Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Milane – nerimas dėl Sh.Shieldso ir J.Nebo

2025-10-03 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 08:15

Eurolygoje Milano „EA7 Emporio Armani“ klubas išvykoje 78:80 turėjo pripažinti Belgrado „Partizan“ ekipos pranašumą.

Sh.Shieldsas pajuto skausmus (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje Milano „EA7 Emporio Armani“ klubas išvykoje 78:80 turėjo pripažinti Belgrado „Partizan“ ekipos pranašumą.

REKLAMA
2

Vis tik po mačo vyriausiasis Milano klubo treneris Ettore Messina labiau nuogąstavo ne dėl pralaimėjimo, o dėl to, kad vienas lyderių Shavonas Shieldsas pajuto skausmus apatinėje kirkšnies dalyje.

Aiškesnė informacija dėl puolėjo būklės bus pateikta atlikus išsamesnius tyrimus.

Su problemomis susiduria praėjusiame sezone dėl traumos praktiškai nežaidęs Joshas Nebo. Pastarasis mačo su Belgrado klubu metu pajuto skausmus šlaunyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų