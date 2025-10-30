Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: šiuo metu yra svarstomi du kandidatai į kultūros ministrus

2025-10-30 21:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 21:08

Ingos Ruginienės Vyriausybei daugiau nei mėnesį veikiant be kultūros ministro, į šį postą yra svarstomi du kandidatai, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius. Politiko teigimu viena iš kandidatų – dar vasarą prezidento į šias pareigas paskirta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu kas yra antrasis svarstomas kandidatas, M. Sinkevičius sako nežinantis ir pats. 

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Ingos Ruginienės Vyriausybei daugiau nei mėnesį veikiant be kultūros ministro, į šį postą yra svarstomi du kandidatai, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius. Politiko teigimu viena iš kandidatų – dar vasarą prezidento į šias pareigas paskirta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu kas yra antrasis svarstomas kandidatas, M. Sinkevičius sako nežinantis ir pats. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viena iš potencialių kandidačių į Kultūros ministerijos vadovo poziciją yra V. Aleknavičienė. Antro žmogaus aš nežinau – jis nebuvo pagarsintas jokiame šio vakaro formate“, – po ketvirtadienį vykusių LSDP valdybos ir prezidiumo posėdžių sakė M. Sinkevičius. 

REKLAMA
REKLAMA

„Galbūt apie jį gali kalbėti Remigijus Žemaitaitis. Galbūt jo reikėtų klausti“, – pridūrė socialdemokratų lyderis. 

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, spalio pradžioje LSDP nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją, tačiau koalicijoje vis dar nėra sutarimo, kas iš tikrųjų bus atsakingas už šį Vyriausybės kabineto portfelį. „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, jog ministerija priklauso jo vadovaujamai partijai ir socialdemokratams, pastarieji kartoja, kad kultūros ministro vis tiek ieškos LSDP.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu M. Sinkevičius tikina – socialdemokratai prisiima atsakomybę už Kultūros ministeriją, tačiau, kaip pažymi LSPP lyderis, būsimasis ministras turės tikti visiems koalicijos partneriams. 

„Mes savo partinėse struktūrose esame labai aiškiai pasakę, kad priimame atsakomybę už Kultūros ministeriją. Dabar čia yra toks, kaip angliškai turbūt sako, wordingas. Tai žinoma, kad koalicija, kuri šiuo metu veikia, nėra taip, kad veikia atskirtai, kad yra koalicijos partneriai ir yra trys atskiros parapijos (…). Koalicija veikia kaip vienetas, kaip sąjunga. Todėl (…) „Nemuno aušra“ bando pasakyti, taip spėju, kad naujasis kultūros ministras bus tinkamas koalicijos sudėčiai pilna apimtimi“, – kalbėjo LSDP pirmininkas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai bus tinkamas žmogus ir „Nemuno aušrai“, ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungai kartu su Krikščioniškų šeimų sąjunga (Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga Seime – ELTA), ir socialdemokratams. Bet socialdemokratai nekeičia savo sprendimo, nesvarbu, kaip koalicijos partneriai jį interpretuoja“, – akcentavo M. Sinkevičius. 

REKLAMA

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

REKLAMA

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusią savaitę inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)
Sinkevičius apie partnerių signalus dėl „aušriečių“: būtų gerai, kad ministras informuotų premjerę ne per spaudą (10)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Žemaitaitis apie socialdemokratus: konservatoriai „juos daužo nuo ryto iki vakaro“ (58)
Arūnas Valinskas (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Prakalbęs apie koaliciją Arūnas Valinskas žodžių į vatą nevyniojo: „Įsileidžia kiaulę į bažnyčią“ (164)
Inga Ruginienė ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Žemaitaitis sako, kad pateikė kandidatą į kultūros ministrus, Ruginienė atkerta – vien įvardinti pavardę negana (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų