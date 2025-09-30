Mano naujienos

Pagrindinis

Tiesiogiai

Tvarkaraštis

Lentelės

Naujienos

Galerija

TV3 Play image
Power Hit Radio image
    Europos taurė Rugsėjo 30 d., antradienis
    Turk Telekom 93 Ulm 96
    Europos taurė Rugsėjo 30 d., antradienis
    Slaskroclaw 95 Neptūnas 85
    Europos taurė Rugsėjo 30 d., antradienis
    Hamburg 85 Hapoel Jerusalem 100
    Europos taurė Rugsėjo 30 d., antradienis
    Venezia 81 Aris 85
    Europos taurė Spalio 1 d., trečiadienis
    7bet-Lietkabelis 85 Besiktas 79
    Europos taurė Spalio 1 d., trečiadienis
    Cluj-Napoca 90 Bahcesehir Kol. 98
    Europos taurė Spalio 1 d., trečiadienis
    Panionios 89 Chemnitz 86
    Europos taurė Spalio 1 d., trečiadienis
    Cedevita Olimpija 76 Manresa 69
    Europos taurė Spalio 1 d., trečiadienis
    Trento 48 JL Bourg 79
    Europos taurė Spalio 2 d., ketvirtadienis
    London Lions 59 Buducnost 86
    Europos taurė Spalio 7 d., antradienis
    Neptūnas 102 Cluj-Napoca 107
    Europos taurė Spalio 7 d., antradienis
    Ulm 103 Panionios 96
    Europos taurė Spalio 7 d., antradienis
    Besiktas 99 London Lions 73
    Europos taurė Spalio 8 d., trečiadienis
    Bahcesehir Kol. 93 Venezia 74
    Europos taurė Spalio 8 d., trečiadienis
    Chemnitz 86 7bet-Lietkabelis 67
    Europos taurė Spalio 8 d., trečiadienis
    Aris 98 Hamburg 76
    Europos taurė Spalio 8 d., trečiadienis
    JL Bourg 88 Turk Telekom 80
    Europos taurė Spalio 8 d., trečiadienis
    Hapoel Jerusalem 84 Cedevita Olimpija 99
    Europos taurė Spalio 8 d., trečiadienis
    Buducnost 96 Trento 107
    Europos taurė Spalio 8 d., trečiadienis
    Manresa 74 Slaskroclaw 62
    Europos taurė Spalio 14 d., antradienis
    Turk Telekom 79 Buducnost 72
    Europos taurė Spalio 14 d., antradienis
    Cedevita Olimpija 80 Aris 59
    Europos taurė Spalio 14 d., antradienis
    Hamburg 85 Bahcesehir Kol. 106
    Europos taurė Spalio 15 d., trečiadienis
    7bet-Lietkabelis 94 Ulm 98
    Europos taurė Spalio 15 d., trečiadienis
    Panionios 56 JL Bourg 66
    Europos taurė Spalio 15 d., trečiadienis
    Slaskroclaw 94 Cluj-Napoca 93
    Europos taurė Spalio 15 d., trečiadienis
    Besiktas 93 Chemnitz 88
    Europos taurė Spalio 15 d., trečiadienis
    Venezia 89 Neptūnas 69
    Europos taurė Spalio 15 d., trečiadienis
    Manresa 101 Hapoel Jerusalem 94
    Europos taurė Spalio 16 d., ketvirtadienis
    London Lions 87 Trento 71
    Europos taurė Spalio 21 d., antradienis
    Neptūnas Hamburg 19:00
    Europos taurė Spalio 21 d., antradienis
    Ulm Besiktas 20:00
    Europos taurė Spalio 21 d., antradienis
    Aris Manresa 20:00
    Europos taurė Spalio 21 d., antradienis
    Hapoel Jerusalem Slaskroclaw 21:00
    Europos taurė Spalio 22 d., trečiadienis
