Tapinas atskleidė daugiau apie kandidatą į krašto apsaugos ministrus – viešina pribloškiančius Kauno pasisakymus

Vienas pagrindinių kandidatų į krašto apsaugos ministrus, LSDP frakcijos narys R. Kaunas yra ne tik politikos naujokas, bet nieko bendro neturi ir su gynyba bei saugumu.
A. Tapino besidalijamuose komentaruose, galima matyti R. Kauno pasisakymus nuo kalbų apie NATO iki Baltijos jūros užterštumo.
„Keli būsimojo mūsų krašto apsaugos ministro Roberto Kauno politologiniai pastebėjimai. Aišku, kiek senoki, bet minčių dėstymas aiškus. „NATO buvo myžnių ir tinginių rankose“, „dėl Ukrainos visiems p*“.
Baltijos šalys jam vis dar yra „pabaltijys“. „Į biudžetą pinigų reikia pririnkti mažinant Seimo narių ir ministrų algas“. „Baltijos jūra tiek užteršta, kad myžk nemyžęs, blogiau jau nebebus jau“ – čia jau gal labiau Aplinkos ministrui tinkamas komentaras, bet kažkoks Kaunui nerimas yra su tuo myžimu.
Ir vis dėlto prieš labai piktinantis reikėtų suprasti socialdemokratus – cituojant Kauną – „myžk nemyžęs“, bet tiesiog geresnio kandidato nėra“. Šitas gal ir paprastas, bet užtat ištikimas ir darys viską, ką partija/Fegda lieps“, – rašė jis.
Sinkevičius: nemanau, kad Kaunas yra eksperimentas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad į krašto apsaugos ministrus deleguojamas R. Kaunas nėra eksperimentinis variantas, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Nemanau, kad Robertas Kaunas yra eksperimentas. Manau, kad Robertas Kaunas yra tas kandidatas, kuris tinkamai susitvarkys su pareigomis“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.
Vis dėlto, partijos pirmininkas pripažįsta – ketvirtadienio vakarą taip pat buvo diskutuota ir dar apie kelis kandidatus.
Dėl galimybės užimti šį postą esą buvo kalbėta ir su Seimo vicepirmininke Rasa Budbergyte bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku Rimantu Sinkevičiumi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!