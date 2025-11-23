 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Vytaro ferma

Vytaras Radzevičius pasidalijo itin paprastu receptu: vos iš vieno produkto sukūrė tikrą žiemos magiją

2025-11-23 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 13:00

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ jau šį sekmadienį Vytaras Radzevičius imsis misijos, kuri patiks visiems virtuvės mėgėjams – iš prastai užderėjusių, nekondicinių pomidorų jis gamins ypatingą padažą žiemai. Vytaras parodys, kaip net iš paprasčiausių daržovių galima sukurti aromatingą, sodraus skonio pagardą ir taip išgelbėti pomidorus.

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma" jau šį sekmadienį Vytaras Radzevičius imsis misijos, kuri patiks visiems virtuvės mėgėjams – iš prastai užderėjusių, nekondicinių pomidorų jis gamins ypatingą padažą žiemai. Vytaras parodys, kaip net iš paprasčiausių daržovių galima sukurti aromatingą, sodraus skonio pagardą ir taip išgelbėti pomidorus.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet dėl gamtinių sąlygų – miglų, šalnų ir drėgmės – Vytaro sodybos pomidorai, kaip ir daug kur Lietuvoje, užaugo ne patys geriausi. Visgi, Vytaras nuspręs, kad net ir nekondicinės daržovės turi antrą šansą.

Vytaro ferma
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytaro ferma

„Iš nekondicinių pomidorų pagaminsiu labai gerą padažą, kurį bus galima skanauti, pavyzdžiui, žiemą“, – sakys jis pademonstruodamas, kaip paprastai galima išvengti maisto švaistymo.

Detalus receptas

Žiūrovai išvys ir detalų receptą, kurį Vytaras ruoš žingsnis po žingsnio. Jis parodys, kaip iš maždaug 3 kilogramų pomidorų bei kelių paprastų ingredientų paruošti sodraus skonio, tirštą padažą.

Pirmiausia Vytaras nuims kietesnes pomidorų dalis, supjaustys juos stambiais gabalais, o tuomet subers į kepimo indą drauge su dviem dideliais svogūnais, alyvuogių aliejumi, ruduoju cukrumi, bazilikais bei rozmarinu. Pagal skonį jis pridės ir čili, česnako, pipirų bei druskos.

Visa daržovių kompozicija keliaus į krosnį, kur kepant skoniai suintensyvės. Kai viskas suminkštės, Vytaras viską sutrins trintuvu ir supilstys į sterilizuotus stiklainius. Rezultatas – kvapnus, ryškaus skonio padažas, puikiai tinkantis žiemos vakarienėms. „Puikus būdas sunaudoti nekondicinius pomidorus, kuriuos nei valgyti, nei išmesti“, – sakys Vytaras.

Molinių namų karalystė

Vis dėlto ši laida neapsiribos vien virtuvės reikalais. Vytaras leisis į dar vieną pažintį – į vietą, kur, kaip jis pats sakys, „pirmas įspūdis toks, tarsi būčiau Naujojoje Zelandijoje“. Jis atvyks į molinių namų karalystę, kur iš arti išvys, kaip ši senoji statybos tradicija atgimsta Lietuvoje.

Nors moliniai namai daugeliui atrodo egzotiški, jie Lietuvoje buvo plačiai paplitę dar prieš šimtmečius. Ir šiandien atsiranda žmonių, kurie grįžta prie šios technologijos.

Vytaras bandys išsiaiškinti, ar moliniai namai iš tiesų ekonomiškesni, šiltesni ir kodėl jie vėl grįžta į madą. Kartu su meistrais jis aplankys skirtingus statinius ir atskleis, kas slypi už šios natūralios statybos žavesio. O viską, ką sužinos Vytaras, sužinosite ir jūs – jau šio sekmadienio laidoje.

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

 