    Cluj-Napoca Venezia 19:00
    Europos taurė Spalio 22 d., trečiadienis
    Bahcesehir Kol. Cedevita Olimpija 19:00
    Europos taurė Spalio 22 d., trečiadienis
    Chemnitz London Lions 20:00
    Europos taurė Spalio 22 d., trečiadienis
    Buducnost Panionios 20:00
    Europos taurė Spalio 22 d., trečiadienis
    JL Bourg 7bet-Lietkabelis 20:30
    Europos taurė Spalio 22 d., trečiadienis
    Trento Turk Telekom 21:00
    Europos taurė Spalio 28 d., antradienis
    Panionios Trento 19:30
    Europos taurė Spalio 28 d., antradienis
    Hamburg Cluj-Napoca 20:30
    Europos taurė Spalio 28 d., antradienis
    Hapoel Jerusalem Aris 21:00
    Europos taurė Spalio 29 d., trečiadienis
    Besiktas JL Bourg 18:00
    Europos taurė Spalio 29 d., trečiadienis
    7bet-Lietkabelis Buducnost 19:00
    Europos taurė Spalio 29 d., trečiadienis
    Slaskroclaw Venezia 20:00
    Europos taurė Spalio 29 d., trečiadienis
    Chemnitz Ulm 20:00
    Europos taurė Spalio 29 d., trečiadienis
    Cedevita Olimpija Neptūnas 20:30
    Europos taurė Spalio 29 d., trečiadienis
    London Lions Turk Telekom 21:30
    Europos taurė Spalio 29 d., trečiadienis
    Manresa Bahcesehir Kol. 21:45
    Europos taurė Lapkričio 4 d., antradienis
    Turk Telekom Panionios 18:00
    Europos taurė Lapkričio 4 d., antradienis
    Buducnost Besiktas 20:00
    Europos taurė Lapkričio 4 d., antradienis
    JL Bourg Chemnitz 20:30
    Europos taurė Lapkričio 4 d., antradienis
    Trento 7bet-Lietkabelis 21:00
    Europos taurė Lapkričio 5 d., trečiadienis
    Bahcesehir Kol. Hapoel Jerusalem 18:00
    Europos taurė Lapkričio 5 d., trečiadienis
    Neptūnas Manresa 19:00
    Europos taurė Lapkričio 5 d., trečiadienis
    Cluj-Napoca Cedevita Olimpija 19:00
    Europos taurė Lapkričio 5 d., trečiadienis
    Ulm London Lions 20:00
    Europos taurė Lapkričio 5 d., trečiadienis
    Aris Slaskroclaw 20:00
    Europos taurė Lapkričio 5 d., trečiadienis
    Venezia Hamburg 21:00
    Europos taurė Lapkričio 11 d., antradienis
    Slaskroclaw Hamburg 20:00
    Europos taurė Lapkričio 11 d., antradienis
    Aris Bahcesehir Kol. 20:00
    Europos taurė Lapkričio 11 d., antradienis
    Ulm JL Bourg 20:00
    Europos taurė Lapkričio 11 d., antradienis
    Hapoel Jerusalem Neptūnas 21:30
    Europos taurė Lapkričio 12 d., trečiadienis
    Cluj-Napoca Manresa 19:00
    Europos taurė Lapkričio 12 d., trečiadienis
    Besiktas Trento 19:00
    Europos taurė Lapkričio 12 d., trečiadienis
    Cedevita Olimpija Venezia 19:30
    Europos taurė Lapkričio 12 d., trečiadienis
    7bet-Lietkabelis Turk Telekom 19:45
    Europos taurė Lapkričio 12 d., trečiadienis
    Chemnitz Buducnost 20:00
    Europos taurė Lapkričio 12 d., trečiadienis
    London Lions Panionios 21:30
    Europos taurė Lapkričio 18 d., antradienis
    Neptūnas Aris 19:00
    Europos taurė Lapkričio 18 d., antradienis
