Mano naujienos

Pagrindinis

Tiesiogiai

Tvarkaraštis

Lentelės

Naujienos

Galerija

TV3 Play image
Power Hit Radio image
Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

EuroCup rungtynių tvarkaraštis

    antradienis
    Rugsėjo 30 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 1 d.
    5 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 2 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Spalio 7 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 8 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Spalio 14 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 15 d.
    6 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 16 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Spalio 21 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 22 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Spalio 28 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 29 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Lapkričio 4 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Lapkričio 5 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Lapkričio 11 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Lapkričio 12 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Lapkričio 18 d.
    5 varžybos
    trečiadienis
    Lapkričio 19 d.
    5 varžybos
    ketvirtadienis
    Gruodžio 4 d.
    7 varžybos
    penktadienis
    Gruodžio 5 d.
    3 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 9 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Gruodžio 10 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 16 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Gruodžio 17 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 30 d.
    6 varžybos
    penktadienis
    Sausio 2 d.
    4 varžybos
    antradienis
    Sausio 6 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 7 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Sausio 13 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 14 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Sausio 20 d.
    4 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 21 d.
    6 varžybos
    antradienis
    Sausio 27 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Sausio 28 d.
    7 varžybos
    antradienis
    Vasario 3 d.
    2 varžybos
    trečiadienis
    Vasario 4 d.
    7 varžybos
    ketvirtadienis
    Vasario 5 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Vasario 10 d.
    3 varžybos
    trečiadienis
    Vasario 11 d.
    7 varžybos
Turk Telekom
93:96 Žiūrėk
Ulm
Slaskroclaw
95:85 Žiūrėk
Neptūnas
Hamburg
85:100 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Venezia
81:85 Žiūrėk
Aris
7bet-Lietkabelis
85:79 Žiūrėk
Besiktas
Cluj-Napoca
90:98 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Panionios
89:86 Žiūrėk
Chemnitz
Cedevita Olimpija
76:69 Žiūrėk
Manresa
Trento
48:79 Žiūrėk
JL Bourg
London Lions
59:86 Žiūrėk
Buducnost
Neptūnas
102:107 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Ulm
103:96 Žiūrėk
Panionios
Besiktas
99:73 Žiūrėk
London Lions
Bahcesehir Kol.
93:74 Žiūrėk
Venezia
Chemnitz
86:67 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Aris
98:76 Žiūrėk
Hamburg
JL Bourg
88:80 Žiūrėk
Turk Telekom
Hapoel Jerusalem
84:99 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Buducnost
96:107 Žiūrėk
Trento
Manresa
74:62 Žiūrėk
Slaskroclaw
Turk Telekom
79:72 Žiūrėk
Buducnost
Cedevita Olimpija
80:59 Žiūrėk
Aris
Hamburg
85:106 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
7bet-Lietkabelis
94:98 Žiūrėk
Ulm
Panionios
56:66 Žiūrėk
JL Bourg
Slaskroclaw
94:93 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Besiktas
93:88 Žiūrėk
Chemnitz
Venezia
89:69 Žiūrėk
Neptūnas
Manresa
101:94 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
London Lions
87:71 Žiūrėk
Trento
Neptūnas
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Hamburg
Ulm
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Besiktas
Aris
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Manresa
Hapoel Jerusalem
2025 m. Spalio 21 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Cluj-Napoca
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Venezia
Bahcesehir Kol.
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Chemnitz
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Buducnost
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Panionios
JL Bourg
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Trento
2025 m. Spalio 22 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Panionios
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Trento
Hamburg
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Hapoel Jerusalem
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Aris
Besiktas
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
JL Bourg
7bet-Lietkabelis
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Buducnost
Slaskroclaw
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Venezia
Chemnitz
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Ulm
Cedevita Olimpija
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Neptūnas
London Lions
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Turk Telekom
Manresa
2025 m. Spalio 29 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Turk Telekom
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Panionios
Buducnost
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Besiktas
JL Bourg
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Chemnitz
Trento
2025 m. Lapkričio 4 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Bahcesehir Kol.
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Neptūnas
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Manresa
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Ulm
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Aris
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Venezia
2025 m. Lapkričio 5 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Hamburg
Slaskroclaw
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Hamburg
Aris
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Ulm
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
JL Bourg
Hapoel Jerusalem
2025 m. Lapkričio 11 d., antradienis 21:30 Žiūrėk
Neptūnas
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Manresa
Besiktas
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Trento
Cedevita Olimpija
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Venezia
7bet-Lietkabelis
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 19:45 Žiūrėk
Turk Telekom
Chemnitz
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Buducnost
London Lions
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Panionios
Neptūnas
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Aris
Cluj-Napoca
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Slaskroclaw
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Buducnost
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Ulm
Trento
2025 m. Lapkričio 18 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Chemnitz
Turk Telekom
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Besiktas
Panionios
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Cedevita Olimpija
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Hamburg
Venezia
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Manresa
London Lions
2025 m. Lapkričio 19 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
JL Bourg
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 18:00 Žiūrėk
Neptūnas
Cedevita Olimpija
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 19:30 Žiūrėk
Slaskroclaw
Aris
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Ulm
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Trento
7bet-Lietkabelis
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Chemnitz
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 21:00 Žiūrėk
Venezia
Besiktas
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 19:00 Žiūrėk
Panionios
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 20:30 Žiūrėk
Buducnost
Manresa
2025 m. Gruodžio 5 d., penktadienis 21:45 Žiūrėk
Hamburg
Besiktas
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Chemnitz
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Panionios
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Trento
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 9 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Hamburg
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Neptūnas
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Ulm
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Aris
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Venezia
Buducnost
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
London Lions
Manresa
2025 m. Gruodžio 10 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
7bet-Lietkabelis
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Chemnitz
Cedevita Olimpija
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Trento
2025 m. Gruodžio 16 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Buducnost
Cluj-Napoca
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Neptūnas
Turk Telekom
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
JL Bourg
Panionios
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Ulm
Slaskroclaw
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Manresa
Hamburg
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Aris
Venezia
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
London Lions
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Besiktas
Bahcesehir Kol.
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Hamburg
Cluj-Napoca
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
JL Bourg
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 19:15 Žiūrėk
Panionios
Aris
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 20:30 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Trento
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
London Lions
Hapoel Jerusalem
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Manresa
Neptūnas
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 18:00 Žiūrėk
Venezia
Buducnost
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Chemnitz
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Besiktas
Ulm
2026 m. Sausio 2 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Besiktas
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Ulm
Cedevita Olimpija
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Manresa
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 21:45 Žiūrėk
Aris
Turk Telekom
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Trento
7bet-Lietkabelis
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
JL Bourg
Panionios
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Buducnost
Slaskroclaw
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Hamburg
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 20:45 Žiūrėk
Neptūnas
Venezia
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
London Lions
2026 m. Sausio 7 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Chemnitz
Bahcesehir Kol.
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Manresa
Neptūnas
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Cluj-Napoca
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 19:00 Žiūrėk
Hamburg
Trento
2026 m. Sausio 13 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Panionios
Turk Telekom
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
London Lions
Ulm
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Chemnitz
Buducnost
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Aris
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
JL Bourg
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Besiktas
Venezia
2026 m. Sausio 14 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Cedevita Olimpija
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Chemnitz
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
JL Bourg
Slaskroclaw
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Aris
Hapoel Jerusalem
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
7bet-Lietkabelis
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Trento
Besiktas
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Buducnost
Panionios
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
Turk Telekom
Hamburg
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Venezia
London Lions
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
Ulm
Manresa
2026 m. Sausio 21 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Neptūnas
Turk Telekom
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis
Buducnost
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Chemnitz
Trento
2026 m. Sausio 27 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Besiktas
Bahcesehir Kol.
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Aris
Neptūnas
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
Panionios
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 19:30 Žiūrėk
London Lions
JL Bourg
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Ulm
Hamburg
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Slaskroclaw
Venezia
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Manresa
2026 m. Sausio 28 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Bahcesehir Kol.
2026 m. Vasario 3 d., antradienis 18:00 Žiūrėk
Slaskroclaw
Ulm
2026 m. Vasario 3 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Buducnost
7bet-Lietkabelis
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Panionios
Besiktas
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Turk Telekom
Chemnitz
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Trento
JL Bourg
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
London Lions
Hapoel Jerusalem
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Cluj-Napoca
Aris
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Neptūnas
Manresa
2026 m. Vasario 4 d., trečiadienis 21:45 Žiūrėk
Venezia
Hamburg
2026 m. Vasario 5 d., ketvirtadienis 20:30 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Panionios
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 19:30 Žiūrėk
Besiktas
Slaskroclaw
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Cedevita Olimpija
Trento
2026 m. Vasario 10 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Ulm
Turk Telekom
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 18:00 Žiūrėk
Chemnitz
Cluj-Napoca
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Aris
Neptūnas
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 19:00 Žiūrėk
Bahcesehir Kol.
Buducnost
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
JL Bourg
Hamburg
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 20:30 Žiūrėk
Manresa
Venezia
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 21:00 Žiūrėk
Hapoel Jerusalem
London Lions
2026 m. Vasario 11 d., trečiadienis 21:30 Žiūrėk
7bet-Lietkabelis

 

 

 

Naujausios EuroCup rungtynių naujienos

 

 

Į viršų