Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas buvo įsitikinęs, kad Rusijos Arkties kalėjime jo laukia mirtis, kaip rašoma jo memuaruose, kurių ištraukas paskelbė leidinys „The New Yorker“. „Visą likusį gyvenimą praleisiu kalėjime ir čia mirsiu. Neturėsiu su kuo atsisveikinti. <...> Visos sukaktys praeis be manęs. Niekada nepamatysiu savo anūkų“, – 2022 m. kovo 22 d. rašė A. Navalnas. Nepaisant to, jis, suvokdamas savo likimą, nebijojo mirties, rašoma leidinyje.