    Cluj-Napoca Hapoel Jerusalem 19:00
    Europos taurė Lapkričio 18 d., antradienis
    Slaskroclaw Bahcesehir Kol. 20:00
    Europos taurė Lapkričio 18 d., antradienis
    Buducnost Ulm 20:00
    Europos taurė Lapkričio 18 d., antradienis
    Trento Chemnitz 21:00
    Europos taurė Lapkričio 19 d., trečiadienis
    Turk Telekom Besiktas 18:00
    Europos taurė Lapkričio 19 d., trečiadienis
    Panionios 7bet-Lietkabelis 19:30
    Europos taurė Lapkričio 19 d., trečiadienis
    Cedevita Olimpija Hamburg 19:30
    Europos taurė Lapkričio 19 d., trečiadienis
    Venezia Manresa 21:00
    Europos taurė Lapkričio 19 d., trečiadienis
    London Lions JL Bourg 21:30
    Europos taurė Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    Bahcesehir Kol. Neptūnas 18:00
    Europos taurė Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    Cedevita Olimpija Slaskroclaw 19:30
    Europos taurė Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    Aris Cluj-Napoca 20:00
    Europos taurė Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    Ulm Trento 20:00
    Europos taurė Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    7bet-Lietkabelis London Lions 20:00
    Europos taurė Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    Chemnitz Turk Telekom 20:00
    Europos taurė Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
    Hapoel Jerusalem Venezia 21:00
    Europos taurė Gruodžio 5 d., penktadienis
    Besiktas Panionios 19:00
    Europos taurė Gruodžio 5 d., penktadienis
    JL Bourg Buducnost 20:30
    Europos taurė Gruodžio 5 d., penktadienis
    Manresa Hamburg 21:45
    Europos taurė Gruodžio 9 d., antradienis
    Besiktas 7bet-Lietkabelis 19:00
    Europos taurė Gruodžio 9 d., antradienis
    Chemnitz Panionios 20:00
    Europos taurė Gruodžio 9 d., antradienis
    JL Bourg Trento 20:30
    Europos taurė Gruodžio 9 d., antradienis
    Hapoel Jerusalem Hamburg 21:00
    Europos taurė Gruodžio 10 d., trečiadienis
    Bahcesehir Kol. Cluj-Napoca 18:00
    Europos taurė Gruodžio 10 d., trečiadienis
    Neptūnas Slaskroclaw 19:00
    Europos taurė Gruodžio 10 d., trečiadienis
    Ulm Turk Telekom 20:00
    Europos taurė Gruodžio 10 d., trečiadienis
    Aris Venezia 20:00
    Europos taurė Gruodžio 10 d., trečiadienis
    Buducnost London Lions 20:00
    Europos taurė Gruodžio 10 d., trečiadienis
    Manresa Cedevita Olimpija 21:45
    Europos taurė Gruodžio 16 d., antradienis
    7bet-Lietkabelis Chemnitz 19:00
    Europos taurė Gruodžio 16 d., antradienis
    Cedevita Olimpija Hapoel Jerusalem 19:30
    Europos taurė Gruodžio 16 d., antradienis
    Trento Buducnost 21:00
    Europos taurė Gruodžio 17 d., trečiadienis
    Cluj-Napoca Neptūnas 18:00
    Europos taurė Gruodžio 17 d., trečiadienis
    Turk Telekom JL Bourg 18:00
    Europos taurė Gruodžio 17 d., trečiadienis
