Moterų krepšinis

Be Eurolygos: „Kibirkštis“ neatsilaikė prieš „Tango“

2025-09-24 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 20:00

Vilniaus „Kibirkštis“ liko be moterų Eurolygos.

6

Viliaus Stanišausko auklėtinės išvykoje 59:89 (14:32, 20:22, 6:19, 19:16) neatsilaikė prieš Buržo „Tango“ ir neišsaugojo Vilniuje įgyto pranašumo.

Prieš savaitę namuose „Kibirkštis“ buvo laimėjusi 75:64. Prancūzės jau pirmame kėlinyje sudavė smūgį (32:14) ir į pertrauką išsinešė 20 taškų persvarą – 54:34.

Antroje rungtynių pusėje vilnietės toliau buvo bejėgės, o ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų buvo nepadorus – 86:44.

Pirmasis žingsnis link svajonės: Nacickaitės vedama „Kibirkštis" pergalingai pradėjo atranką į Eurolygą

Kuri čia iš jų
Kuri čia iš jų
2025-09-24 20:51
Ta negrolezbijietė?
Atsakyti
Niemo asmeniško
Niemo asmeniško
2025-09-24 21:09
Tikiuosi pralošit smarkiai, ir galėsi toliau leftistais domėtis.
Robkė jėga
Atsakyti
Nx ta kibirkstis
Nx ta kibirkstis
2025-09-24 20:52
Dar kazkam idomi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
