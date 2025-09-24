Be Eurolygos: „Kibirkštis“ neatsilaikė prieš „Tango“

Viliaus Stanišausko auklėtinės išvykoje 59:89 (14:32, 20:22, 6:19, 19:16) neatsilaikė prieš Buržo „Tango“ ir neišsaugojo Vilniuje įgyto pranašumo.
Prieš savaitę namuose „Kibirkštis“ buvo laimėjusi 75:64. Prancūzės jau pirmame kėlinyje sudavė smūgį (32:14) ir į pertrauką išsinešė 20 taškų persvarą – 54:34.
Antroje rungtynių pusėje vilnietės toliau buvo bejėgės, o ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų buvo nepadorus – 86:44.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Robkė jėga