    Panionios Ulm 19:30
    Europos taurė Gruodžio 17 d., trečiadienis
    Slaskroclaw Manresa 20:00
    Europos taurė Gruodžio 17 d., trečiadienis
    Hamburg Aris 20:30
    Europos taurė Gruodžio 17 d., trečiadienis
    Venezia Bahcesehir Kol. 21:00
    Europos taurė Gruodžio 17 d., trečiadienis
    London Lions Besiktas 21:30
    Europos taurė Gruodžio 30 d., antradienis
    Bahcesehir Kol. Hamburg 18:00
    Europos taurė Gruodžio 30 d., antradienis
    Cluj-Napoca Slaskroclaw 19:00
    Europos taurė Gruodžio 30 d., antradienis
    JL Bourg Panionios 19:15
    Europos taurė Gruodžio 30 d., antradienis
    Aris Cedevita Olimpija 20:30
    Europos taurė Gruodžio 30 d., antradienis
    Trento London Lions 21:00
    Europos taurė Gruodžio 30 d., antradienis
    Hapoel Jerusalem Manresa 21:00
    Europos taurė Sausio 2 d., penktadienis
    Neptūnas Venezia 18:00
    Europos taurė Sausio 2 d., penktadienis
    Buducnost Turk Telekom 20:00
    Europos taurė Sausio 2 d., penktadienis
    Chemnitz Besiktas 20:00
    Europos taurė Sausio 2 d., penktadienis
    Ulm 7bet-Lietkabelis 20:00
    Europos taurė Sausio 6 d., antradienis
    Besiktas Ulm 19:00
    Europos taurė Sausio 6 d., antradienis
    Cedevita Olimpija Bahcesehir Kol. 19:30
    Europos taurė Sausio 6 d., antradienis
    Manresa Aris 21:45
    Europos taurė Sausio 7 d., trečiadienis
    Turk Telekom Trento 18:00
    Europos taurė Sausio 7 d., trečiadienis
    7bet-Lietkabelis JL Bourg 19:00
    Europos taurė Sausio 7 d., trečiadienis
    Panionios Buducnost 19:30
    Europos taurė Sausio 7 d., trečiadienis
    Slaskroclaw Hapoel Jerusalem 20:00
    Europos taurė Sausio 7 d., trečiadienis
    Hamburg Neptūnas 20:45
    Europos taurė Sausio 7 d., trečiadienis
    Venezia Cluj-Napoca 21:00
    Europos taurė Sausio 7 d., trečiadienis
    London Lions Chemnitz 21:30
    Europos taurė Sausio 13 d., antradienis
    Bahcesehir Kol. Manresa 18:00
    Europos taurė Sausio 13 d., antradienis
    Neptūnas Cedevita Olimpija 19:00
    Europos taurė Sausio 13 d., antradienis
    Cluj-Napoca Hamburg 19:00
    Europos taurė Sausio 13 d., antradienis
    Trento Panionios 21:00
    Europos taurė Sausio 14 d., trečiadienis
    Turk Telekom London Lions 18:00
    Europos taurė Sausio 14 d., trečiadienis
    Ulm Chemnitz 20:00
    Europos taurė Sausio 14 d., trečiadienis
    Buducnost 7bet-Lietkabelis 20:00
    Europos taurė Sausio 14 d., trečiadienis
    Aris Hapoel Jerusalem 20:00
    Europos taurė Sausio 14 d., trečiadienis
    JL Bourg Besiktas 20:30
    Europos taurė Sausio 14 d., trečiadienis
    Venezia Slaskroclaw 21:00
    Europos taurė Sausio 20 d., antradienis
    Cedevita Olimpija Cluj-Napoca 19:30
    Europos taurė Sausio 20 d., antradienis
    Chemnitz JL Bourg 20:00
    Europos taurė Sausio 20 d., antradienis
    Slaskroclaw Aris 20:00
    Europos taurė Sausio 20 d., antradienis
