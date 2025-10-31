Kandidatas į ministrus Kaunas – atviras apie savo patirtį: „Aš visgi žmogus, ne mašina, ne robotas“

Vis dėlto socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad nors tarp kandidatų buvo ir patyrusių specialistų, socialdemokratai R. Kauną pasirinko, nes jis daugiau nei dešimtmetį yra lojalus partijai.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Būsimas krašto apsaugos ministras žinomas ir tuo, kad turi išskirtinę pavardę.
„Tai ir buvo tokia mintis, kad kažkada gyvenime bus brando (liet. prekės ženklo) panaudojimo galimybė. Bet tik tas gyvenimas kažkaip kitaip susiklostė – nežinau, kiek Vilniuje brandina Kaunas“, – šmaikštavo R. Kaunas.
R. Kaunas ne tik Seimo, bet ir politikos naujokas. Vos metus praleidęs parlamente, jis dabar jau socdemų projektuojamas į kertinės ministerijos vadovus.
„Aš visgi žmogus, ne mašina, ne robotas“, – tikino jis.
Socialdemokratų sprendimas Kauno nenustebino
Vakarykštis partijos bičiulių sprendimas R. Kauno nenustebino. Jis jau anksčiau buvo įvardijamas kaip vienas pagrindinių kandidatų.
„Nebuvo gal tai staigmena. Savaitę laiko buvo aptarinėjami įvairūs kandidatai, tarp tų kandidatų buvau ir aš, tai vakar toks sprendimas ir buvo priimtas“, – sakė kandidatas į krašto apsaugos ministrus.
Šiandien socialdemokratų vedlys M. Sinkevičius tik patikina, jog esą partijoje nebuvo prieštaraujančių. R. Kauną jie pasirinko vieningai.
„Dalis pavardžių yra buvę arba esami diplomatai, tą irgi nagrinėjome. Bet pasilikome prie Roberto Kauno“, – tikino M. Sinkevičius.
Ant R. Kauno kabineto durų Seime vis dar kabo užrašas, jog šis priklauso ekonomikos komitetui. Tačiau prasidėjus rudens sesijai, rugsėjo pabaigoje, R. Kaunas perbėgo į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK). Sako – dabar jo akiratyje tik gynyba ir saugumas. Tad su gynyba jis formaliai bendro turi tik mėnesį.
„Gal iš tikrųjų reikėjo nuo pradžių į NSGK eiti ir gal viskas būtų paprasčiau“, – pripažino kandidatas į ministrus.
Vertino ne tik patirtį
Tačiau socialdemokratai, panašu, kad R. Kauną pasirinko ne dėl to, kad jis šiek tiek susipažinęs su gynyba ir saugumu.
„Vertinome ne tik patirtį, bet ir politinę filiaciją. Robertas Kaunas daugiau nei 10 metų partijos narys“, – teigė socialdemokratų lyderis.
R. Kaunas sako, kad patyręs yra ne politiškai, o vadybine prasme. Jis sukūrė didelę informacinių technologijų įmonę.
„Be abejo, tai yra susiję. Šiai dienai karas nėra tik tankai, haubicos ir taip, kaip mes įsivaizduodavome karą prieš 5 metus“, – komentavo parlamentaras.
Pati didžiausia šalyje – socialdemokratų – partija savo gretose turi ne vieną patyrusį politiką. Pavyzdžiui, partijos pirmininko tėvas Rimantas Sinkevičius, kuris šiuo metu vadovauja NSGK. Tačiau nei jo, nei kitų mohikanų rankos prezidiumo metu nepakilo. Į ministro kėdę veržėsi tik jaunoji socdemų karta.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: