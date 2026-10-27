Naujausios

Lietuva

Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė

Verslas

Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas

Užsienis

Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys

Gyvenimas

Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai

Sportas

Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės

Video

Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play

Žmonės

Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
 
03:36
Maxima pirkėjai
(2)

Parduotuvėje paskolinote savo nuolaidų kortelę? Įspėja, štai kada gresia 400 eurų bauda

 
30:52
Ši fobija gali virsti neįgalumu: štai kaip ji pasireiškia – nenumokite ranka (Canva nuotr.)
(2)

Ši fobija gali virsti neįgalumu: štai kaip ji pasireiškia – nenumokite ranka

 
Karolis Nawrockis (ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)
(15)

Lenkijos prezidentas šaukia skubias konsultacijas

REKLAMA
 
TV3 Žinios
02:28
Įspėja lietuvius ruoštis: štai kiek brangs šildymas (tv3.lt koliažas)
(35)

„Nežinau, ar 200 eurų už 46 kv. m butą pakaks sumokėti“: panevėžietė Laura baiminasi šildymo sąskaitų

 
Dienos testas

Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

 
04:03
Stovėdami prie artimųjų kapo nedarykite 1 veiksmo (nuotr. 123rf.com, ELTA)
(2)

Stovėdami prie artimųjų kapo nedarykite 1 veiksmo: „Nereikėtų...“

 
29:00
Niūri prognozė po derybų: reikia ruoštis ilgam karui, Kremlius tiesiog tempia laiką (nuotr. kremlin.ru, facebook.com/zelenskyy.official) (nuotr. 123rf.com)
(13)

Ekspertai atskleidė, ko iš tiesų siekia Putinas: už gražių žodžių – daug pavojingesnis tikslas

REKLAMA
 
Nuolat pildoma
Karas Ukrainoje (nuotr. EPA-ELTA)
(10)

Karas Ukrainoje. Galingas Ukrainos smūgis – užsiliepsnojo Rusijos raketų kuro gamykla

 
TV3 Žinios
02:23
Lietuvos ir kaimyninių šalių biudžetų deficitas auga: „Didžiausias nerimas dėl Rusijos“ (tv3.lt koliažas)
(83)

Rusijos grėsmės kaina: dėl saugumo ne tik Lietuva, bet ir aplinkinės šalys lenda į skolas

TV3.LT VIDEO
Transliacijos
Tv3.lt Laidos
TV3 Plus
10-24, 12:00 - 16:00
ARCHYVAS
Power savaitgalis
10-24, 16:00 - 17:00
ARCHYVAS
Pagaminta Lietuvoje
10-24, 17:00 - 20:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-24, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-24, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-24, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-24, 19:30 - 22:00
ARCHYVAS
galvOK
10-24, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-24, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Auksinė valanda
10-24, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Jovani@club
10-24, 22:00 - 00:00
ARCHYVAS
Filtered Tools
10-25, 00:00 - 01:00
ARCHYVAS
Lost and Found
10-25, 01:00 - 02:00
ARCHYVAS
G-Spot DJ's
10-25, 02:00 - 05:30
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 03:55 - 06:00
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-25, 05:30 - 09:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 09:00 - 10:00
ARCHYVAS
Auksinė valanda
10-25, 10:00 - 11:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 10:30 - 12:30
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos
10-25, 11:00 - 12:00
ARCHYVAS
Power Top15
10-25, 11:25 - 12:45
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos
10-25, 12:00 - 16:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 16:00 - 17:00
ARCHYVAS
Pagaminta Lietuvoje
10-25, 17:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 17:30 - 18:30
ARCHYVAS
Kas po kiek?
10-25, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-25, 19:00 - 20:00
ARCHYVAS
Cosmology
10-25, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-25, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-25, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-25, 19:30 - 21:00
ARCHYVAS
TAUTOS BUKIAUSIAS
10-25, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Eelke Kleijn - Days Like Nights
10-25, 21:00 - 01:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 03:25 - 05:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-26, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 06:30 - 09:00
ARCHYVAS
galvOK
10-26, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-26, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-26, 14:00 - 14:31
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Gimstamumas pasiekė rekordines žemumas: kada Lietuva pajus pasekmes?
10-26, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-26, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-26, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-26, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-26, 19:00 - 21:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-26, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-26, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-26, 20:00 - 21:30
ARCHYVAS
Vytaro ferma
10-26, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Tom Bones
10-26, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-26, 22:00 - 23:00
ARCHYVAS
Power Top 15
10-26, 22:20 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-26, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-26, 23:00 - 00:00
ARCHYVAS
Driule and the Gang
10-27, 00:00 - 01:00
ARCHYVAS
G-Spot DJ's
10-27, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-27, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-27, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-27, 07:00 - 08:30
ARCHYVAS
Vytaro ferma
10-27, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-27, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-27, 14:30 - 15:01
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Lietuvą sukrėtusi 15-mečio žūtis: ar reikia griežčiau bausti kelių chuliganus?
10-27, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-27, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-27, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-27, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-27, 19:00 - 21:00
ARCHYVAS
Groja Ignatovičiūtė
10-27, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-27, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-27, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-27, 20:00 - 21:30
ARCHYVAS
Žvaigždžių žvaigždutės
10-27, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Eelke Kleijn - Days Like Nights
10-27, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-27, 22:00 - 01:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-27, 22:20 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-27, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-28, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-28, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-28, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-28, 07:00 - 08:30
ARCHYVAS
Žvaigždžių žvaigždutės
10-28, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-28, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-28, 14:35 - 15:03
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Irane dingusių merginų istorija sukrėtė Lietuvą – kokia naujausia informacija?
10-28, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-28, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-28, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-28, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-28, 19:00 - 22:00
ARCHYVAS
Sundu
10-28, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-28, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-28, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-28, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
KK2 Savaitė
10-28, 21:00 - 21:15
ARCHYVAS
GoŽalgiris
10-28, 21:15 - 00:15
ARCHYVAS
Bolonijos „Virtus“ - Kauno „Žalgiris“. Eurolygos rungtynės
10-28, 22:00 - 01:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 00:15 - 01:15
ARCHYVAS
Palikta mirti
10-29, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-29, 07:00 - 08:00
ARCHYVAS
KK2 Savaitė
10-29, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-29, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-29, 13:36 - 14:09
ARCHYVAS
Tiesiogiai: Prezidento komentarai po Valstybės gynimo tarybos posėdžio
10-29, 14:11 - 14:41
ARCHYVAS
DIENOS PJVŪIS. Ar Europos Komisija girdi mūsų balsą – kaip galime formuoti politiką?
10-29, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-29, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-29, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-29, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-29, 19:00 - 20:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-29, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-29, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-29, 20:00 - 21:30
ARCHYVAS
Farai
10-29, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Lost and Found
10-29, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Armin Van Buuren - A State of Trance
10-29, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-29, 22:00 - 23:00
ARCHYVAS
Power Top 15
10-29, 22:20 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-29, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-29, 23:00 - 00:00
ARCHYVAS
Victor Jay - DJ Cafe
10-30, 00:00 - 03:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-30, 03:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-30, 07:00 - 08:30
ARCHYVAS
Farai
10-30, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-30, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-30, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-30, 13:00 - 14:00
ARCHYVAS
Žvaigždžių karai, Trumpo ir Putino istorijos | SUKASI PASAULIS
10-30, 14:33 - 15:01
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Ar Vėlinės atlaikys Helovyno bangą?
10-30, 15:00 - 17:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-30, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-30, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-30, 17:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power Top 15
10-30, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-30, 19:00 - 20:00
ARCHYVAS
BeLeo Vibes
10-30, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-30, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-30, 19:30 - 19:45
ARCHYVAS
GoŽalgiris
10-30, 19:45 - 22:00
ARCHYVAS
Kauno „Žalgiris" - Belgrado „Partizan". Eurolygos rungtynės
10-30, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
G-Spot DJ's
10-30, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Farai
10-30, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Farai
10-30, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Driule and the Gang
10-30, 22:00 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-30, 22:00 - 23:00
ARCHYVAS
Robin Schulz
10-30, 22:00 - 00:00
ARCHYVAS
Eurolyga 2014. Kauno "Žalgiris" - Sasario "Dinamo"
10-30, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-30, 23:00 - 00:00
ARCHYVAS
ClubLife
10-31, 00:00 - 01:00
ARCHYVAS
Musical Freedom
10-31, 01:00 - 02:00
ARCHYVAS
Tom Bones
10-31, 02:00 - 05:30
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 02:20 - 06:00
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-31, 05:30 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 07:00 - 08:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 08:00 - 09:00
ARCHYVAS
M.A.M.A Top 40
10-31, 09:00 - 11:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 11:00 - 12:00
ARCHYVAS
Power Top15
10-31, 12:00 - 16:00
TIESIOGIAI
Power savaitgalis
10-31, 16:00 - 17:00
Pagaminta Lietuvoje
10-31, 17:00 - 20:00
Power muzika
10-31, 18:30 - 19:20
TV3 žinios
10-31, 19:20 - 19:27
TV3 sportas
10-31, 19:27 - 19:30
TV3 orai
10-31, 19:30 - 20:00
Be tabu
10-31, 19:30 - 22:00
galvOK
10-31, 20:00 - 21:00
Auksinė valanda
10-31, 21:00 - 22:00
Jovani@club
10-31, 22:00 - 00:00
Filtered Tools
10-31, 22:00 - 01:35
M.A.M.A. apdovanojimai 2019
11-01, 00:00 - 01:00
Lost and Found
11-01, 01:00 - 02:00
G-Spot DJ's
11-01, 02:00 - 05:30
Power muzika
11-01, 03:30 - 05:55
Gero vakaro šou
11-01, 05:30 - 09:00
Power muzika
11-01, 08:25 - 09:40
Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos
11-01, 09:00 - 10:00
Auksinė valanda
11-01, 10:00 - 11:00
Power muzika
11-01, 10:30 - 12:30
Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos
11-01, 11:00 - 12:00
Power Top15
11-01, 12:00 - 16:00
Power muzika
11-01, 16:00 - 17:00
Pagaminta Lietuvoje
11-01, 17:00 - 19:00
Power muzika
11-01, 17:30 - 18:30
Kas po kiek?
11-01, 18:30 - 19:20
TV3 žinios
11-01, 19:00 - 20:00
Cosmology
11-01, 19:20 - 19:27
TV3 sportas
11-01, 19:27 - 19:30
TV3 orai
11-01, 20:00 - 21:00
Eelke Kleijn - Days Like Nights
11-01, 21:00 - 01:00
Power muzika
11-02, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-02, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-02, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-02, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-02, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-02, 18:30 - 19:20
TV3 žinios
11-02, 19:00 - 21:00
Power muzika
11-02, 19:20 - 19:27
TV3 sportas
11-02, 19:27 - 19:30
TV3 orai
11-02, 21:00 - 22:00
Tom Bones
11-02, 22:00 - 23:00
Power Top 15
11-02, 23:00 - 00:00
Driule and the Gang
11-03, 00:00 - 01:00
G-Spot DJ's
11-03, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-03, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-03, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-03, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-03, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-03, 19:00 - 21:00
Groja Ignatovičiūtė
11-03, 21:00 - 22:00
Eelke Kleijn - Days Like Nights
11-03, 22:00 - 01:00
Power muzika
11-04, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-04, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-04, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-04, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-04, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-04, 19:00 - 22:00
Sundu
11-04, 22:00 - 01:00
Power muzika
11-05, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-05, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-05, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-05, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-05, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-05, 19:00 - 20:00
