EuroCup rungtynių tvarkaraštis
antradienis
Rugsėjo 30 d.
4 varžybos
trečiadienis
Spalio 1 d.
5 varžybos
ketvirtadienis
Spalio 2 d.
1 varžybos
antradienis
Spalio 7 d.
3 varžybos
trečiadienis
Spalio 8 d.
7 varžybos
antradienis
Spalio 14 d.
3 varžybos
trečiadienis
Spalio 15 d.
6 varžybos
ketvirtadienis
Spalio 16 d.
1 varžybos
antradienis
Spalio 21 d.
4 varžybos
trečiadienis
Spalio 22 d.
6 varžybos
antradienis
Spalio 28 d.
3 varžybos
trečiadienis
Spalio 29 d.
7 varžybos
antradienis
Lapkričio 4 d.
4 varžybos
trečiadienis
Lapkričio 5 d.
6 varžybos
antradienis
Lapkričio 11 d.
4 varžybos
trečiadienis
Lapkričio 12 d.
6 varžybos
antradienis
Lapkričio 18 d.
5 varžybos
trečiadienis
Lapkričio 19 d.
5 varžybos
ketvirtadienis
Gruodžio 4 d.
7 varžybos
penktadienis
Gruodžio 5 d.
3 varžybos
antradienis
Gruodžio 9 d.
4 varžybos
trečiadienis
Gruodžio 10 d.
6 varžybos
antradienis
Gruodžio 16 d.
3 varžybos
trečiadienis
Gruodžio 17 d.
7 varžybos
antradienis
Gruodžio 30 d.
6 varžybos
penktadienis
Sausio 2 d.
4 varžybos
antradienis
Sausio 6 d.
3 varžybos
trečiadienis
Sausio 7 d.
7 varžybos
antradienis
Sausio 13 d.
4 varžybos
trečiadienis
Sausio 14 d.
6 varžybos
antradienis
Sausio 20 d.
4 varžybos
trečiadienis
Sausio 21 d.
6 varžybos
antradienis
Sausio 27 d.
3 varžybos
trečiadienis
Sausio 28 d.
7 varžybos
antradienis
Vasario 3 d.
2 varžybos
trečiadienis
Vasario 4 d.
7 varžybos
ketvirtadienis
Vasario 5 d.
1 varžybos
antradienis
Vasario 10 d.
3 varžybos
trečiadienis
Vasario 11 d.
7 varžybos
Turk Telekom
93:96 ŽiūrėkUlm
Slaskroclaw
95:85 ŽiūrėkNeptūnas
Hamburg
85:100 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
Venezia
81:85 ŽiūrėkAris
7bet-Lietkabelis
85:79 ŽiūrėkBesiktas
Cluj-Napoca
90:98 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
Panionios
89:86 ŽiūrėkChemnitz
Cedevita Olimpija
76:69 ŽiūrėkManresa
Trento
48:79 ŽiūrėkJL Bourg
London Lions
59:86 ŽiūrėkBuducnost
Bahcesehir Kol.
93:74 ŽiūrėkVenezia
Chemnitz
86:67 Žiūrėk7bet-Lietkabelis
Aris
98:76 ŽiūrėkHamburg
JL Bourg
88:80 ŽiūrėkTurk Telekom
Hapoel Jerusalem
84:99 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Buducnost
96:107 ŽiūrėkTrento
Manresa
74:62 ŽiūrėkSlaskroclaw
Turk Telekom
79:72 ŽiūrėkBuducnost
Cedevita Olimpija
80:59 ŽiūrėkAris
Hamburg
85:106 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
7bet-Lietkabelis
94:98 ŽiūrėkUlm
Panionios
56:66 ŽiūrėkJL Bourg
Slaskroclaw
94:93 ŽiūrėkCluj-Napoca
Besiktas
93:88 ŽiūrėkChemnitz
Venezia
89:69 ŽiūrėkNeptūnas
Manresa
101:94 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
London Lions
87:71 ŽiūrėkTrento
Neptūnas
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkHamburg
Ulm
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkBesiktas
Aris
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkManresa
Hapoel Jerusalem
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkSlaskroclaw
Cluj-Napoca
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkVenezia
Bahcesehir Kol.
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Chemnitz
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkLondon Lions
Buducnost
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkPanionios
JL Bourg
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk7bet-Lietkabelis
Trento
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkTurk Telekom
Panionios
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 19:30 ŽiūrėkTrento
Hamburg
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 20:30 ŽiūrėkCluj-Napoca
Hapoel Jerusalem
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkAris
Besiktas
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkJL Bourg
7bet-Lietkabelis
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkBuducnost
Slaskroclaw
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkVenezia
Chemnitz
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkUlm
Cedevita Olimpija
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkNeptūnas
London Lions
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 21:30 ŽiūrėkTurk Telekom
Manresa
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 21:45 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
Turk Telekom
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 18:00 ŽiūrėkPanionios
Buducnost
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkBesiktas
JL Bourg
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 20:30 ŽiūrėkChemnitz
Trento
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 21:00 Žiūrėk7bet-Lietkabelis
Bahcesehir Kol.
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
Neptūnas
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkManresa
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Ulm
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkLondon Lions
Aris
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkSlaskroclaw
Venezia
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkHamburg
Slaskroclaw Hamburg
Aris Bahcesehir Kol.
