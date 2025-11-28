 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Vytaras Radzevičius ragina tokią silkę gaminti šventėms: skonis nustebins ne vieną

2025-11-28 11:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 11:45

Silkė – tikra žiemos sezono ir artėjančių švenčių klasika. Tačiau, anot keliautojo, kulinaro ir „Lidl“ ambasadoriaus Vytaro Radzevičiaus, šis patiekalas gali būti ne tik tradicinis, bet ir stebinančiai modernus. Jo teigimu, silkė yra vienas universaliausių produktų, kuris leidžia neišlaidaujant mėgautis gurmaniškais skoniais.

Vytaras Radzevičius pasidalijo silkės receptais šventėms (nuotr. pranešimo spaudai)

Silkė – tikra žiemos sezono ir artėjančių švenčių klasika. Tačiau, anot keliautojo, kulinaro ir „Lidl“ ambasadoriaus Vytaro Radzevičiaus, šis patiekalas gali būti ne tik tradicinis, bet ir stebinančiai modernus. Jo teigimu, silkė yra vienas universaliausių produktų, kuris leidžia neišlaidaujant mėgautis gurmaniškais skoniais.

0

Žinomas kulinaras primena, kad silkė lietuviams kažkada buvo net prabangos prekė, o šiandien – neatsiejama nuo Kūčių ir Kalėdų stalo, taip pat – ir nebrangus produktas, leidžiantis sukurti ypatingus skonius, rašoma pranešime spaudai.

„Mūsų bočiai tikriausiai jautė, kad reikia Omega-3 riebalų rūgščių, nors anuomet niekas nežinojo, kad silkė teikia naudos. Prekyba ja buvo privilegija – LDK laikais ja prekiavo tik druskos pirkliai – tais laikais tai buvo labai svarbūs žmonės“, – pasakoja V. Radzevičius.

Kaip teigia minėto prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė, silkė dažnai atsiduria pirkėjų krepšeliuose, ypač šaltuoju metų laiku ir švenčių periodu. Šiuo laikotarpiu ne tik silkės, bet ir visos žuvies pardavimai išauga bent 30 procentų.

„Silkė – visus metus paklausi ir lietuvių mėgstama prekė, tačiau artėjant šventėms jos populiarumas dar labiau išauga. Pirkėjai vertina silkes dėl aukštos kokybės, plataus pasirinkimo ir prieinamos kainos.

Matome, kad klientai drąsiai renkasi ne tik tradicines sūdytas ar marinuotas silkes, bet ir gurmaniškesnius variantus – su džiovintais vaisiais, prieskoniais ar išskirtiniais padažais“, – teigia L. Skersytė.

Nuo tradicijos iki gurmaniškų atradimų

Vytaras prisimena, kad vaikystėje silkė jam asocijavosi tik su sūrumu, svogūnais ar grybais, tačiau pasaulio virtuvės patirtys praplėtė jos skonių paletę.

„Danijoje pirmą kartą paragavau silkės su cinamonu ir saldžiu skoniu – nustebau, bet labai patiko. Silkė gali būti tiek sūri, tiek saldoka, ji dera ir sriubose, ir net blynuose! Taip – pabandykit įmesti silkės į miltinių blynų tešlą“, – ragina minėto prekybos tinklo ambasadorius.

Anot Vytaro, būtent silkės universalumas yra jos stiprybė – ji gali virsti tiek klasikiniais šventiniais patiekalais, tiek netikėtais eksperimentais, kurie nustebina net daug mačiusius gurmanus.

Jis dalinasi trimis skirtingais ir nebrangiais silkės receptais, atspindinčiais tiek tradicinius, tiek modernius ir žaismingus skonius.

Skonių žaismė: silkė su džiovintais obuoliais

Šis patiekalas – tai subtilus saldumo ir sūrumo žaismas, kuriame tradicinė silkė susitinka su netikėtais, bet labai šventiškai derančiais obuolių skoniais. Džiovinti obuoliai suteikia salstelėjusio gilumo, švieži – gaivumo, o lengvas medaus ir acto užpilas viską sujungia į elegantišką, išraiškingą derinį.

