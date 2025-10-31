Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: nemanau, kad į KAM vadovus teikiamas Kaunas yra eksperimentas

2025-10-31 09:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 09:40

Į krašto apsaugos ministrus deleguojamas socialdemokratas Robertas Kaunas nėra eksperimentinis variantas, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Į krašto apsaugos ministrus deleguojamas socialdemokratas Robertas Kaunas nėra eksperimentinis variantas, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

13

„Nemanau, kad Robertas Kaunas yra eksperimentas. Manau, kad Robertas Kaunas yra tas kandidatas, kuris tinkamai susitvarkys su pareigomis“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius. 

Vis dėlto, partijos pirmininkas pripažįsta – ketvirtadienio vakarą taip pat buvo diskutuota ir dar apie kelis kandidatus, dėl galimybės užimti šį postą esą buvo kalbėta ir su Seimo vicepirmininke Rasa Budbergyte.

„Buvo tikrai klausiamas ir Rimantas Sinkevičius, ir Rasa Budbergytė, ar jie imtųsi, bet jie galvoja, kad jau ir sveikata, norisi turbūt to stabilumo darbe Seime“, – kalbėjo LSDP lyderis. 

Eilinis
Eilinis
2025-10-31 10:09
Jau tuoj lapkritis, o socdemai vis dar grybauja, burdami "ras- neras" kultūros ministrą. Sezonas jau pasibaigė, atsibuskit, jau tuoj priešlaikiniai rinkimai, pakuokite tašes.
Atsakyti
Antanuka s dar yra gi ten,yra kalaraišti
Antanuka s dar yra gi ten,yra kalaraišti
2025-10-31 09:48
Blūdmergytė-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Atsakyti
įrodymas
įrodymas
2025-10-31 09:58
kad jūs neturite asmenybių,jei dar paklausiate,ar nenori Sinkevičius ar Budbergytė,jei jau tokiems siūlot,tai Kaunas jums tik iš nevilties,kad nėra kam

o kur Linkevičius? ai,taigi protingesni už jus netinka...Viešpatie,padėk tautai iškęsti jus dar 3 metus
Atsakyti
