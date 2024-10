Karas Izraelyje

Izraelio kariniais duomenimis, iš Libano į šalies šiaurinę dalį buvo paleista apie 60 raketų. Kiriat Šmonos mieste per raketų smūgį žuvo vyras ir moteris, tinkle X pranešė gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“. Be to, tarnybos duomenimis, Haifos uostamiestyje raketų nuolaužos sužalojo penkis asmenis. 16-metis paauglys patyrė vidutinio sunkumo sužeidimus, kiti žmonės nukentėjo nesunkiai.