    Hapoel Jerusalem Bahcesehir Kol. 21:00
    Europos taurė Sausio 21 d., trečiadienis
    7bet-Lietkabelis Trento 19:00
    Europos taurė Sausio 21 d., trečiadienis
    Besiktas Buducnost 19:00
    Europos taurė Sausio 21 d., trečiadienis
    Panionios Turk Telekom 19:30
    Europos taurė Sausio 21 d., trečiadienis
    Hamburg Venezia 20:30
    Europos taurė Sausio 21 d., trečiadienis
    London Lions Ulm 21:30
    Europos taurė Sausio 21 d., trečiadienis
    Manresa Neptūnas 21:45
    Europos taurė Sausio 27 d., antradienis
    Turk Telekom 7bet-Lietkabelis 18:00
    Europos taurė Sausio 27 d., antradienis
    Buducnost Chemnitz 20:00
    Europos taurė Sausio 27 d., antradienis
    Trento Besiktas 21:00
    Europos taurė Sausio 28 d., trečiadienis
    Bahcesehir Kol. Aris 18:00
    Europos taurė Sausio 28 d., trečiadienis
    Neptūnas Hapoel Jerusalem 19:00
    Europos taurė Sausio 28 d., trečiadienis
    Panionios London Lions 19:30
    Europos taurė Sausio 28 d., trečiadienis
    JL Bourg Ulm 20:30
    Europos taurė Sausio 28 d., trečiadienis
    Hamburg Slaskroclaw 20:30
    Europos taurė Sausio 28 d., trečiadienis
    Venezia Cedevita Olimpija 21:00
    Europos taurė Sausio 28 d., trečiadienis
    Manresa Cluj-Napoca 21:45
    Europos taurė Vasario 3 d., antradienis
    Bahcesehir Kol. Slaskroclaw 18:00
    Europos taurė Vasario 3 d., antradienis
    Ulm Buducnost 20:00
    Europos taurė Vasario 4 d., trečiadienis
    7bet-Lietkabelis Panionios 19:00
    Europos taurė Vasario 4 d., trečiadienis
    Besiktas Turk Telekom 19:00
    Europos taurė Vasario 4 d., trečiadienis
    Chemnitz Trento 20:00
    Europos taurė Vasario 4 d., trečiadienis
    JL Bourg London Lions 20:30
    Europos taurė Vasario 4 d., trečiadienis
    Hapoel Jerusalem Cluj-Napoca 21:00
    Europos taurė Vasario 4 d., trečiadienis
    Aris Neptūnas 21:00
    Europos taurė Vasario 4 d., trečiadienis
    Manresa Venezia 21:45
    Europos taurė Vasario 5 d., ketvirtadienis
    Hamburg Cedevita Olimpija 20:30
    Europos taurė Vasario 10 d., antradienis
    Panionios Besiktas 19:30
    Europos taurė Vasario 10 d., antradienis
    Slaskroclaw Cedevita Olimpija 20:00
    Europos taurė Vasario 10 d., antradienis
    Trento Ulm 21:00
    Europos taurė Vasario 11 d., trečiadienis
    Turk Telekom Chemnitz 18:00
    Europos taurė Vasario 11 d., trečiadienis
    Cluj-Napoca Aris 19:00
    Europos taurė Vasario 11 d., trečiadienis
    Neptūnas Bahcesehir Kol. 19:00
    Europos taurė Vasario 11 d., trečiadienis
    Buducnost JL Bourg 20:00
    Europos taurė Vasario 11 d., trečiadienis
    Hamburg Manresa 20:30
    Europos taurė Vasario 11 d., trečiadienis
    Venezia Hapoel Jerusalem 21:00
    Europos taurė Vasario 11 d., trečiadienis
    London Lions 7bet-Lietkabelis 21:30
Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

