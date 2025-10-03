Pralaimėjimą sugėręs T.Sabonis: tai mano atsakomybė

Po pralaimėjimo strategas iš Lietuvos prisiėmė atsakomybę dėl nesėkmės.
„Varžovai puikiai išpildė savo planą, pasiūlė daug fiziškumo. Mano komanda nerodė noro kautis ir neatsakė į tą kontaktą. Tai mano atsakomybė, kadangi turėjau paruošti komandą tam“, – kalbėjo T.Sabonis.
– Ar tam galėjo turėti įtakos skirtumas tarp vietinės lygos ir Europos taurės?
– Galbūt ir galėjo. Vis tik tai yra nusiteikimas. Pasikartosiu, kad tai yra mano atsakomybė. Turėjau paaiškinti, kokio lygio fiziškumas ir varžovai laukia. Turėjome tam būti pasiruošę, bet nebuvome.
– Kas buvo jūsų varžovų didžiausi pranašumai?
– Jie diktavo rungtynių eigą tiek puolime, tiek gynyboje. Norime būti gynybinio stiliaus komanda, bet tokia nebuvome. Pradžioje neįkrito keli metimai, bet turėjome persigrupuoti ir sugrįžti. Įkritome į duobę ir iš jos neišlipome. Europos taurėje taip bus, kad geros komandos tau neleis sugrįžti.
– Kokia bus žinutė prieš kitas rungtynes?
– Tokios rungtynės turi motyvuoti. Tai yra pamoka, kad turime daug dirbti su video, žiūrėti, ką padarėme ne taip. Turime mokytis ir būti pasiruošę.
