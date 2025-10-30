„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: technologiškai pažangus „Audi Q5“

Naujos kartos „Audi Q5“ žengia į itin konkurencingą rinką, kurioje jam teks varžytis su tokiais modeliais kaip BMW X3 ir „Mercedes-Benz GLC“.
Siekdama išlaikyti tvirtas pozicijas, „Audi“ atnaujino Q5 iš pagrindų, pritaikydama jam naujausią PPC (Premium Platform Combustion) platformą, kurią dalijasi su A5 ir A6 modeliais. Ši platforma leidžia integruoti moderniausias pavaros technologijas ir vairuotojo pagalbos sistemas.
Dizaino evoliucija
Kaip ir kiti naujausi „Audi“ modeliai, Q5 dizainas labiau primena evoliuciją nei revoliuciją. Išlaikytos atpažįstamos proporcijos, tačiau priekinė dalis tapo išraiškingesnė dėl naujos formos, platesnių „Singleframe“ grotelių ir siauresnių priekinių žibintų, kuriuose gali būti įdiegta „Digital Matrix LED“ technologija.
Galinėje dalyje taip pat dominuoja naujo dizaino žibintai, sujungti šviesos juosta. Bendras vaizdas – solidus, modernus ir dinamiškesnis nei pirmtako.
Interjere pokyčiai ryškesni. Vairuotoją pasitinka naujausia „Audi“ skaitmeninė aplinka su patobulintu „Audi Virtual Cockpit“ prietaisų skydeliu ir dideliu, centre integruotu MMI sistemos ekranu. Kaip ir tikimasi iš „Audi“, didelis dėmesys skirtas apdailos medžiagų kokybei ir surinkimo preciziškai. Dėl optimizuotos platformos tikimasi šiek tiek erdvesnio salono ir bagažinės.
Visuotinė hibridizacija
Variklių gamoje dominuoja elektrifikacija. Visi siūlomi benzininiai (TFSI) ir dyzeliniai (TDI) varikliai standartiškai komplektuojami su 48 voltų „mild-hybrid“ (MHEV) sistema, kuri padeda taupyti degalus ir užtikrina sklandesnį variklio darbą. Galios spektras platus, pritaikytas įvairiems poreikiams.
Pirkėjams taip pat siūlomos iš tinklo įkraunamos hibridinės (PHEV) versijos. Dėka naujos kartos, didesnės talpos baterijos, šie modeliai vien elektra galės nuvažiuoti gerokai daugiau nei 100 kilometrų, tapdami praktišku pasirinkimu kasdienėms kelionėms mieste.
Visi varikliai derinami su automatinėmis „S tronic“ pavarų dėžėmis, o daugeliui versijų siūloma ir „quattro“ visų varančiųjų ratų sistema.
Netrūksta pažangių sistemų
Laikantis ne vieną dešimtmetį puoselėjamų tradicijų, naujos kartos modelis gavo pažangiausias automobilių žibintų, saugumo ir komunikacijos technologijas. Štai, nuo šiol automobilis bus komplektuojamas su pažangiais OLED žibintais, kurių funkcionalumas priklausys nuo situacijos kelyje.
Kadangi automobilis palaiko „Car-to-X“ technologiją, kuri leidžia automobiliams bendrauti tarpusavyje, galiniai žibintai tampa įrankiu, leidžiančiu kitus eismo dalyvius įspėti apie kelyje atsiradusias kliūtis.
Naujas modelis taip pat naudoja visiškai naują, „Android Automotive“ pagrįstą operacinę sistemą, kurios funkcionalumas ir galimybių spektras, švelniai tariant, bus beribis. Dėl operacinės sistemos lankstumo ir universalumo, gamintojas galės užtikrinti naujų funkcijų įdiegimą ir sistemos saugumą gerokai ilgiau negu iki šiol. Galiausiai, ši operacinė sistema leis „Audi Q5“ vairuotojui ir keleiviams gauti prieigą prie populiarių programėlių, tokių kaip „Youtube“ ar „Spotify“.
Konkurse dalyvaujančio „Audi Q5“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas
- Varantieji ratai: Visi (quattro)
- Variklio galia: 150 kW / 204 AG
- Sukimo momentas: 340 Nm
- Svoris: 1895 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 520 / 1473
- 0-100 km/val.: 7,2 s
- CO2 emisija: 156-180 g/km
- Pradinė kaina: 62 125 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 83 530 €
