Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
169
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tapinas atskleidė daugiau apie kandidatą į krašto apsaugos ministrus – viešina pribloškiančius Kauno pasisakymus

2025-10-31 11:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 11:29

Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo į krašto apsaugos ministrus socialdemokratų partijos (LSDP) siūlomo Roberto Kauno senesniais įrašais. Juose netrūksta aštrių ir kontraversiškų pasisakymų apie politiką, NATO bei Baltijos šalis.

Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo į krašto apsaugos ministrus socialdemokratų partijos (LSDP) siūlomo Roberto Kauno senesniais įrašais. Juose netrūksta aštrių ir kontraversiškų pasisakymų apie politiką, NATO bei Baltijos šalis.

REKLAMA
169

Vienas pagrindinių kandidatų į krašto apsaugos ministrus, LSDP frakcijos narys R. Kaunas yra ne tik politikos naujokas, bet nieko bendro neturi ir su gynyba bei saugumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Tapino besidalijamuose komentaruose, galima matyti R. Kauno pasisakymus nuo kalbų apie NATO iki Baltijos jūros užterštumo.

REKLAMA
REKLAMA

„Keli būsimojo mūsų krašto apsaugos ministro Roberto Kauno politologiniai pastebėjimai. Aišku, kiek senoki, bet minčių dėstymas aiškus. „NATO buvo myžnių ir tinginių rankose“, „dėl Ukrainos visiems p*“.

REKLAMA

Baltijos šalys jam vis dar yra „pabaltijys“. „Į biudžetą pinigų reikia pririnkti mažinant Seimo narių ir ministrų algas“. „Baltijos jūra tiek užteršta, kad myžk nemyžęs, blogiau jau nebebus jau“ – čia jau gal labiau Aplinkos ministrui tinkamas komentaras, bet kažkoks Kaunui nerimas yra su tuo myžimu.

Ir vis dėlto prieš labai piktinantis reikėtų suprasti socialdemokratus – cituojant Kauną – „myžk nemyžęs“, bet tiesiog geresnio kandidato nėra“. Šitas gal ir paprastas, bet užtat ištikimas ir darys viską, ką partija/Fegda lieps“, – rašė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Sinkevičius: nemanau, kad Kaunas yra eksperimentas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad į krašto apsaugos ministrus deleguojamas R. Kaunas nėra eksperimentinis variantas, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.

„Nemanau, kad Robertas Kaunas yra eksperimentas. Manau, kad Robertas Kaunas yra tas kandidatas, kuris tinkamai susitvarkys su pareigomis“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, partijos pirmininkas pripažįsta – ketvirtadienio vakarą taip pat buvo diskutuota ir dar apie kelis kandidatus.

Dėl galimybės užimti šį postą esą buvo kalbėta ir su Seimo vicepirmininke Rasa Budbergyte bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku Rimantu Sinkevičiumi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Aha
Aha
2025-10-31 11:40
Koncervatnikai davė komandą ,,Fas"
Atsakyti
Tapine,
Tapine,
2025-10-31 11:36
tai tu viską pacituok, o ne iš teksto išėmęs du žodžius;-) Nes tavo vartymas jau vemt verčia.
Atsakyti
Poop
Poop
2025-10-31 11:35
Oi tas Tapinas tikrą torpeda :D tik komanda fas ir pradeda :D
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (169)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų