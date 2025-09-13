Stoglangis ir panoraminis stogas – problemų šaltinis? Be priežiūros laukia tvanas!

Stoglangis ar didžiulis panoraminis stogas, iki šiol yra vienas patraukliausių komforto elementų automobilyje. Vis dėlto automobilių ekspertai dažnai patars vengti modelių su šia įranga.
Jei jie pradės kalbėti apie teoriškai sumažėjusį kėbulo standumą ar aukštesnį svorio centrą dėl didelės stiklo masės, susitelkusios pačioje nepalankiausioje vietoje galite per daug nesijaudinti. Nors abu argumentai yra techniškai pagrįsti, eiliniam vairuotojui, neturinčiam lenktynininko ambicijų, šie veiksniai praktiškai neturi jokios reikšmės.
Tačiau yra ir kitas, kur kas realesnis trūkumas, į kurį dėmesį atkreipti jau būtina. Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti keista, stoglangis arba panoraminis stogas reikalauja priežiūros. Ir geriausia – reguliarios.
Vanduo ten, kur jo neturėtų būti
Uždaryto stoglangio sandarumą užtikrina guminė tarpinė. Tačiau šis sprendimas neužtikrina 100 proc. sandarumo. Tarpinės pagrindinė funkcija – nukreipti didžiąją dalį stogu tekančio lietaus vandens, bet ne visiškai jį izoliuoti.
Jei dalis vandens visgi patenka į stoglangio rėmą, čia pradeda veikti specialiai tam sukurta drenažo sistema. Jos užduotis – surinkti vandenį iš zonos, kurioje juda stoglangio mechanizmo bėgeliai, ir saugiai jį pašalinti.
Kiekviename stoglangio rėmo kampe yra speciali anga, prie kurios prijungtas ilgas, kelis kartus išlenktas vamzdelis. Šie vamzdeliai yra paslėpti automobilio priekiniuose ir galiniuose statramsčiuose.
Tiesa, kai kuriuose senesniuose modeliuose gamintojai pasitelkdavo ne pačius sėkmingiausius sprendimus. Pavyzdžiui, jau klasika tapusiame BMW 3 serijos (E30) modelyje galiniai drenažo vamzdeliai vandenį nuvesdavo ne lauk, o į specialias ertmes bagažinėje, ties ratų arkomis. Jei šių ertmių drenažas užsikimšdavo, vanduo kaupdavosi ir sukeldavo masinę kėbulo koroziją.
Laimei, absoliuti dauguma šiuolaikinių automobilių turi gerokai patikimesnę sistemą. Tačiau net ir čia tyko pavojus. Didžiausia problema kyla, kai užsikemša pačios drenažo angos stoglangio rėme. Tuomet vanduo neturi kur dingti, kaupiasi ir galiausiai prasiskverbia į saloną. Tipiškas to požymis – šlapi kilimėliai po vairuotojo ar keleivio kojomis.
Nors ilgainiui vanduo išdžiūsta, ypač padedant automobilio vėdinimo sistemai, drėgmė gali pridaryti nepataisomos žalos. Bėda ta, kad būtent grindyse, po kilimėliais, daugelis gamintojų montuoja svarbius elektronikos valdymo blokus ir elektros instaliacijos pynes. Kontaktas su vandeniu jiems reiškia mirtiną nuosprendį, o remontas gali kainuoti tūkstančius.
Užsikimšęs drenažas. Kaip išvalyti teisingai?
Kaip ir minėjau anksčiau, dažniausia vandens kaupimosi priežastis – užsikimšusios drenažo angos pačiame stoglangio rėme. Kartais užtenka tiesiog suardyti purvo ir dulkių sankaupas minkšta kempine, kad vanduo vėl pradėtų nutekėti.
Tačiau jei tai nepadeda arba vanduo po kurio laiko vėl susikaupia, problema slypi giliau, pačiuose drenažo vamzdeliuose, paslėptuose kėbulo konstrukcijoje. Taip pat purvu gali būti užkimštos ir pačios vamzdelių išėjimo angos automobilio dugne.
Bandant valyti vamzdelius patiems, dažnai daromos dvi pagrindinės klaidos. Nors kyla pagunda juos „prakišti“ viela arba prapūsti suslėgtu oru, abu šie metodai yra itin rizikingi.
Taip galima lengvai pradurti seną vamzdelį arba numauti jį nuo jungties kėbulo statramstyje. Tokiu atveju vanduo bėgs tiesiai į saloną, o remontas bus sudėtingas ir brangus. Be to, šie būdai nėra labai veiksmingi, nes purvo kamštį dažniausiai tik nustumia gilyn.
Pats efektyviausias ir saugiausias būdas – naudoti specializuotą įrankį. Rinkoje galima rasti specialių lanksčių valymo zondų (pavyzdžiui, „WDT-250“), skirtų būtent šiai užduočiai.
Tokį įrankį sudaro lankstus, bet tvirtas valymo trosas, kuris nesilanksto stumiamas gilyn. Jis būna susuktas į dėtuvę, iš kurios patogiai išvyniojamas, ir gali siekti iki 2,5 metro ilgio.
Trosas įkišamas į drenažo angą kiek įmanoma giliau, o prie dėtuvės šešiakampio antgalio prijungiamas akumuliatorinis suktuvas. Jam sukantis, spiralinis troso paviršius, skirtingai nei viela, ne stumia purvą, o tarsi grąžtas ištraukia sankaupas lauk.
