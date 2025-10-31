Sinkevičius: nemanau, kad į KAM vadovus teikiamas Kaunas yra eksperimentas

„Nemanau, kad Robertas Kaunas yra eksperimentas. Manau, kad Robertas Kaunas yra tas kandidatas, kuris tinkamai susitvarkys su pareigomis“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.
Vis dėlto, partijos pirmininkas pripažįsta – ketvirtadienio vakarą taip pat buvo diskutuota ir dar apie kelis kandidatus, dėl galimybės užimti šį postą esą buvo kalbėta ir su Seimo vicepirmininke Rasa Budbergyte.
„Buvo tikrai klausiamas ir Rimantas Sinkevičius, ir Rasa Budbergytė, ar jie imtųsi, bet jie galvoja, kad jau ir sveikata, norisi turbūt to stabilumo darbe Seime“, – kalbėjo LSDP lyderis.
o kur Linkevičius? ai,taigi protingesni už jus netinka...Viešpatie,padėk tautai iškęsti jus dar 3 metus