Iš antrų rankų

Nuo pat pirmųjų kompaktiško „Mercedes-Benz“ sedano pasirodymo dienų, Vokietijos gamintoja nuolatos siekė užtikrinti, jog E ir S klasės automobiliuose naudoti inžineriniai sprendimai, technologijos bei komforto lygis būtų juntamas ir gerokai mažesnėje C klasėje. Nors C klasė jau kurį laiką nėra mažiausias „Mercedes-Benz“ sedanas, tačiau atsižvelgdami į klasikines, prestižinių automobilių gamybos tradicijas, C klasė yra pradinis taškas, leidžiantis įžengti į tikrąjį „Mercedes-Benz“ pasaulį.