Ulm JL Bourg
Hapoel Jerusalem
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 21:30 ŽiūrėkNeptūnas
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkManresa
Besiktas
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkTrento
Cedevita Olimpija
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:30 ŽiūrėkVenezia
7bet-Lietkabelis
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:45 ŽiūrėkTurk Telekom
Chemnitz
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkBuducnost
London Lions
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 21:30 ŽiūrėkPanionios
Neptūnas
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkAris
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
Slaskroclaw
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
Buducnost
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkUlm
Trento
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkChemnitz
Turk Telekom
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkBesiktas
Panionios
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk7bet-Lietkabelis
Cedevita Olimpija
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 19:30 ŽiūrėkHamburg
Venezia
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkManresa
London Lions
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 21:30 ŽiūrėkJL Bourg
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 18:00 ŽiūrėkNeptūnas
Cedevita Olimpija
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 19:30 ŽiūrėkSlaskroclaw
Aris Cluj-Napoca
Ulm Trento
7bet-Lietkabelis London Lions
Chemnitz Turk Telekom
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 21:00 ŽiūrėkVenezia
Besiktas
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 19:00 ŽiūrėkPanionios
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 20:30 ŽiūrėkBuducnost
Manresa
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 21:45 ŽiūrėkHamburg
Besiktas
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 19:00 Žiūrėk7bet-Lietkabelis
Chemnitz
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkPanionios
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 20:30 ŽiūrėkTrento
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkHamburg
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkCluj-Napoca
Neptūnas
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkSlaskroclaw
Ulm Turk Telekom
Aris Venezia
Buducnost London Lions
Manresa
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 21:45 ŽiūrėkCedevita Olimpija
7bet-Lietkabelis
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkChemnitz
Cedevita Olimpija
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 19:30 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
Trento
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkBuducnost
Cluj-Napoca
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkNeptūnas
Turk Telekom
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkJL Bourg
Panionios
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 19:30 ŽiūrėkUlm
Slaskroclaw
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkManresa
Hamburg
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkAris
Venezia
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
London Lions
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 21:30 ŽiūrėkBesiktas
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 18:00 ŽiūrėkHamburg
Cluj-Napoca
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkSlaskroclaw
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 19:15 ŽiūrėkPanionios
Aris
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 20:30 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Trento
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkLondon Lions
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkManresa
Neptūnas
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 18:00 ŽiūrėkVenezia
Buducnost Turk Telekom
Chemnitz Besiktas
Ulm 7bet-Lietkabelis
Besiktas
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkUlm
Cedevita Olimpija
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 19:30 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
Manresa
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 21:45 ŽiūrėkAris
Turk Telekom
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkTrento
7bet-Lietkabelis
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkJL Bourg
Panionios
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 19:30 ŽiūrėkBuducnost
Slaskroclaw
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
Hamburg
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 20:45 ŽiūrėkNeptūnas
Venezia
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkCluj-Napoca
London Lions
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 21:30 ŽiūrėkChemnitz
Bahcesehir Kol.
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 18:00 ŽiūrėkManresa
Neptūnas
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Cluj-Napoca
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 19:00 ŽiūrėkHamburg
Trento
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkPanionios
Turk Telekom
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkLondon Lions
Ulm Chemnitz
Buducnost 7bet-Lietkabelis
Aris Hapoel Jerusalem
JL Bourg
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkBesiktas
Venezia
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkSlaskroclaw
Cedevita Olimpija
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 19:30 ŽiūrėkCluj-Napoca
Chemnitz
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkJL Bourg
Slaskroclaw
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkAris
Hapoel Jerusalem
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
7bet-Lietkabelis
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkTrento
Besiktas
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkBuducnost
Panionios
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:30 ŽiūrėkTurk Telekom
Hamburg
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkVenezia
London Lions
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 21:30 ŽiūrėkUlm
Manresa
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 21:45 ŽiūrėkNeptūnas
Turk Telekom
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 18:00 Žiūrėk7bet-Lietkabelis
Buducnost
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkChemnitz
Trento
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkBesiktas
Bahcesehir Kol.
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkAris
Neptūnas
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
Panionios
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 19:30 ŽiūrėkLondon Lions
JL Bourg
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkUlm
Hamburg
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkSlaskroclaw
Venezia
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Manresa
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 21:45 ŽiūrėkCluj-Napoca
Bahcesehir Kol.
2026 m. Vasario 3 d., antradienis 18:00 ŽiūrėkSlaskroclaw
Ulm
2026 m. Vasario 3 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkBuducnost
7bet-Lietkabelis
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkPanionios
Besiktas
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkTurk Telekom
Chemnitz
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkTrento
JL Bourg
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkLondon Lions
Hapoel Jerusalem
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkCluj-Napoca
Aris
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkNeptūnas
Manresa
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:45 ŽiūrėkVenezia
Hamburg
2026 m. Vasario 5 d., ketvirtadienis 20:30 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Panionios
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 19:30 ŽiūrėkBesiktas
Slaskroclaw
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 20:00 ŽiūrėkCedevita Olimpija
Trento
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 21:00 ŽiūrėkUlm
Turk Telekom
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 18:00 ŽiūrėkChemnitz
Cluj-Napoca
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkAris
Neptūnas
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 19:00 ŽiūrėkBahcesehir Kol.
Buducnost
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 20:00 ŽiūrėkJL Bourg
Hamburg
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 20:30 ŽiūrėkManresa
Venezia
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 21:00 ŽiūrėkHapoel Jerusalem
London Lions
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk7bet-Lietkabelis
