Nors koronaviruso pandemija baigėsi, tačiau grėsmė vis dar yra gyvuoja. Sunkėjančios komplikacijos ir reali grėsmė naujagimiams yra tai, ką per pastaruosius mėnesius bando pabrėžti mokslininkai. Tad atsipalaiduoti nevalia – tai tik ledkalnio viršūnė po kuria slepiasi nepastebimos ligos. Nenuostabu, kad per pastaruosius ketverius metus COVID-19 atvejų yra mažiau nei per patį piką, tačiau duomenys parodo, kad vien Didžiojoje Britanijoje susirgimų skaičius siekė apie 1,2 mln. žmonių.