Žiūrėkite EuroCup rungtynes tiesiogiai

Tiesioginės transliacijos
Įrašai
10-15, 19:00 - 21:30
ARCHYVAS
Europos taurė. „Lietkabelis“ - „Ratiopharm“
10-22, 20:30 - 23:00
Europos taurė. Breso Burgo „JL“ - Panevėžio „Lietkabelis“
Video Video
Europos taurė. Chemnico „Niners“ - Panevėžio „Lietkabelis“
Video Video
Europos taurė. „Lietkabelis“ - „Beşiktaş“

EuroCup tvarkaraštis

    antradienis
    Rugsėjo 30 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 1 d.
    5 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 2 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Spalio 7 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 8 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Spalio 14 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 15 d.
    6 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 16 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Spalio 21 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 22 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Spalio 28 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 29 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Lapkričio 4 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Lapkričio 5 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Lapkričio 11 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Lapkričio 12 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Lapkričio 18 d.
    5 varžybos
    trečiadienis
    Lapkričio 19 d.
    5 varžybos
    ketvirtadienis
    Gruodžio 4 d.
    7 varžybos
    penktadienis
    Gruodžio 5 d.
    3 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 9 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Gruodžio 10 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 16 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Gruodžio 17 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 30 d.
    6 varžybos
    penktadienis
    Sausio 2 d.
    4 varžybos
    antradienis
    Sausio 6 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 7 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Sausio 13 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 14 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Sausio 20 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 21 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Sausio 27 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 28 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Vasario 3 d.
    2 varžybos
    trečiadienis
    Vasario 4 d.
    7 varžybos
    ketvirtadienis
    Vasario 5 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Vasario 10 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Vasario 11 d.
    7 varžybos
Turk Telekom
93:96 Žiūrėk
Ulm
Slaskroclaw
95:85 Žiūrėk
Neptūnas
Hamburg
85:100 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Venezia
81:85 Žiūrėk
Aris
7bet-Lietkabelis
85:79 Žiūrėk
Besiktas
Cluj-Napoca
90:98 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Panionios
89:86 Žiūrėk
Chemnitz
Cedevita Olimpija
76:69 Žiūrėk
Manresa
Trento
48:79 Žiūrėk
JL Bourg
London Lions
59:86 Žiūrėk
Buducnost
Neptūnas
102:107 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Ulm
103:96 Žiūrėk
Panionios
Besiktas
99:73 Žiūrėk
London Lions
Bahcesehir Kol.
93:74 Žiūrėk
Venezia
Chemnitz
86:67 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Aris
98:76 Žiūrėk
Hamburg
JL Bourg
88:80 Žiūrėk
Turk Telekom
Hapoel Jerusalem
84:99 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Buducnost
96:107 Žiūrėk
Trento
Manresa
74:62 Žiūrėk
Slaskroclaw
Turk Telekom
79:72 Žiūrėk
Buducnost
Cedevita Olimpija
80:59 Žiūrėk
Aris
Hamburg
85:106 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
7bet-Lietkabelis
94:98 Žiūrėk
Ulm
Panionios
56:66 Žiūrėk
JL Bourg
Slaskroclaw
94:93 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Besiktas
93:88 Žiūrėk
Chemnitz
Venezia
89:69 Žiūrėk
Neptūnas
Manresa
101:94 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
London Lions
87:71 Žiūrėk
Trento
Neptūnas
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Hamburg
Ulm
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Besiktas
Aris
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Manresa
Hapoel Jerusalem
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Cluj-Napoca
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Venezia
Bahcesehir Kol.
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Chemnitz
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Buducnost
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Panionios
JL Bourg
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Trento
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Panionios
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Trento
Hamburg
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Hapoel Jerusalem
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Aris
Besiktas
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
JL Bourg
7bet-Lietkabelis
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Buducnost
Slaskroclaw
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Venezia
Chemnitz
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Ulm
Cedevita Olimpija
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Neptūnas
London Lions
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Turk Telekom
Manresa
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Turk Telekom
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Panionios
Buducnost
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Besiktas
JL Bourg
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Chemnitz
Trento
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Bahcesehir Kol.
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Neptūnas
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Manresa
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Ulm
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Aris
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Venezia
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Hamburg
Slaskroclaw
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Hamburg
Aris
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Ulm
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
JL Bourg
Hapoel Jerusalem
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 21:30 Žiūrėk
Neptūnas
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Manresa
Besiktas
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Trento
Cedevita Olimpija
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Venezia
7bet-Lietkabelis
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:45 Žiūrėk
Turk Telekom
Chemnitz
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Buducnost
London Lions
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Panionios
Neptūnas
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Aris
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Slaskroclaw
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Buducnost
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Ulm
Trento
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Chemnitz
Turk Telekom
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Besiktas
Panionios
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Cedevita Olimpija
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Hamburg
Venezia
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Manresa
London Lions
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
JL Bourg
