69
    Open Smart Way MLKL Spalio 4 d., šeštadienis
    TSA Tallinn 44 TTT Riga 91
    MLKL Spalio 5 d., sekmadienis
    LCC 75 Šiauliai 71
    MLKL Spalio 5 d., sekmadienis
    Panevėžys 41 Vilniaus Kibirkštis 125
    MLKL Spalio 11 d., šeštadienis
    Šiauliai 106 Alytaus Dzūkija 61
    Open Smart Way MLKL Spalio 12 d., sekmadienis
    Vilniaus Kibirkštis 105 RSU Merks 55
    Open Smart Way MLKL Spalio 12 d., sekmadienis
    Klaipėdos Neptūnas 85 TTT Riga 72
    MLKL Spalio 15 d., trečiadienis
    LCC 80 Kauno Aistės-LSMU 65
    Open Smart Way MLKL Spalio 18 d., šeštadienis
    RSU Merks Šiauliai 14:00
    Open Smart Way MLKL Spalio 19 d., sekmadienis
    TSA Tallinn Panevėžys 14:00
    Open Smart Way MLKL Spalio 19 d., sekmadienis
    TTT Riga Kauno Aistės-LSMU 14:00
    MLKL Spalio 19 d., sekmadienis
    Klaipėdos Neptūnas Alytaus Dzūkija 16:00
    Open Smart Way MLKL Spalio 25 d., šeštadienis
    Šiauliai TTT Riga 14:00
    Open Smart Way MLKL Spalio 25 d., šeštadienis
    TSA Tallinn RSU Merks 16:00
    MLKL Spalio 26 d., sekmadienis
    Vilniaus Kibirkštis Klaipėdos Neptūnas 14:05
    MLKL Spalio 27 d., pirmadienis
    LCC Panevėžys 18:00
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 1 d., šeštadienis
    Vilniaus Kibirkštis TSA Tallinn 17:00
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 2 d., sekmadienis
    Klaipėdos Neptūnas TSA Tallinn 14:00
    MLKL Lapkričio 2 d., sekmadienis
    Šiauliai Panevėžys 14:00
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 2 d., sekmadienis
    TTT Riga LCC 14:00
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 2 d., sekmadienis
    Kauno Aistės-LSMU RSU Merks 14:45
    MLKL Lapkričio 8 d., šeštadienis
    Šiauliai Klaipėdos Neptūnas 14:00
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 8 d., šeštadienis
    TSA Tallinn LCC 14:30
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 8 d., šeštadienis
    TTT Riga Panevėžys 18:00
    MLKL Lapkričio 9 d., sekmadienis
    Alytaus Dzūkija Kauno Aistės-LSMU 14:05
    MLKL Lapkričio 16 d., sekmadienis
    Alytaus Dzūkija Panevėžys 14:30
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 22 d., šeštadienis
    RSU Merks TTT Riga 13:00
    MLKL Lapkričio 23 d., sekmadienis
    Klaipėdos Neptūnas LCC 14:00
    MLKL Lapkričio 23 d., sekmadienis
    Kauno Aistės-LSMU Šiauliai 14:05
    MLKL Lapkričio 23 d., sekmadienis
    Alytaus Dzūkija Vilniaus Kibirkštis 15:00
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 29 d., šeštadienis
    Alytaus Dzūkija TSA Tallinn 17:00
    MLKL Lapkričio 30 d., sekmadienis
    Panevėžys Klaipėdos Neptūnas 14:00
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 30 d., sekmadienis
    TTT Riga Vilniaus Kibirkštis 14:05
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 30 d., sekmadienis
    LCC RSU Merks 15:30
    Open Smart Way MLKL Lapkričio 30 d., sekmadienis
    Kauno Aistės-LSMU TSA Tallinn 17:45
    MLKL Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    Kauno Aistės-LSMU Vilniaus Kibirkštis 17:00
    MLKL Gruodžio 7 d., sekmadienis
    LCC Vilniaus Kibirkštis 14:05
    MLKL Gruodžio 7 d., sekmadienis
    Panevėžys Kauno Aistės-LSMU 15:00
    Open Smart Way MLKL Gruodžio 7 d., sekmadienis
    Alytaus Dzūkija TTT Riga 15:00
    Open Smart Way MLKL Gruodžio 7 d., sekmadienis
    RSU Merks Klaipėdos Neptūnas 17:00
10-12, 14:00 - 16:30
ARCHYVAS
Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ - Rygos „TTT“. Open Smart Way MLKL rungtynės
10-19, 14:00 - 16:30
„TSA Tallinn“ - „MKK Panevėžys“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ - Rygos „TTT“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Klaipėdos „LCC tarptautinis universitetas“ - Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Vilniaus „Kibirkštis“ - Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“. Open Smart Way MLKL rungtynės