Power muzika
11-05, 20:00 - 21:00
Lost and Found
11-05, 21:00 - 22:00
Armin Van Buuren - A State of Trance
11-05, 22:00 - 23:00
Power Top 15
11-05, 23:00 - 00:00
Victor Jay - DJ Cafe
11-06, 00:00 - 03:00
Power muzika
11-06, 03:00 - 07:00
Power muzika
11-06, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-06, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-06, 15:00 - 17:00
Power popietė
11-06, 17:00 - 19:00
Power Top 15
11-06, 19:00 - 20:00
BeLeo Vibes
11-06, 20:00 - 21:00
G-Spot DJ's
11-06, 21:00 - 22:00
Driule and the Gang
11-06, 22:00 - 23:00
Robin Schulz
11-06, 23:00 - 00:00
ClubLife
11-07, 00:00 - 01:00
Musical Freedom
11-07, 01:00 - 02:00
Tom Bones
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 30 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 30 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
Namų idėja su IKEA. Serija 4
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 30 d. 16:00
Atėjus rudeniui, vis dažniau gatvėse, parduotuvių vitrinose ir socialiniuose tinkluose pasirodo Helovyno atributika – moliūgai, kaukės ir šiurpios dekoracijos. Tuo metu Lietuvoje minimos Vėlinės – susikaupimo, pagarbos mirusiesiems ir artimųjų atminimo metas. Vis dėlto kyla klausimas: ar iš užsienio atkeliavusi Helovyno šventimo mada neužgožia lietuviškų tradicijų? O gal abi šventės gali puikiai egzistuoti greta, neprarasdamos savo prasmės? Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su kunigu, vienuoliu pranciškonu Edvinu Jurgučiu ir klimatologu Arūnu Bukančiu. Atėjus rudeniui, vis dažniau gatvėse, parduotuvių vitrinose ir socialiniuose tinkluose pasirodo Helovyno atributika – moliūgai, kaukės ir šiurpios dekoracijos. Tuo metu Lietuvoje minimos Vėlinės – susikaupimo, pagarbos mirusiesiems ir artimųjų atminimo metas. Vis dėlto kyla klausimas: ar iš užsienio atkeliavusi Helovyno šventimo mada neužgožia lietuviškų tradicijų? O gal abi šventės gali puikiai egzistuoti greta, neprarasdamos savo prasmės? Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su kunigu, vienuoliu pranciškonu Edvinu Jurgučiu ir klimatologu Arūnu Bukančiu.
DIENOS PJŪVIS. Ar Vėlinės atlaikys Helovyno bangą?
Video Video
SUKASI PASAULIS. Žvaigždžių karai, Trumpo ir Putino istorijos
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 30 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 29 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 29 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 29 d. 18:30 val. įrašas
Nuotekų valymo įrenginius galima montuoti ne tik vasarą, bet ir šaltuoju metų laiku, o tinkamai pasirinkta įranga gali tarnauti dešimtmečius. Vis dėlto svarbu įvertinti ne tik įrenginio kainą ar deklaruojamą efektyvumą, bet ir jo montavimo kokybę bei priežiūros išlaidas.   Apie tai naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Statybų gidas. Pokalbiai“ diskutavo „Biotornado“ atstovai Julius Mažeika ir Kęstutis Dakinevičius.  Nuotekų valymo įrenginius galima montuoti ne tik vasarą, bet ir šaltuoju metų laiku, o tinkamai pasirinkta įranga gali tarnauti dešimtmečius. Vis dėlto svarbu įvertinti ne tik įrenginio kainą ar deklaruojamą efektyvumą, bet ir jo montavimo kokybę bei priežiūros išlaidas.   Apie tai naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Statybų gidas. Pokalbiai“ diskutavo „Biotornado“ atstovai Julius Mažeika ir Kęstutis Dakinevičius. 
Kaip išsirinkti tinkamą nuotekų valymo įrenginį? | STATYBŲ GIDAS
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 29 d. 16:00
Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį – ne tik svarbi diplomatinė misija, bet ir galimybė šaliai prisidėti prie visai Europai aktualių sprendimų. Tačiau ką tai reikš paprastiems gyventojams, ar pirmininkavimo metu bus sprendžiami ir Lietuvos žmonėms rūpimi klausimai ir kokiais būdais patys piliečiai gali daryti įtaką Europos Sąjungos politikai? Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ interviu su Europos piliečių iniciatyvos ambasadore Lietuvoje, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos vadove, dr. Egle Celiešiene. Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį – ne tik svarbi diplomatinė misija, bet ir galimybė šaliai prisidėti prie visai Europai aktualių sprendimų. Tačiau ką tai reikš paprastiems gyventojams, ar pirmininkavimo metu bus sprendžiami ir Lietuvos žmonėms rūpimi klausimai ir kokiais būdais patys piliečiai gali daryti įtaką Europos Sąjungos politikai? Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ interviu su Europos piliečių iniciatyvos ambasadore Lietuvoje, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos vadove, dr. Egle Celiešiene.
DIENOS PJŪVIS. Ar Europos Komisija girdi mūsų balsą – kaip galime formuoti politiką?
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 28 d. 19:30
Kiek dėti į vokelį vestuvėms, ką dovanoti krikštynų proga ir kiek išleisti vaiko ar anūko gimtadieniui – šis klausimas prieš kiekvieną šventę vėl iškyla iš naujo. Noras nepasimesti tarp nerašytų taisyklių ir neįžeisti artimųjų kartais gali gerokai patuštinti piniginę. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakojo „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Ji aptarė, kaip nuspręsti, kiek skirti dovanoms, nepasiduoti aplinkinių spaudimui ir suplanuoti šventines išlaidas. Kiek dėti į vokelį vestuvėms, ką dovanoti krikštynų proga ir kiek išleisti vaiko ar anūko gimtadieniui – šis klausimas prieš kiekvieną šventę vėl iškyla iš naujo. Noras nepasimesti tarp nerašytų taisyklių ir neįžeisti artimųjų kartais gali gerokai patuštinti piniginę. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakojo „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Ji aptarė, kaip nuspręsti, kiek skirti dovanoms, nepasiduoti aplinkinių spaudimui ir suplanuoti šventines išlaidas.
Atskleidė, kiek pinigų lietuviai išleidžia dovanoms: „Šios sumos didėja kiekvienais metais“ | VERTA ŽINOTI
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 28 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 28 d. 16:00
Dviejų lietuvių keliautojų dingimo istorija karo krečiamame Irane tampa vis klampesnė. Nuo moterų dingimo praėjus dviem savaitėms, viena iš versijų, kad moterys buvo uždarytos name vidury dykumos, o štai jas lydėjusi gidė sako, kad lietuves neva sulaikė dėl musulmonams nepriimtino jų elgesio ir laikė viešbutyje. Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su Artimųjų Rytų kultūros antropologė, iranistė dr. Dalia Sabaliauskiene ir Irane dingusios Daivos Zakažauskaitės seserimi Rūta Korsakiene. Dviejų lietuvių keliautojų dingimo istorija karo krečiamame Irane tampa vis klampesnė. Nuo moterų dingimo praėjus dviem savaitėms, viena iš versijų, kad moterys buvo uždarytos name vidury dykumos, o štai jas lydėjusi gidė sako, kad lietuves neva sulaikė dėl musulmonams nepriimtino jų elgesio ir laikė viešbutyje. Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su Artimųjų Rytų kultūros antropologė, iranistė dr. Dalia Sabaliauskiene ir Irane dingusios Daivos Zakažauskaitės seserimi Rūta Korsakiene.
DIENOS PJŪVIS. Irane dingusių merginų istorija sukrėtė Lietuvą – kokia naujausia informacija?
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 27 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 27 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 27 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 27 d. 16:00
Praeitą savaitę Lietuvą sukrėtė tragiška paauglio motociklininko žūtis, o po įvykio paaiškėjo, kad nepilnametis ilgą laiką pavojingai skraidė gatvėmis be teisių ir savo pažeidimais dalijosi socialiniuose tinkluose. Dėl to visuomenėje kilo aštri pasipiktinimo banga. Viena pusė reikalauja griežtinti atsakomybę pavojingai vairuojantiems asmenims bei didinti tėvų atsakomybę, o kiti akcentuoja, kad vien bausmės problemos neišspręs, todėl būtina keisti vairuotojų ugdymą ir laiku užkardyti pažeidimus. Kyla esminis klausimas: kaip užkirsti kelią nelegaliam paauglių vairavimui ir ar griežtesnės bausmės padės išvengti naujų tragedijų ateityje? Apie eismo saugumo situaciją, jaunųjų vairuotojų atsakomybę ir švietimo bei kontrolės spragas diskutuoja saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas ir „Superbike akademijos“ įkūrėjas Adomas Dautartas. Praeitą savaitę Lietuvą sukrėtė tragiška paauglio motociklininko žūtis, o po įvykio paaiškėjo, kad nepilnametis ilgą laiką pavojingai skraidė gatvėmis be teisių ir savo pažeidimais dalijosi socialiniuose tinkluose. Dėl to visuomenėje kilo aštri pasipiktinimo banga. Viena pusė reikalauja griežtinti atsakomybę pavojingai vairuojantiems asmenims bei didinti tėvų atsakomybę, o kiti akcentuoja, kad vien bausmės problemos neišspręs, todėl būtina keisti vairuotojų ugdymą ir laiku užkardyti pažeidimus. Kyla esminis klausimas: kaip užkirsti kelią nelegaliam paauglių vairavimui ir ar griežtesnės bausmės padės išvengti naujų tragedijų ateityje? Apie eismo saugumo situaciją, jaunųjų vairuotojų atsakomybę ir švietimo bei kontrolės spragas diskutuoja saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas ir „Superbike akademijos“ įkūrėjas Adomas Dautartas.
DIENOS PJŪVIS. Lietuvą sukrėtusi 15-mečio žūtis: ar reikia griežčiau bausti kelių chuliganus?
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 26 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 26 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 26 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 26 d. 16:00
Lietuvoje gimstamumo rodikliai nukrito į istorines žemumas. Gimstamumui kilti nepadeda vaiko priežiūros atostogos ar išmokos. Todėl visuomenėje verda aštrios diskusijos dėl demografinės krizės priežasčių. Viena pusė pabrėžia, kad vien finansinės priemonės gyventojų elgsenos nepakeis ir ragina keisti kultūrinį požiūrį į tėvystę, o kiti akcentuoja kylančius pogimdyvinius moterų sunkumus, atramos trūkumą ir kintančius visuomenės prioritetus. Dėl to kyla esminis klausimas: kodėl valstybės teikiama parama nebeduoda laukiamų rezultatų, ir kokių ilgalaikių padarinių šaliai turės toks ryškus gimstamumo nuosmukis? Apie demografinius pokyčius, visuomenės senėjimo iššūkius ir paramos šeimai efektyvumą diskutuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Vytenis Juozas Deimantas ir Krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė. Lietuvoje gimstamumo rodikliai nukrito į istorines žemumas. Gimstamumui kilti nepadeda vaiko priežiūros atostogos ar išmokos. Todėl visuomenėje verda aštrios diskusijos dėl demografinės krizės priežasčių. Viena pusė pabrėžia, kad vien finansinės priemonės gyventojų elgsenos nepakeis ir ragina keisti kultūrinį požiūrį į tėvystę, o kiti akcentuoja kylančius pogimdyvinius moterų sunkumus, atramos trūkumą ir kintančius visuomenės prioritetus. Dėl to kyla esminis klausimas: kodėl valstybės teikiama parama nebeduoda laukiamų rezultatų, ir kokių ilgalaikių padarinių šaliai turės toks ryškus gimstamumo nuosmukis? Apie demografinius pokyčius, visuomenės senėjimo iššūkius ir paramos šeimai efektyvumą diskutuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Vytenis Juozas Deimantas ir Krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė.
DIENOS PJŪVIS. Gimstamumas pasiekė rekordines žemumas: kada Lietuva pajus pasekmes?
Video Video
Naglio Šulijos horoskopas 10.26–11.01: svečiuose – estradinės popmuzikos atlikėja Andželika Petrikytė
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 25 d. 19:30
„Labas, mano cincikliuškos“, – tokiais žodžiais su ištikimais sekėjais socialiniuose tinkluose sveikinasi astrobiologas, mokslo populiarintojas ir turinio kūrėjas Aivaras Vilutis. Prieš keletą dienų 31-ąjį gimtadienį paminėjęs vyras tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ ne tik papasakojo apie savo vingiuotą profesinį kelią, bet ir atvirai prakalbo apie skaudžias patyčias, seksualinę orientaciją bei mylimąjį Francisco. Kokia jų pažinties istorija? Kodėl pora nusprendė įsikurti Vilniuje? Ir apie ką abu svajoja, tačiau kol kas Lietuvoje to pasiekti negali? „Labas, mano cincikliuškos“, – tokiais žodžiais su ištikimais sekėjais socialiniuose tinkluose sveikinasi astrobiologas, mokslo populiarintojas ir turinio kūrėjas Aivaras Vilutis. Prieš keletą dienų 31-ąjį gimtadienį paminėjęs vyras tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ ne tik papasakojo apie savo vingiuotą profesinį kelią, bet ir atvirai prakalbo apie skaudžias patyčias, seksualinę orientaciją bei mylimąjį Francisco. Kokia jų pažinties istorija? Kodėl pora nusprendė įsikurti Vilniuje? Ir apie ką abu svajoja, tačiau kol kas Lietuvoje to pasiekti negali?
