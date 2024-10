Atlikėjas Martynas Kavaliauskas susidūrė su nemalonia situacija – jį sustabdė policija. Be to, kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo laida „Farai“. Apie šį nuotykį Martynas prabilo tv3.lt ir TV3 Plus laidoje „Kažkas naujo“. Martynas Kavaliauskas susidūrė su policija kai filmavo naujausios dainos „Karaliai“ vaizdo klipą. Ši juos užlaikė 40 minučių, sutrukdė filmavimo planus. Be to, išrašė baudą, kurią vėliau panaikino.