MLKL tvarkaraštis ir rungtynių datos

    antradienis
    Rugsėjo 30 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 2 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 4 d.
    2 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 5 d.
    2 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 11 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 12 d.
    2 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 15 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 18 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 19 d.
    3 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 25 d.
    2 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 26 d.
    1 varžybos
    pirmadienis
    Spalio 27 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 1 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 2 d.
    4 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 8 d.
    3 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 9 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 16 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 22 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 23 d.
    3 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 29 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 30 d.
    4 varžybos
    ketvirtadienis
    Gruodžio 4 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Gruodžio 7 d.
    4 varžybos
Alytaus Dzūkija
54:62
LCC
Kauno Aistės-LSMU
45:64
Klaipėdos Neptūnas
RSU Merks
72:69
Alytaus Dzūkija
TSA Tallinn
44:91
TTT Riga
LCC
75:71
Šiauliai
Panevėžys
41:125
Vilniaus Kibirkštis
Šiauliai
106:61
Alytaus Dzūkija
Vilniaus Kibirkštis
105:55
RSU Merks
Klaipėdos Neptūnas
85:72
TTT Riga
LCC
80:65
Kauno Aistės-LSMU
RSU Merks
2025 m. Spalio 18 d., šeštadienis 14:00
Šiauliai
TSA Tallinn
2025 m. Spalio 19 d., sekmadienis 14:00
Panevėžys
TTT Riga
2025 m. Spalio 19 d., sekmadienis 14:00
Kauno Aistės-LSMU
Klaipėdos Neptūnas
2025 m. Spalio 19 d., sekmadienis 16:00
Alytaus Dzūkija
Šiauliai
2025 m. Spalio 25 d., šeštadienis 14:00
TTT Riga
TSA Tallinn
2025 m. Spalio 25 d., šeštadienis 16:00
RSU Merks
Vilniaus Kibirkštis
2025 m. Spalio 26 d., sekmadienis 14:05
Klaipėdos Neptūnas
LCC
2025 m. Spalio 27 d., pirmadienis 18:00
Panevėžys
Vilniaus Kibirkštis
2025 m. Lapkričio 1 d., šeštadienis 17:00
TSA Tallinn
Klaipėdos Neptūnas
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:00
TSA Tallinn
Šiauliai
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:00
Panevėžys
TTT Riga
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:00
LCC
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:45
RSU Merks
Šiauliai
2025 m. Lapkričio 8 d., šeštadienis 14:00
Klaipėdos Neptūnas
TSA Tallinn
2025 m. Lapkričio 8 d., šeštadienis 14:30
LCC
TTT Riga
2025 m. Lapkričio 8 d., šeštadienis 18:00
Panevėžys
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 9 d., sekmadienis 14:05
Kauno Aistės-LSMU
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 16 d., sekmadienis 14:30
Panevėžys
RSU Merks
2025 m. Lapkričio 22 d., šeštadienis 13:00
TTT Riga
Klaipėdos Neptūnas
2025 m. Lapkričio 23 d., sekmadienis 14:00
LCC
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Lapkričio 23 d., sekmadienis 14:05
Šiauliai
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 23 d., sekmadienis 15:00
Vilniaus Kibirkštis
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 29 d., šeštadienis 17:00
TSA Tallinn
Panevėžys
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 14:00
Klaipėdos Neptūnas
TTT Riga
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 14:05
Vilniaus Kibirkštis
LCC
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 15:30
RSU Merks
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 17:45
TSA Tallinn
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 17:00
Vilniaus Kibirkštis
LCC
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 14:05
Vilniaus Kibirkštis
Panevėžys
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 15:00
Kauno Aistės-LSMU
Alytaus Dzūkija
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 15:00
TTT Riga
RSU Merks
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 17:00
Klaipėdos Neptūnas

 

 

 

Moterų krepšinio lygos turnyrinė lentelė 

 

 

klubai Per/Pr Tšk.
1 Vilniaus Kibirkštis 3/0 6
2 LCC 3/0 6
3 Klaipėdos Neptūnas 2/0 4
4 Šiauliai 1/2 4
5 TTT Riga 1/1 3
6 RSU Merks 1/1 3
7 Alytaus Dzūkija 0/3 3
8 Kauno Aistės-LSMU 0/2 2
9 TSA Tallinn 0/1 1
10 Panevėžys 0/1 1

 

 

 