PASIKALBĖKIM. Aivaras Vilutis: svajojame susituokti su Francisco
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 25 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
Serija 8
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 24 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 24 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 23 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 23 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 23 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
Namų idėja su IKEA. Serija 3
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 23 d. 16:00
Rusijos karas prieš Ukrainą toliau tęsiasi, o tarptautinėje erdvėje vis dažniau skamba svarstymai apie galimas taikos derybas. Viena pusė akcentuoja, kad Kremlius taikos pareiškimais siekia tik laimėti laiko, susilpninti Vakarų paramą ir įtvirtinti užgrobtų teritorijų kontrolę. Kiti pabrėžia diplomatinio kanalo išlaikymo svarbą, ieškant būdų sustabdyti karinį konfliktą. Dėl to kyla esminis klausimas: ar bet kokios derybos su Rusija yra įmanomos? Apie Kremliaus strateginius tikslus, derybų užkulisius ir Lietuvos bei Vakarų saugumo iššūkius diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala ir Lietuvos ambasadorius Švedijoje, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Rusijos karas prieš Ukrainą toliau tęsiasi, o tarptautinėje erdvėje vis dažniau skamba svarstymai apie galimas taikos derybas. Viena pusė akcentuoja, kad Kremlius taikos pareiškimais siekia tik laimėti laiko, susilpninti Vakarų paramą ir įtvirtinti užgrobtų teritorijų kontrolę. Kiti pabrėžia diplomatinio kanalo išlaikymo svarbą, ieškant būdų sustabdyti karinį konfliktą. Dėl to kyla esminis klausimas: ar bet kokios derybos su Rusija yra įmanomos? Apie Kremliaus strateginius tikslus, derybų užkulisius ir Lietuvos bei Vakarų saugumo iššūkius diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala ir Lietuvos ambasadorius Švedijoje, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
DIENOS PJŪVIS. Spąstai ar taika: ko iš tikrųjų siekia Kremlius?
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 22 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 22 d. 19:30
Video Video
KAŽKAS NAUJO. Daddy Was A Milkman apie sėkmę sulaukus 36-erių: „Jeigu ką, į darbus gali grįžti visada“
Skyrybos yra vienas skaudžiausių gyvenimo įvykių. Tačiau kai pora per daugelį metų kartu tampa turto bendrasavininkais, atsiranda dar daugiau galvos ir gal net širdies skausmo tą turtą pasidalinti. O tam tikros klaidos labai apsunkina poros turto dalybas ir advokatų darbą. Apie tai tinklalaidėje „Statybų gidas“ – pokalbis su advokatų profesinės bendrijos „Trinity Jurex“ advokatu Artūru Vaišvila. Skyrybos yra vienas skaudžiausių gyvenimo įvykių. Tačiau kai pora per daugelį metų kartu tampa turto bendrasavininkais, atsiranda dar daugiau galvos ir gal net širdies skausmo tą turtą pasidalinti. O tam tikros klaidos labai apsunkina poros turto dalybas ir advokatų darbą. Apie tai tinklalaidėje „Statybų gidas“ – pokalbis su advokatų profesinės bendrijos „Trinity Jurex“ advokatu Artūru Vaišvila.
Kas įvyksta su jūsų pinigais ir kitu turtu susituokus ir skiriantis? | STATYBŲ GIDAS
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 22 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 22 d. 16:00
Pastaruoju metu Prancūziją krečia smurtas ir chaosas. Prieš kurį laiką prasidėję mokinių protestai virto į demonstracijas dėl nepasitenkinimo augančiomis pragyvenimo išlaidomis, valdžios ekonomine politika ir socialine nelygybe. Dalis protestų peraugo į smurtinius susirėmimus. Plačiau apie tai, ar Lietuva išmoks Prancūzijos pamokas, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo narys Vytautas Sinica ir Kauno technologijos universiteto politologas dr. Ainius Lašas. Pastaruoju metu Prancūziją krečia smurtas ir chaosas. Prieš kurį laiką prasidėję mokinių protestai virto į demonstracijas dėl nepasitenkinimo augančiomis pragyvenimo išlaidomis, valdžios ekonomine politika ir socialine nelygybe. Dalis protestų peraugo į smurtinius susirėmimus. Plačiau apie tai, ar Lietuva išmoks Prancūzijos pamokas, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo narys Vytautas Sinica ir Kauno technologijos universiteto politologas dr. Ainius Lašas.
DIENOS PJŪVIS. Ar Lietuva išmoks Prancūzijos pamokas – kiek migrantų galime priimti?
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 21 d. 19:30
Video Video
Kapinėse dirbanti Karolina apie mažai kam žinomą pusę: „Turi lipti ir žinai, kad žmogus palaidotas prieš mėnesį“ | VERTA ŽINOTI
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 21 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 21 d. 16:00
Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamai Vyriausybei skaičiuojant šimtą darbo dienų, politikoje ir visuomenėje verda aštrios diskusijos dėl ministrų kabineto veiklos rezultatų. Viena pusė akcentuoja valdančiųjų pastangas siekti visuomenės sutelktumo, stiprinti krašto apsaugą bei valdyti biudžeto iššūkius, o kiti kritikuoja ambicingų pažadų įgyvendinimo greitį ir aiškios ekonominės bei užsienio politikos vizijos trūkumą. Dėl to kyla esminis klausimas: ar naujajam ministrų kabinetui pavyksta pateisinti rinkėjų lūkesčius, ir kokie išbandymai valdančiųjų laukia artimiausiu metu? Apie Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės šimtadienio darbus, priimamus sprendimus ir politinį stabilumą diskutuoja Vilniaus politikos analizės instituto politologas Matas Baltrukevičius ir Mykolo Romerio universiteto politologas Virgis Valentinavičius. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamai Vyriausybei skaičiuojant šimtą darbo dienų, politikoje ir visuomenėje verda aštrios diskusijos dėl ministrų kabineto veiklos rezultatų. Viena pusė akcentuoja valdančiųjų pastangas siekti visuomenės sutelktumo, stiprinti krašto apsaugą bei valdyti biudžeto iššūkius, o kiti kritikuoja ambicingų pažadų įgyvendinimo greitį ir aiškios ekonominės bei užsienio politikos vizijos trūkumą. Dėl to kyla esminis klausimas: ar naujajam ministrų kabinetui pavyksta pateisinti rinkėjų lūkesčius, ir kokie išbandymai valdančiųjų laukia artimiausiu metu? Apie Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės šimtadienio darbus, priimamus sprendimus ir politinį stabilumą diskutuoja Vilniaus politikos analizės instituto politologas Matas Baltrukevičius ir Mykolo Romerio universiteto politologas Virgis Valentinavičius.
DIENOS PJŪVIS. Vyriausybės šimtadienis: kaip sekasi Sinkevičiaus kabinetui?
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 20 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 20 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 20 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 20 d. 16:00
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė perspėja, kad per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje blogėja pažeidžiamiausių visuomenės grupių situacija ir daugėja skurstančiųjų, vis labiau atsiskleidžia pajamų nelygybės problema. Viena pusė pabrėžia, kad didėjantis skurdo rizikos gylis ir aukšti neįgaliųjų bei senjorų skurdo rodikliai atskleidžia atlyginimų ir socialinės paramos atsilikimą nuo infliacijos, o kiti akcentuoja pasiektą pažangą mažinant vaikų skurdą bei bendro šalies ūkio augimo teikiamas galimybes. Dėl to kyla esminis klausimas: kodėl dirbančiųjų pajamos vis dažniau nebeapsaugo nuo skurdo, ir kokios priemonės padėtų sumažinti gilėjančią socialinę atskirtį? Apie skurdo tendencijas šalyje, dirbančiųjų padėtį ir pajamų perskirstymo politikos iššūkius diskutuoja Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė ir ekonomistas Romas Lazutka. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė perspėja, kad per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje blogėja pažeidžiamiausių visuomenės grupių situacija ir daugėja skurstančiųjų, vis labiau atsiskleidžia pajamų nelygybės problema. Viena pusė pabrėžia, kad didėjantis skurdo rizikos gylis ir aukšti neįgaliųjų bei senjorų skurdo rodikliai atskleidžia atlyginimų ir socialinės paramos atsilikimą nuo infliacijos, o kiti akcentuoja pasiektą pažangą mažinant vaikų skurdą bei bendro šalies ūkio augimo teikiamas galimybes. Dėl to kyla esminis klausimas: kodėl dirbančiųjų pajamos vis dažniau nebeapsaugo nuo skurdo, ir kokios priemonės padėtų sumažinti gilėjančią socialinę atskirtį? Apie skurdo tendencijas šalyje, dirbančiųjų padėtį ir pajamų perskirstymo politikos iššūkius diskutuoja Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė ir ekonomistas Romas Lazutka.
DIENOS PJŪVIS. Kol ekonomika auga, dalis lietuvių tik skursta: kas vyksta su gyventojų pinigais?
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 19 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 19 d. 19:30
Dauguma žmonių pas daktarus eina tik pamatę kažkokią problemą, tačiau specialistai įspėja, kad gera savijauta ne visada reiškia problemų nebuvimą. Kai kada yra nejauku kalbėti apie tam tikras problemas, net su patyrusiais specialistais, bet, norint užkirsti kelią tolimesnėms problemoms, tai yra itin svarbu. Viena temų, kuriomis gali būti nepatogu kalbėti, yra erekcijos sutrikimai.  Laidoje „Sveikatos DNR“ urologas Marius Anglickis papapsakoj apie varpos, sėklidžių ir erekcijos problemas, su kuriomis susiduria vyrai.  Dauguma žmonių pas daktarus eina tik pamatę kažkokią problemą, tačiau specialistai įspėja, kad gera savijauta ne visada reiškia problemų nebuvimą. Kai kada yra nejauku kalbėti apie tam tikras problemas, net su patyrusiais specialistais, bet, norint užkirsti kelią tolimesnėms problemoms, tai yra itin svarbu. Viena temų, kuriomis gali būti nepatogu kalbėti, yra erekcijos sutrikimai.  Laidoje „Sveikatos DNR“ urologas Marius Anglickis papapsakoj apie varpos, sėklidžių ir erekcijos problemas, su kuriomis susiduria vyrai. 
SVEIKATOS DNR. Urologas įvardijo pagrindinius vyrų priešus: įspėja, kada nelaukti ir pasitikrinti sveikatą
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 19 d. 18:30 val. įrašas
Brangstant degalams, Vyriausybė priėmė sprendimą perpus atpiginti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietus, tačiau atsisako mažinti mokesčius kuro kainoms. Valdantieji akcentuoja, kad toks žingsnis skatina gyventojus rinktis viešąjį transportą ir taupo valstybės biudžeto lėšas, tačiau regionų gyventojai skundžiasi, kad tai neduoda reikiamos naudos dėl sumažintų maršrutų bei traukinių stotelių trūkumo. Dėl to kyla esminis klausimas: ar bilietų piginimas iš tiesų paskatins vairuotojus atsisakyti automobilių? Apie viešojo transporto patrauklumą, kainodaros sprendimus ir mieste bei regionuose kylančius judumo iššūkius diskutuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius Tech“) doc. dr. Ilona Jaržemskienė ir Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Brangstant degalams, Vyriausybė priėmė sprendimą perpus atpiginti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietus, tačiau atsisako mažinti mokesčius kuro kainoms. Valdantieji akcentuoja, kad toks žingsnis skatina gyventojus rinktis viešąjį transportą ir taupo valstybės biudžeto lėšas, tačiau regionų gyventojai skundžiasi, kad tai neduoda reikiamos naudos dėl sumažintų maršrutų bei traukinių stotelių trūkumo. Dėl to kyla esminis klausimas: ar bilietų piginimas iš tiesų paskatins vairuotojus atsisakyti automobilių? Apie viešojo transporto patrauklumą, kainodaros sprendimus ir mieste bei regionuose kylančius judumo iššūkius diskutuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius Tech“) doc. dr. Ilona Jaržemskienė ir Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.
DIENOS PJŪVIS. Viešuoju transportu – pigiau: ar vairuotojai dažniau paliks automobilį namuose?
