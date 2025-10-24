Saulės beieškant: egzotiškos kryptys lietuviams šaltą rudenį

Indija – spalvų ir kontrastų šalis
Indija – tai neabejotinai būtų pojūčių kelionė. Rudens mėnesiais čia baigiasi musonų sezonas, todėl oras tampa malonesnis tiek kelionėms po miestus, tiek poilsiui prie jūros. Goa kurortuose – saulėti paplūdimiai ir bohemiška atmosfera, o šiaurėje galima pasinerti į kultūrinį maršrutą: Delis, Džaipuras, Agra su įspūdingu Tadž Mahalu. Kiekvienas regionas turi savitą virtuvę, spalvų ir aromatų derinius, kurie ilgam išlieka atmintyje.
Tailandas – šypsenų karalystė
Tailandas jau daugelį metų išlieka viena populiariausių Azijos krypčių šaltuoju sezonu. Lapkritis – idealus metas atrasti salas: Puketą, Krabį, Koh Samui ar Phi Phi. Be idiliškų paplūdimių, čia laukia kvapni tailandietiška virtuvė, spalvingi naktiniai turgūs ir budistinės šventyklos. Tailandas puikiai tinka tiek ramiam poilsiui, tiek aktyvioms kelionėms po kalnus ar džiungles.
Meksika – Karibų spalvos ir majų paslaptys
Ieškantiems tolimos egzotikos, Meksika – tikras lobis. Kankunas, Playa del Carmen ir Tulumas siūlo baltą smėlį, turkio spalvos jūrą ir gyvą naktinį gyvenimą. Rudens pabaigoje čia šilta, bet ne per karšta, o lietaus sezonas – jau praeityje. Be poilsio prie jūros, galima aplankyti senovinius majų miestus Čičen Icoje ar Ušmalyje, o vietinė virtuvė – nuo takų iki šokolado su čili – sužavės net išrankiausius keliautojus.
Jungtiniai Arabų Emyratai – prabanga dykumos apsuptyje
Vos šešios valandos skrydžio iš Lietuvos ir jūs – Dubajuje ar Abu Dabyje. Čia rudens oras – tobulas: apie +30 °C, šilta jūra ir begalė pramogų. Galima ilsėtis paplūdimiuose, leistis į dykumos safarį, apsilankyti pasaulinio lygio muziejuose ar pasigrožėti įspūdingu Dubajaus dangoraižių horizontu. Emyratai – puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina komfortą, saugumą ir šiuolaikinį poilsį.
Indonezija (Balis) – ramybės ir dvasinio poilsio oazė
Balis vilioja keliautojus savo gamta, kultūra ir ypatinga energija. Rudens sezonu čia dar šilta, o turistų kiek mažiau, nei vasarą – todėl galima mėgautis salos grožiu be didelio šurmulio. Ubudas traukia jogos ir meditacijos mėgėjus, o pietinė pakrantė – banglentininkus bei saulės išsiilgusius poilsiautojus. Balis – vieta, kur galima ne tik pailsėti, bet ir atrasti lėtesnį, sąmoningesnį gyvenimo ritmą.
Taigi, egzotiška kelionė rudenį – ne tik pabėgimas nuo lietaus, bet ir proga sustabdyti laiką. Nauji skoniai, kvapai, gamta ir kultūros praplečia akiratį, leidžia atsikvėpti nuo kasdienybės ir pasisemti energijos artėjančiai žiemai. Tad galbūt šiemet verta keisti megztinį į maudymosi kostiumėlį – ir iškeliauti ten, kur vis dar vasara.