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 18:00 Žiūrėk
Neptūnas
Cedevita Olimpija
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 19:30 Žiūrėk
Slaskroclaw
Aris
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Ulm
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Trento
7bet-Lietkabelis
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Chemnitz
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 21:00 Žiūrėk
Venezia
Besiktas
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 19:00 Žiūrėk
Panionios
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 20:30 Žiūrėk
Buducnost
Manresa
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 21:45 Žiūrėk
Hamburg
Besiktas
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Chemnitz
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Panionios
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Trento
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Hamburg
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Neptūnas
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Ulm
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Aris
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Venezia
Buducnost
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Manresa
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
7bet-Lietkabelis
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Chemnitz
Cedevita Olimpija
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Trento
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Buducnost
Cluj-Napoca
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Neptūnas
Turk Telekom
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
JL Bourg
Panionios
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Ulm
Slaskroclaw
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Manresa
Hamburg
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Aris
Venezia
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
London Lions
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Besiktas
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Hamburg
Cluj-Napoca
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 19:15 Žiūrėk
Panionios
Aris
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Trento
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
London Lions
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Manresa
Neptūnas
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 18:00 Žiūrėk
Venezia
Buducnost
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Chemnitz
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Besiktas
Ulm
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Besiktas
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Ulm
Cedevita Olimpija
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Manresa
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 21:45 Žiūrėk
Aris
Turk Telekom
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Trento
7bet-Lietkabelis
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
JL Bourg
Panionios
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Buducnost
Slaskroclaw
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Hamburg
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 20:45 Žiūrėk
Neptūnas
Venezia
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
London Lions
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Chemnitz
Bahcesehir Kol.
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Manresa
Neptūnas
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Cluj-Napoca
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Hamburg
Trento
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Panionios
Turk Telekom
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
London Lions
Ulm
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Chemnitz
Buducnost
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Aris
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
JL Bourg
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Besiktas
Venezia
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Cedevita Olimpija
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Chemnitz
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
JL Bourg
Slaskroclaw
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Aris
Hapoel Jerusalem
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
7bet-Lietkabelis
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Trento
Besiktas
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Buducnost
Panionios
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Turk Telekom
Hamburg
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Venezia
London Lions
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Ulm
Manresa
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Neptūnas
Turk Telekom
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Buducnost
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Chemnitz
Trento
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Besiktas
Bahcesehir Kol.
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Aris
Neptūnas
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Panionios
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
London Lions
JL Bourg
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Ulm
Hamburg
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Slaskroclaw
Venezia
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Manresa
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Bahcesehir Kol.
2026 m. Vasario 3 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Ulm
2026 m. Vasario 3 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Buducnost
7bet-Lietkabelis
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Panionios
Besiktas
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Chemnitz
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Trento
JL Bourg
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
London Lions
Hapoel Jerusalem
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Aris
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Neptūnas
Manresa
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Venezia
Hamburg
2026 m. Vasario 5 d., ketvirtadienis 20:30 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Panionios
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Besiktas
Slaskroclaw
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Trento
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Ulm
Turk Telekom
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Chemnitz
Cluj-Napoca
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Aris
Neptūnas
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Buducnost
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
JL Bourg
Hamburg
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Manresa
Venezia
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
London Lions
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis

 

 

 

Europos Taurės turnyrinė lentelė

 

 

A grupė Per/Pr Tšk.
1 Bahcesehir Kol. 3/0 6
2 Cedevita Olimpija 3/0 6
3 Manresa 2/1 5
4 Aris 2/1 5
5 Slaskroclaw 2/1 5
6 Venezia 1/2 4
7 Cluj-Napoca 1/2 4
8 Hapoel Jerusalem 1/2 4
9 Neptūnas 0/3 3
10 Hamburg 0/3 3
B grupė Per/Pr Tšk.
1 JL Bourg 3/0 6
2 Ulm 3/0 6
3 Besiktas 2/1 5
4 Chemnitz 1/2 4
5 Buducnost 1/2 4
6 Turk Telekom 1/2 4
7 7bet-Lietkabelis 1/2 4
8 Panionios 1/2 4
9 Trento 1/2 4
10 London Lions 1/2 4

 

 

 

Naujausios Europos Taurės rungtynių naujienos

 

 

Į viršų