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 19 d. 16:00
Video Video
Naglio Šulijos horoskopas 10.19–10.25: svečiuose – estradinės popmuzikos atlikėja Birutė Petrikytė
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 18 d. 19:30
Aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona Renata Jampolskė nėra dažna viešnia pokalbių laidose, tačiau apsilankiusi tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ kaip niekada atvirai prakalbo apie pokyčius gyvenime. Pasirodo, Renata šiuo metu ieško darbo ir neslepia, kad save realizuoti jai labai svarbu. Neseniai 41-ąjį gimtadienį paminėjusi moteris atvirai sako, kad ilgą laiką buvo susikoncentravusi į dukters Viltės auginimą, vyro priklausomybę, bet dabar vis daugiau dėmesio skiria savo poreikiams. O kaip jai pavyko nepalūžti tuo metu, kai Marius buvo giliai įklimpęs į alkoholio liūną? Ar kilo minčių apie skyrybas? „Tikrai taip ir ne kartą“, – sako Renata. Kas galiausiai padėjo išsaugoti šeimą? Aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona Renata Jampolskė nėra dažna viešnia pokalbių laidose, tačiau apsilankiusi tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ kaip niekada atvirai prakalbo apie pokyčius gyvenime. Pasirodo, Renata šiuo metu ieško darbo ir neslepia, kad save realizuoti jai labai svarbu. Neseniai 41-ąjį gimtadienį paminėjusi moteris atvirai sako, kad ilgą laiką buvo susikoncentravusi į dukters Viltės auginimą, vyro priklausomybę, bet dabar vis daugiau dėmesio skiria savo poreikiams. O kaip jai pavyko nepalūžti tuo metu, kai Marius buvo giliai įklimpęs į alkoholio liūną? Ar kilo minčių apie skyrybas? „Tikrai taip ir ne kartą“, – sako Renata. Kas galiausiai padėjo išsaugoti šeimą?
PASIKALBĖKIM. Renata Jampolskė: skirtis norėjau ir ne kartą
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 18 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
Serija 7
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 17 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 17 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 16 d. 22:00 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 16 d. 19:30
Video Video
Namų idėja su IKEA. Serija 2
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 16 d. 18:30 val. įrašas
Mokyklos vis dažniau susiduria su agresyviu moksleivių elgesiu, todėl švietimo bendruomenėje ir politikoje verda aštrios diskusijos dėl konkrečių sprendimo būdų. Viena pusė ragina suteikti ugdymo įstaigoms daugiau teisinių galių bei taikyti griežtesnes sankcijas, o kiti akcentuoja vaikų psichologinės pagalbos ir prevencijos trūkumą. Dėl to kyla esminis klausimas: kaip užtikrinti saugią aplinką mokytojams ir bendraklasiams, nepažeidžiant paties mokinio teisės į mokslą? Apie agresijos priežastis mokyklose, mokytojų apsaugą ir veiksmingus elgesio problemų sprendimo būdus diskutuoja Vilniaus Žvėryno gimnazijos vadovas Rimantas Remeika ir šeimos bei vaikų psichologė Sonata Vizgaudienė. Mokyklos vis dažniau susiduria su agresyviu moksleivių elgesiu, todėl švietimo bendruomenėje ir politikoje verda aštrios diskusijos dėl konkrečių sprendimo būdų. Viena pusė ragina suteikti ugdymo įstaigoms daugiau teisinių galių bei taikyti griežtesnes sankcijas, o kiti akcentuoja vaikų psichologinės pagalbos ir prevencijos trūkumą. Dėl to kyla esminis klausimas: kaip užtikrinti saugią aplinką mokytojams ir bendraklasiams, nepažeidžiant paties mokinio teisės į mokslą? Apie agresijos priežastis mokyklose, mokytojų apsaugą ir veiksmingus elgesio problemų sprendimo būdus diskutuoja Vilniaus Žvėryno gimnazijos vadovas Rimantas Remeika ir šeimos bei vaikų psichologė Sonata Vizgaudienė.
DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje – ginčai, ką daryti su agresyviais mokiniais: kaip spręsime problemą?
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 16 d. 16:00
Video Video
SUKASI PASAULIS. Trumpą įsiutinęs Zelenskis, klastūnas Lukašenka ir blondinės Baltuosiuose rūmuose
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 15 d. 21:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 15 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 15 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 15 d. 16:00
Dujų kaina šiemet Europoje rekordiškai aukšta – 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogas ženklas nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramonei, kuriai gali tekti lėtinti ar stabdyti gamybą. Gyventojai, kurie naudoja dujas, pasak ekonomistų, turėtų sulaukti naujų, net iki 60 procentų didesnių, tarifų. Neatsilaikyti turėtų ir maisto produktų kainos, kurios dėl brangių žaliavų ir energijos pradės brangti. Taip pat dėl nesibaigiančio karo Irane, naftos kainos išlieka aukštos. Plačiau apie tai, ar ateina nauja kainų banga bei kas Lietuvos gyventojų laukia žiemą, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir energetikos ekspertas, prof. Vidmantas Jankauskas. Dujų kaina šiemet Europoje rekordiškai aukšta – 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogas ženklas nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramonei, kuriai gali tekti lėtinti ar stabdyti gamybą. Gyventojai, kurie naudoja dujas, pasak ekonomistų, turėtų sulaukti naujų, net iki 60 procentų didesnių, tarifų. Neatsilaikyti turėtų ir maisto produktų kainos, kurios dėl brangių žaliavų ir energijos pradės brangti. Taip pat dėl nesibaigiančio karo Irane, naftos kainos išlieka aukštos. Plačiau apie tai, ar ateina nauja kainų banga bei kas Lietuvos gyventojų laukia žiemą, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir energetikos ekspertas, prof. Vidmantas Jankauskas.
DIENOS PJŪVIS. Ar ateina nauja kainų banga ir naftos krizė?
Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė pasiekęs susitarimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl didelio kiekio dyzelino tiekimo mainais į laikiną JAV sankcijų sušvelninimą. Ką jis reiškia? Ar rusiškas dyzelinas dabar tekės laisvai? Apie tai tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Atlantic Council“ ekspertė dr. Agnia Grigas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė pasiekęs susitarimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl didelio kiekio dyzelino tiekimo mainais į laikiną JAV sankcijų sušvelninimą. Ką jis reiškia? Ar rusiškas dyzelinas dabar tekės laisvai? Apie tai tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Atlantic Council“ ekspertė dr. Agnia Grigas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, ambasadorius Eitvydas Bajarūnas.
DIENOS PJŪVIS. Koks Trumpo ir Putino planas – ar rusiškas dyzelinas tekės laisvai?
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 14 d. 19:30
Viešasis transportas yra neatskiriamas nuo kasdienio žmogaus gyvenimo. Dauguma renkasi važiuoti autobusu ar troleibusu, užuot važiavę automobiliu ar ėję pėsčiomis, nes jis nuveža mus greičiau ir pigiau. Bet ar visi žino viešojo transporto istoriją? Apie Vilniaus istoriją ir viešojo transporto priemones pasikalbėjome tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ su istoriku, gidu ir keliautoju Vladu Liepuoniu. Viešasis transportas yra neatskiriamas nuo kasdienio žmogaus gyvenimo. Dauguma renkasi važiuoti autobusu ar troleibusu, užuot važiavę automobiliu ar ėję pėsčiomis, nes jis nuveža mus greičiau ir pigiau. Bet ar visi žino viešojo transporto istoriją? Apie Vilniaus istoriją ir viešojo transporto priemones pasikalbėjome tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ su istoriku, gidu ir keliautoju Vladu Liepuoniu.
Dėl to, kad Vilniuje nėra tramvajų, kalti lenkai? Istorikas atskleidė, kaip yra iš tiesų | VERTA ŽINOTI
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 14 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 14 d. 16:00
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 13 d. 19:30
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 13 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 13 d. 16:00
Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai išlaikant didelį aktyvumą, pirkėjų laukia nauji finansiniai iššūkiai ir griežtesnės žaidimo taisyklės. Besikeičiantys pradinio įnašo reikalavimai, naujos mokesčių bei turto vertinimo tvarkos ir nemažėjančios būsto kainos verčia gyventojus iš naujo skaičiuoti savo galimybes, todėl kyla esminis klausimas: kokiems pirkėjams nuosavo būsto įsigijimas šiemet atsieis brangiausiai, ir ar rinkos pokyčiai padės suvaldyti augančias kainas? Apie nekilnojamojo turto rinkos tendencijas, būsto įperkamumą ir naujus finansinius įsipareigojimus pirkėjams diskutuoja ekonomistės Indrė Genytė-Pikčienė ir Jonė Kalendienė. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai išlaikant didelį aktyvumą, pirkėjų laukia nauji finansiniai iššūkiai ir griežtesnės žaidimo taisyklės. Besikeičiantys pradinio įnašo reikalavimai, naujos mokesčių bei turto vertinimo tvarkos ir nemažėjančios būsto kainos verčia gyventojus iš naujo skaičiuoti savo galimybes, todėl kyla esminis klausimas: kokiems pirkėjams nuosavo būsto įsigijimas šiemet atsieis brangiausiai, ir ar rinkos pokyčiai padės suvaldyti augančias kainas? Apie nekilnojamojo turto rinkos tendencijas, būsto įperkamumą ir naujus finansinius įsipareigojimus pirkėjams diskutuoja ekonomistės Indrė Genytė-Pikčienė ir Jonė Kalendienė.
DIENOS PJŪVIS. Pokyčiai perkantiems būstą: štai kas mokės dar daugiau
Video Video
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 12 d. 21:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 12 d. 19:30
Bėda po vieną nevaikšto – šį posakį puikiai žino mūsų chirurgai. Jie dažnai mato, kaip iš pirmo žvilgsnio nepavojinga atrodanti ir ilgą laiką jokių simptomų nesukelianti kepenų liga ilgainiui virsta onkologine diagnoze. Spalį, minimą kaip kepenų vėžio žinomumo mėnesį, kviečiame žiūrėti „Sveikatos DNR“ laidą su abdominalinės chirurgijos gydytoju Mindaugu Kvietkausku, kuris prabilo apie kepenų ligas. Bėda po vieną nevaikšto – šį posakį puikiai žino mūsų chirurgai. Jie dažnai mato, kaip iš pirmo žvilgsnio nepavojinga atrodanti ir ilgą laiką jokių simptomų nesukelianti kepenų liga ilgainiui virsta onkologine diagnoze. Spalį, minimą kaip kepenų vėžio žinomumo mėnesį, kviečiame žiūrėti „Sveikatos DNR“ laidą su abdominalinės chirurgijos gydytoju Mindaugu Kvietkausku, kuris prabilo apie kepenų ligas.
SVEIKATOS DNR. Suriebėjusias kepenis organizme išduoda 5 ženklai: nepraleiskite jų pro akis
Video Video
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 12 d. 18:30 val. įrašas
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 12 d. 16:00
Sukčiai prisistato bankų darbuotojais bei pareigūnais, siunčia klastotes SMS žinutes ar elektroninius laiškus žinomų institucijų vardu. Tokia apgavysčių banga verčia gyventojus rimtai susirūpinti – kaip nepakliūti į nusikaltėlių pinkles ir kas gali padėti apsaugoti savo santaupas? Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su SEB banko Prevencijos departamento vadove Daiva Uosyte ir Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotoju Dariumi Kuliešiumi. Sukčiai prisistato bankų darbuotojais bei pareigūnais, siunčia klastotes SMS žinutes ar elektroninius laiškus žinomų institucijų vardu. Tokia apgavysčių banga verčia gyventojus rimtai susirūpinti – kaip nepakliūti į nusikaltėlių pinkles ir kas gali padėti apsaugoti savo santaupas? Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su SEB banko Prevencijos departamento vadove Daiva Uosyte ir Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotoju Dariumi Kuliešiumi.
DIENOS PJŪVIS. Net banko numeris gali būti suklastotas: kaip apsaugoti savo pinigus?
Video Video
Naglio Šulijos horoskopas 10.12–10.18: svečiuose – „Kelias į žvaigždes“ dalyvė Simona Čėsnaitė-Matkevičienė
Video Video
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 11 d. 19:30
10-26, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-26, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-26, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-26, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-26, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Broliukas
10-27, 09:15 - 09:40
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 09:40 - 10:05