Ingredientai (4 valgytojams):

  • 300 g silkių filė;
  • 1 vidutinio raudono svogūno;
  • 60 g džiovintų obuolių;
  • 1 šviežio obuolio (rūgštesnio);
  • 2 valg. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 arb. š. obuolių acto;
  • 1 arb. š. medaus;
  • Šviežiai maltų pipirų;
  • Krapų (patiekti).

Gaminimas:

Džiovintus obuolius užpilkite šiltu vandeniu ir palaikykite 10 minučių, kad suminkštėtų. Nusausinkite.

Silkės filė supjaustykite nedideliais gabalėliais. Obuolį supjaustykite plonomis juostelėmis, o svogūną – pusžiedžiais.

Sumaišykite silkę, obuolius ir džiovintus obuolius bei svogūną.

Pagaminkite užpilą: išmaišykite aliejų, actą ir medų. Užpilkite ant salotų, lengvai išmaišykite.

Pabarstykite pipirais, papuoškite krapais.

Patiekite atvėsintą – skoniai pilniausi po 1–2 val. pastovėjimo, o dar geriau – per naktį.

Sotus žiemos patiekalas: silkė su morkomis ir pupelėmis

Tai tikras jaukių žiemos vakarų skonis – sotus, spalvingas ir puikiai sušildantis. Švelniai troškintos morkos, pomidorų padažas ir baltosios pupelės čia susijungia į sodrų pagrindą, kuriame silkė atsiskleidžia švelniu, maloniu sūrumu. Šis patiekalas tinka tiek kaip šventinė mišrainė, tiek kaip užkandis – sotus, bet neapsunkinantis.

Ingredientai (4 valgytojams):

  • 300 g silkių filė;
  • 2 didelių morkų;
  • 150 g virtų arba konservuotų baltųjų pupelių;
  • 1 svogūno;
  • 2 valg. š. pomidorų padažo;
  • 1 valg. š. cukraus;
  • 1 valg. š. acto;
  • 3 valg. š. aliejaus (kepimui);
  • Druskos, maltų pipirų;
  • Lauro lapo.

Gaminimas:

Morkas sutarkuokite stambia tarka, svogūną smulkiai supjaustykite.

Keptuvėje įkaitinkite aliejų, sudėkite svogūnus ir kepkite, kol suminkštės.

Suberkite morkas, patroškinkite 5 minutes.

Įdėkite pomidorų padažą, cukrų, actą, lauro lapą, žiupsnį druskos ir pipirų. Troškinkite dar 5 minutes.

Įmaišykite virtas pupeles, trumpai pašildykite ir atvėsinkite.

Silkės filė supjaustykite gabalais ir sumaišykite su atvėsintu morkų–pupelių mišiniu.

Patiekite kambario temperatūros arba atvėsintą.

Miško aromatai: silkė su grybais

Tai patiekalas, kurio skonis primena Lietuvos miškus ir jaukias rudens–žiemos keliones. Silkei čia suteikiama sodri, gili nata, kurią įneša miško grybai. Jie suteikia patiekalui išskirtinį, žemišką atspalvį.

Ingredientai (4 valgytojams):

  • 300 g silkių filė;
  • 150 g virtų arba virtų–keptų miško grybų (baravykai, voveraitės, raudonviršiai ar kiti mėgstami grybai);
  • 1 mažo svogūno;
  • 2 valg. š. augalinio aliejaus;
  • 1 valg. š. citrinos sulčių;
  • Šlakelis sojų padažo (nebūtina, bet pagilina skonį);
  • Šviežiai maltų pipirų;
  • Petražolių papuošimui.

Gaminimas:

Grybus supjaustykite nedideliais gabalėliais. Jei naudojate miško grybus, prieš tai juos išvirkite.

Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir lengvai apkepkite grybus, kol išgaruos drėgmė. Atvėsinkite.

Svogūną supjaustykite labai plonais pusžiedžiais.

Silkės filė supjaustykite gabalėliais ir sumaišykite su grybais bei svogūnais.

Pagardinkite citrinos sultimis, trupučiu sojų padažo ir šviežiai maltais pipirais.

Lengvai išmaišykite, papuoškite petražolėmis ir palikite 30 minučių pastovėti – skoniai susijungia. Skanaus!

Rudeniška silkė su daržovėmis (nuotr. Kviečiu į virtuvę)
Ši Ingridos silkė puikiai tiks ir šventėms: skonis – nepakartojamas (1)
