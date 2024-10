Geros naujienos

Vilniuje per mėnesį nuvalyta 3 tūkst. kvadratinių metrų grafičių. „3 tūkstančiai kvadratinių metrų jau šiai dienai yra nuvalyta, o per kitus metus žadame apie 200 tūkst. kvadratinių metrų nuvalyti“, – šią savaitę tarybos posėdžio metu sakė Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Taip jis kalbėjo po to, kai rugpjūčio pabaigoje savivaldybės atstovai paskelbė grafičių nuvalymui ketinantys skirti 1,54 mln. eurų.