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 10:05 - 10:30
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 10:30 - 11:00
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 11:00 - 11:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 11:30 - 12:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 12:00 - 12:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 12:30 - 13:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 13:00 - 13:45
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-27, 13:45 - 14:10
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-27, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-27, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-27, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-27, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-27, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Mano išprotėjusi šeima
10-27, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-27, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-27, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-27, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-27, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Mano išprotėjusi šeima
10-28, 09:15 - 09:40
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 09:40 - 10:05
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 10:05 - 10:30
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 10:30 - 11:00
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 11:00 - 13:00
ARCHYVAS
galvOK
10-28, 13:00 - 13:45
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-28, 13:45 - 14:10
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-28, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-28, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-28, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-28, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-28, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Mama viena namuose
10-28, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-28, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-28, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-28, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-28, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Mama viena namuose
10-29, 09:15 - 10:05
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-29, 10:05 - 11:00
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-29, 11:00 - 14:10
ARCHYVAS
Titanikas
10-29, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-29, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-29, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-29, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-29, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Šeima lygtinai
10-29, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-29, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-29, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-29, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-29, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Šeima lygtinai
10-30, 09:15 - 10:05
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-30, 10:05 - 11:00
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-30, 11:00 - 12:50
ARCHYVAS
Viena diena
10-30, 12:50 - 13:45
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-30, 13:45 - 14:10
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-30, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-30, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-30, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-30, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-30, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Pačios geriausios draugės
10-30, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-30, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-30, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-30, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-30, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-31, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-31, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-31, 07:30 - 08:00
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-31, 08:00 - 08:30
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-31, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 09:00 - 09:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 09:30 - 10:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 10:00 - 10:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 10:30 - 11:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 11:00 - 11:30
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 11:30 - 12:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 12:00 - 12:30
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 12:30 - 13:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 13:00 - 13:30
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 13:30 - 14:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 14:00 - 15:00
TIESIOGIAI
Svajonių sodai
10-31, 15:00 - 15:50
Meilei nėra recepto
10-31, 15:50 - 16:40
Meilei nėra recepto
10-31, 16:40 - 17:35
Meilei nėra recepto
10-31, 17:35 - 18:30
Meilei nėra recepto
10-31, 18:30 - 19:55
Hortonas
10-31, 19:55 - 21:30
Mano mažasis karalius
10-31, 21:30 - 23:00
Už priešo linijos 2. Blogio ašis
10-31, 23:00 - 06:30
21 tiltas
11-01, 06:30 - 07:00
Vienam gale kablys
11-01, 07:00 - 07:30
Vienam gale kablys
11-01, 07:30 - 08:00
Lilo ir Stičas
11-01, 08:00 - 08:30
Lilo ir Stičas
11-01, 08:30 - 09:00
Kotrynos burtai
11-01, 09:00 - 09:30
Kotrynos burtai
11-01, 09:30 - 10:00
Kotrynos burtai
11-01, 10:00 - 10:30
Kotrynos burtai
11-01, 10:30 - 11:00
Angelas sargas
11-01, 11:00 - 11:30
Angelas sargas
11-01, 11:30 - 12:00
Angelas sargas
11-01, 12:00 - 12:30
Angelas sargas
11-01, 12:30 - 13:00
Angelas sargas
11-01, 13:00 - 13:30
Angelas sargas
11-01, 13:30 - 15:00
Angelas sargas
11-01, 15:00 - 17:00
Hortonas
11-01, 17:00 - 19:30
galvOK
11-01, 19:30 - 21:30
Tavo horoskopas su Nagliu Šulija
11-01, 21:30 - 23:30
Nesunaikinami 3
11-01, 23:30 - 06:30
Palikta mirti
11-02, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-02, 06:50 - 07:10
Vienam gale kablys
11-02, 07:10 - 07:30
Vienam gale kablys
11-02, 07:30 - 09:00
Pačios geriausios draugės
11-02, 09:00 - 09:20
Lilo ir Stičas
11-02, 09:20 - 09:45
Lilo ir Stičas
11-02, 09:45 - 10:05
Lilo ir Stičas
11-02, 10:05 - 10:30
Lilo ir Stičas
11-02, 10:30 - 10:50
Kotrynos burtai
11-02, 10:50 - 11:10
Kotrynos burtai
11-02, 11:10 - 11:30
Kotrynos burtai
11-02, 11:30 - 11:50
Kotrynos burtai
11-02, 11:50 - 12:35
Svajonių sodai
11-02, 12:35 - 13:00
Angelas sargas
11-02, 13:00 - 13:20
Angelas sargas
11-02, 13:20 - 13:45
Angelas sargas
11-02, 13:45 - 14:10
Bruto ir Neto
11-02, 14:10 - 14:30
Bruto ir Neto
11-02, 14:30 - 14:50
Bruto ir Neto
11-02, 14:50 - 15:30
Svajonių sodai
11-02, 15:30 - 16:10
Svajonių sodai
11-02, 16:10 - 16:30
Tavo augintinis
11-02, 16:30 - 18:00
Kambarys su vaizdu į jūrą
11-02, 18:00 - 18:40
Gero vakaro šou
11-02, 18:40 - 19:05
Moterų laimė
11-02, 19:05 - 19:30
Moterų laimė
11-02, 19:30 - 19:50
Moterų laimė
11-02, 19:50 - 20:10
Moterų laimė
11-02, 20:10 - 20:55
Ieškant dukros
11-02, 20:55 - 21:35
Ieškant dukros
11-02, 21:35 - 22:20
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-02, 22:20 - 23:05
Kobra 11
11-02, 23:05 - 23:35
Vienam gale kablys
11-02, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-03, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-03, 06:50 - 07:10
Vienam gale kablys
11-03, 07:10 - 07:30
Vienam gale kablys
11-03, 07:30 - 09:00
Kambarys su vaizdu į jūrą
11-03, 09:00 - 09:25
Lilo ir Stičas
11-03, 09:25 - 09:45
Lilo ir Stičas
11-03, 09:45 - 10:10
Lilo ir Stičas
11-03, 10:10 - 10:30
Lilo ir Stičas
11-03, 10:30 - 10:50
Kotrynos burtai
11-03, 10:50 - 11:15
Kotrynos burtai
11-03, 11:15 - 11:35
Kotrynos burtai
11-03, 11:35 - 12:00
Kotrynos burtai
11-03, 12:00 - 12:40
Svajonių sodai
11-03, 12:40 - 13:00
Angelas sargas
11-03, 13:00 - 13:25
Angelas sargas
11-03, 13:25 - 13:50
Angelas sargas
11-03, 13:50 - 14:10
Bruto ir Neto
11-03, 14:10 - 14:35
Bruto ir Neto
11-03, 14:35 - 14:55
Bruto ir Neto
11-03, 14:55 - 15:35
Svajonių sodai
11-03, 15:35 - 16:15
Svajonių sodai
11-03, 16:15 - 16:35
Tavo augintinis
11-03, 16:35 - 18:05
Pažadintas bučinio
11-03, 18:05 - 18:45
Gero vakaro šou
11-03, 18:45 - 19:05
Moterų laimė
11-03, 19:05 - 19:30
Moterų laimė
11-03, 19:30 - 19:50
Moterų laimė
11-03, 19:50 - 20:15
Moterų laimė
11-03, 20:15 - 21:00
Ieškant dukros
11-03, 21:00 - 21:40
Ieškant dukros
11-03, 21:40 - 22:25
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-03, 22:25 - 23:10
Kobra 11
11-03, 23:10 - 23:35
Vienam gale kablys
11-03, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-04, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-04, 06:50 - 07:15
Vienam gale kablys
11-04, 07:15 - 07:35
Vienam gale kablys
11-04, 07:35 - 09:05
Pažadintas bučinio
11-04, 09:05 - 09:25
Lilo ir Stičas
11-04, 09:25 - 09:50
Lilo ir Stičas
11-04, 09:50 - 10:10
Lilo ir Stičas
11-04, 10:10 - 10:30
Lilo ir Stičas
11-04, 10:30 - 12:25
galvOK
11-04, 12:25 - 12:50
Angelas sargas
11-04, 12:50 - 13:15
Angelas sargas
11-04, 13:15 - 13:40
Angelas sargas
11-04, 13:40 - 14:00
Bruto ir Neto
11-04, 14:00 - 14:35
Be namų
11-04, 14:35 - 14:55
Lilo ir Stičas
11-04, 14:55 - 15:35
Svajonių sodai
11-04, 15:35 - 16:15
Svajonių sodai
11-04, 16:15 - 16:35
Tavo augintinis
11-04, 16:35 - 18:05
Namas prie jūros
11-04, 18:05 - 18:45
Gero vakaro šou
11-04, 18:45 - 19:10
Moterų laimė
11-04, 19:10 - 19:30
Moterų laimė
11-04, 19:30 - 19:55
Moterų laimė
11-04, 19:55 - 20:20
Moterų laimė
11-04, 20:20 - 21:00
Ieškant dukros
11-04, 21:00 - 21:45
Ieškant dukros
11-04, 21:45 - 22:30
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-04, 22:30 - 23:15
Kobra 11
11-04, 23:15 - 23:35
Vienam gale kablys
11-04, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-05, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-05, 06:50 - 07:15
Vienam gale kablys
11-05, 07:15 - 07:35
Vienam gale kablys
11-05, 07:35 - 09:05
Namas prie jūros
11-05, 09:05 - 09:45
Meilei nėra recepto
11-05, 09:45 - 10:30
Meilei nėra recepto
11-05, 10:30 - 12:00
Mano mažasis karalius
11-05, 12:00 - 12:40
Svajonių sodai
11-05, 12:40 - 13:05
Angelas sargas
11-05, 13:05 - 13:30
Angelas sargas
11-05, 13:30 - 13:50
Angelas sargas
11-05, 13:50 - 14:25
Be namų
11-05, 14:25 - 15:00
Be namų
11-05, 15:00 - 15:40
Svajonių sodai
11-05, 15:40 - 16:15
Svajonių sodai
11-05, 16:15 - 16:40
Tavo augintinis
11-05, 16:40 - 18:05
Kažkas tave myli
11-05, 18:05 - 18:50
Gero vakaro šou
11-05, 18:50 - 19:10
Moterų laimė
11-05, 19:10 - 19:30
Moterų laimė
11-05, 19:30 - 19:55
Moterų laimė
11-05, 19:55 - 20:15
Moterų laimė
11-05, 20:15 - 21:00
Ieškant dukros
11-05, 21:00 - 21:40
Ieškant dukros
11-05, 21:40 - 22:25
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-05, 22:25 - 23:10
Kobra 11
11-05, 23:10 - 23:35
Vienam gale kablys
11-05, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-06, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-06, 06:50 - 07:15
Vienam gale kablys
11-06, 07:15 - 07:40
Vienam gale kablys
11-06, 07:40 - 09:15
Kažkas tave myli
11-06, 09:15 - 09:50
Meilei nėra recepto
11-06, 09:50 - 10:35
Meilei nėra recepto
11-06, 10:35 - 12:00
Laukniai gyvūnai. Kelionė namo
11-06, 12:00 - 12:40
Svajonių sodai
11-06, 12:40 - 13:05
Angelas sargas
11-06, 13:05 - 13:30
Angelas sargas
11-06, 13:30 - 14:00
Be namų
11-06, 14:00 - 14:35
Be namų
11-06, 14:35 - 15:00
Lilo ir Stičas
11-06, 15:00 - 15:40
Svajonių sodai
11-06, 15:40 - 16:15
Svajonių sodai
11-06, 16:15 - 16:40
Tavo augintinis
11-06, 16:40 - 18:05
Autorius ir aš
11-06, 18:05 - 18:50
Gero vakaro šou
11-06, 18:50 - 19:10
Moterų laimė
11-06, 19:10 - 19:30
Moterų laimė
11-06, 19:30 - 19:55
Moterų laimė
11-06, 19:55 - 20:15
Moterų laimė
11-06, 20:15 - 21:00
Ieškant dukros
11-06, 21:00 - 21:45
Ieškant dukros
11-06, 21:45 - 22:25
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-06, 22:25 - 23:10
Kobra 11
11-06, 23:10 - 23:35
Vienam gale kablys
11-06, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
 
