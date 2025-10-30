Vasaros skonis ištisus metus: pomidorų ir sūrio pyragas su žolelėmis

Tokio tipo nesaldūs pyragai yra puikus būdas išnaudoti sezonines daržoves ar likusį sūrį iš šaldytuvo. Pomidorai suteikia pyragui drėgmės, o aromatinės žolelės – gaivumo. Trapus tešlos pagrindas ir švelniai kreminis įdaras sukuria subalansuotą tekstūrą.
Ingredientai
Tešlai:
- 250 g miltų;
- 120 g šalto sviesto;
- 1 kiaušinis;
- žiupsnelis druskos;
- 2–3 v. š. šalto vandens.
Įdarui:
- 3–4 vidutiniai pomidorai;
- 150 g mocarelos arba kito švelnaus sūrio;
- 100 g fetos arba ožkos sūrio;
- 100 ml grietinėlės arba grietinės;
- 2 kiaušiniai;
- 1 skiltelė česnako;
- šviežio arba džiovinto baziliko, čiobrelių (pagal skonį);
- druskos ir pipirų pagal skonį;
- šlakelis alyvuogių aliejaus.
Gaminimo eiga
- Miltus sumaišykite su druska, suberkite gabaliukais supjaustytą sviestą ir sutrinkite iki trupinių. Įmuškite kiaušinį, įpilkite vandens, suminkykite tešlą, suvyniokite ją į plėvelę ir padėkite į šaldytuvą 30 minučių.
- Pomidorus supjaustykite plonais griežinėliais, pabarstykite druska ir trumpam padėkite ant popierinio rankšluosčio, kad išbėgtų dalis skysčio.
- Dubenyje išplakite kiaušinius su grietinėle, įmaišykite smulkintą česnaką, prieskonius ir dalį tarkuoto mocarelos sūrio.
- Iškočiokite tešlą, išklokite ja kepimo formą (apie 24 cm), subadykite dugną šakute. Supilkite paruoštą įdarą, ant viršaus sudėliokite pomidorų griežinėlius ir užberkite likusį sūrį bei trupintą fetą.
- Kepkite 180 °C temperatūroje apie 35–40 minučių, kol pyragas taps auksiniu, o pomidorai švelniai apskrus.
Pyragą patiekite dar šiltą su šviežiomis žolelėmis ar šlakeliu alyvuogių aliejaus. Nors pomidorų ir sūrio pyragas kvepia vasara, jis puikiai tinka bet kuriuo metų laiku, kai norisi spalvų, aromato ir švelnaus skonio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!