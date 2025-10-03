Milane – nerimas dėl Sh.Shieldso ir J.Nebo

Vis tik po mačo vyriausiasis Milano klubo treneris Ettore Messina labiau nuogąstavo ne dėl pralaimėjimo, o dėl to, kad vienas lyderių Shavonas Shieldsas pajuto skausmus apatinėje kirkšnies dalyje.
Aiškesnė informacija dėl puolėjo būklės bus pateikta atlikus išsamesnius tyrimus.
Su problemomis susiduria praėjusiame sezone dėl traumos praktiškai nežaidęs Joshas Nebo. Pastarasis mačo su Belgrado klubu metu pajuto skausmus šlaunyje.