Degalinė (nuotr. 123rf.com)

Iš degalinės išvažiavęs vyras tik po kelių valandų suprato, kas ne taip: štai ko pasigedo

 
01:01:38
Stanislavas Stavickis-Stano atsivėrė apie savo mamą (nuotr. stop kadras, 123rf.com, „facebook“)
(1)

Stano prabilo apie vėžio pasiglemžtą mamą ir tai, ko nespėjo jai pasakyti: „Iki šiol gailiuosi“

 
Socialiniai tinklai (nuotr. Organizatorių)
(8)
971 Priminimas iš archyvų

Perspėja gyventojus: skubiai tokią informaciją pašalinkite iš savo „Facebook“ – galite sulaukti didžiulės baudos

REKLAMA
 
33:52
Ką tik ištekėjusi moteris patyrė šoką: vietoje medaus mėnesio – antstolių laiškai (tv3.lt koliažas)
(2)

Ką tik ištekėjusi moteris patyrė šoką: vietoje medaus mėnesio – antstolių laiškai

 
25:00
Vadimas Gridiajevas, Dominykas Dirkstys (nuotr. facebook, BNS)
(1)

Išgirdęs, ką apie jį kalba viešumoje, Dirkstys kirto iš peties: „Nesutinku“

 
Irano vėliava (nuotr. 123rf.com)

Irano aukščiausiasis lyderis perspėjo JAV ir Izraelį

 
01:00:00
„Sukasi pasaulis“. Žvaigždžių karai ir keisti ženklai Rusijos ir Ukrainos santykiuose
(1)

„Sukasi pasaulis“. Žvaigždžių karai ir keisti ženklai Rusijos ir Ukrainos santykiuose

 
Sergejus Maslobojevas UTMA ringe kovojo ne tik už save: ant kovotojų aprangų – gerumo taškas (nuotr. pranešimo spaudai)

UTMA turnyre – svarbūs pokyčiai

REKLAMA
 
Gaisras Rusnėje: užsiliepsnojo, kaip įtariama, Benkunsko tėvų namas (asoc. nuotr. Broniaus Jablonsko)
(5)

Gaisras Rusnėje: užsiliepsnojo, kaip įtariama, Benkunsko tėvų namas

 
05:05
Karina Krysko (nuotr. BNS, instagram)

Žaibiškai plinta Karinos Krysko vaizdo įrašas: moters įvaizdis atima žadą

 
Kaja Kallas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Kallas apkaltino Lavrovą melu: „Jų darbai rodo ką kita“

 
Filmas „Naktis muziejuje“ (nuotr. facebook.com)

Prisimenate filmo „Naktis muziejuje“ pagrindinį aktorių? Štai kaip jis atrodo dabar

REKLAMA
 
07:37
Po paviešintų pusnuogės žmonos kadrų miške – netikėtas smūgis Gyčiui Volkavičiui (nuotr. „Facebook“ stop kadrai)

Po paviešintų pusnuogės žmonos kadrų miške – netikėtas smūgis Gyčiui Volkavičiui: atskleidė, kas nutiko

 
02:27:23
M.A.M.A 2019 apdovanojimai.(nuotr. BNS)

Lietuvos muzikos žvaigždės ir įsimintinos akimirkos: per TV6 – ypatinga transliacija

 
13:59
Raisa Šarkienė ir jos sūnūs (nuotr. facebook.com)
(1)

Archyviniame kadre – žinoma šalies moteris: ar atspėsite, kas ji?

