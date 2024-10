Iliustruotoji istorija

Per visą istoriją Europą ne kartą keitė gamtos reiškiniai. Audros, potvyniai, sausros ir kumščio dydžio kruša iš žemėlapio ištrynė ištisus miestus. Daug kartų per žmonijos istoriją stichinės nelaimės sėjo mirtį ir nelaimes. Per pastaruosius 500 metų geriau supratome, kaip apsisaugoti nuo pavojingų gamtos reiškinių, tokių kaip audros, potvyniai ir žaibavimas, tačiau žmonių godumas ir drąsa ne kartą privedė prie naujų nelaimių, nusinešusių tūkstančius gyvybių.