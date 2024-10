Užsienio žvaigždės

Kalėdų gerbėjai sako, kad jau laikas eteryje vėl išgirsti kultinę Mariah Carey dainą „All I Want for Christmas Is You“, tačiau ji paskelbė pareiškimą. Mariah Carey savo gerbėjams patvirtino, kad dar nėra pasiruošusi kasmetiniam sugrįžimui. Kiekvieną gruodį Kalėdų karalienė sugrįžta. Daina „All I Want For Christmas is You“ išlieka viena populiariausių visų laikų šventinių dainų, o gerbėjai jau dabar negali sulaukti, kada vėl galės ją išgirsti.