REKLAMA

Karas Ukrainoje

REKLAMA
 
Iš Oleškų evakuojamų gyventojų maršrutas: vyksta į Rusiją, iš ten skris į Baltarusiją, o tik tada – į Ukrainą (nuotr. stop kadras)
(2)

Skelbia naujausią žinią apie iš Oleškų evakuotus gyventojus

 
Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)

Pranešama apie elektros sutrikimus Kaliningrado srityje ir sprogimus Ufoje

 
Volodymyras Zelenskis EPA
(10)

Po žinios iš JAV – Zelenskio įspėjimas

 
„Patriot“ (nuotr. Telegram)
(9)

Iš JAV – svarbi žinia dėl „Patriot“ raketų Ukrainai

 
Zelenskis į klausimą apie Trumpo elgesį atsakė šypsena: „Tai ir yra mano atsakymas“ EPA
(4)

Zelenskis perspėjo Rusiją dėl teritorijų, kurios anksčiau buvo nepasiekiamos

Daugiau

Redakcija rekomenduoja

Daugiau
Daugiau
TV3 GRUPĖ
Drakono širdis. Kova dėl širdies ugnies
13:30 - 15:30
Namų tvarkytojai 2 sezonas, 7 serija
14:00 - 15:00
Liepsnojantys paukščiai 4 serija
14:30 - 15:30
Svajonių sodai 22 sezonas, 6 serija
14:00 - 15:00
Žinios
Laidos
Filmai
Serialai
Sportas
Vaikams
REKLAMA
Daugiau

Klausykitės radijo internetu

Radio 3

Klausyti dabar

Power Hit Radio

Klausyti dabar

Power Gold

Klausyti dabar

TESTAI

Daugiau
Daugiau

VIDEO NAUJIENOS

REKLAMA
 
Receptas
02:23
Varškės sūreliai mumijos (nuotr. stop kadras)

Paskutinės minutės Helovyno desertas – pagaminti gali ir mažieji: varškės sūrelių mumijos

 
INTERVIU
37:01
„Daddy Was A Milkman“ (nuotr. V. Vaičiulio)
(2)

Daddy Was A Milkman atvirai apie ilgą kelią į sėkmę ir gyvenimą pakeitusį sprendimą: „Aš bijojau tų žmonių!“

 
03:01
Lietuvoje gyvenantis meksikietis atskleidė kitokią Vėlinių pusę: maistas ir dainos – tiesiai prie kapo (tv3.lt koliažas)

Lietuvoje gyvenantis meksikietis atskleidė kitokią Vėlinių pusę: maistas ir dainos – tiesiai prie kapo

 
TV3 Žinios
04:06
Kauno klinikos (tv3.lt koliažas)

Į Kauno klinikas su sergančiu vaiku skubėjusi Jolita to nesitikėjo: nustebino 1 medikų taikoma naujovė

 
TV3 Žinios
03:36
„Blue/Yellow“ dovana: 10 lietuviškų antidroninių sistemų jau saugo Ukrainos karius (tv3.lt koliažas)
(7)

Lietuvių įranga saugos ukrainiečius: „Absoliučiai kiekvienas judesys yra stebimas, tik išlindus iš po žemės“

Daugiau

PASISAKYK

Daugiau
Mokykla, mokiniai (nuotr. stop kadras)
(2)

Išpakavusi gautą dovaną nuo mokinio auklėtoja neturėjo kur dėti akių: „Labai keistai į mane žiūrėjo“

Skaitytojai praneša
Išvydusi, ką teta pasodino dėdės kape, šiaulietė pasišlykštėjo: „Bukumui ribų nėra“ (tv3.lt fotomontažas)
(19)

Išvydusi, ką teta pasodino dėdės kape, šiaulietė pasišlykštėjo: „Bukumui ribų nėra“

Ieva Voroneckytė, Helovinas (nuotr. MarijampolePlius, 123rf.com)

Išvydusi, ką Lietuvos valdžia padarė parke, Ieva negali tylėti: „Šokiruoja“

Skaitytojai praneša
03:59
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com, BNS)
(2)

Išvydusi, kokia į darbą atėjo kolegė, Vitalija pakraupo: „Negalėjau patikėti, ką išgirdau“

Skaitytojai praneša
Vestuvės (nuotr. 123rf.com)
(24)

Išpakavę draugų vestuvių vokelius Laura su Matu rėžė viešai: „Pasityčiojimas“

Skaitytojai praneša
Pamačius, ką pusseserė daro laidotuvėse, kaunietę net nupurtė: „Gėda, kad ji mano giminė“ (nuotr. 123rf.com)
(8)

Pamačius, ką pusseserė daro laidotuvėse, kaunietę net nupurtė: „Gėda, kad ji mano giminė“

Skaitytojai praneša
Pora (nuotr. 123rf.com)
(11)

Išgirdusi, ką vyras kalba su savo mama, kaunietė neteko amo: „Vemti verčia“

Skaitytojai praneša
Moteris, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
(8)

Išgirdusi monstrės anytos žodžius šiaulietė sprogo iš pykčio: „Į ją nebežiūri net uošvis“

Skaitytojai praneša
39:51
Monika Katunskytė
(13)

Išvydusi, ką kiti kalba apie Moniką Katunskytę, nutarė nepatylėti: „Jums svarbiausia...“

Skaitytojai praneša
Vestuvės (nuotr. Shutterstock.com)
(12)

Išvydusi, ką daro tėtis, nuotaka lietuvė negalėjo patikėti savo akimis: „Nebuvo kur dėti akių“

Skaitytojai praneša
Parduotuvė, apsipirkimas (nuotr. 123rf.com)
(19)

Išgirdusi vyro žodžius parduotuvėje kaunietė vos nenualpo: „Apsipirkinėsiu viena“

Skaitytojai praneša
Paaugliai, jaunimas, moksleiviai (nuotr. Josvydo Elinsko)
(19)

Pamačiusi, ką paauglės perka parduotuvėje, kaunietė pašiurpo: „Man jų gaila...“

Skaitytojai praneša
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
(13)

Mamos ir sūnaus elgesys kieme pribloškė vilnietę: „Gėda ir šlykštu žiūrėti“

Skaitytojai praneša
Pamačius pusseserės vainiką sesers laidotuvėse ukmergiškei užvirė kraujas: „To jau per daug“ (123rf.com nuotr.)
(8)

Pamačius pusseserės vainiką sesers laidotuvėse ukmergiškei užvirė kraujas: „To jau per daug“

Skaitytojai praneša
Krikštynų kvietimą gavusi vilnietė pasišlykštėjo savo drauge (nuotr. 123rf.com, Unsplash.com)
(47)

Krikštynų kvietimą gavusi vilnietė pasišlykštėjo savo drauge: „Mano vardą gali pamiršti“

Skaitytojai praneša
Asociatyvus koliažas (Nuotr. 123rf.com)
(13)

Išvydusi, ką svetimas vyras daro Lietuvos pajūryje, Sonata sprogo iš pykčio: „Kiaulė, kokių reta“

Skaitytojai praneša
Moteris, ežeras, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com, ELTA)
(30)

Išvydusi, ką svetimas vyras daro prie ežero, Marija negalėjo atsigauti: „Tokių paršų mūsų šalyje pilna“

Skaitytojai praneša
Paplūdimys (nuotr. Fotodiena.lt)
(50)

Pamačius, ką prie ežero veikia svetima moteris, Mildai atvipo žandikaulis: „Šlykštu“

Skaitytojai praneša
Vestuvės (nuotr. 123rf.com)
(15)

Apsilankiusi draugų vestuvėse vilnietė išėjo pakraupusi: „Apėmė svetima gėda...“

Skaitytojai praneša
Moteris balkone, daugiabutis (nuotr. 123rf.com, Žygimantas Gedvila/ELTA)
(29)

Pamačiusi, ką kaimynė veikia balkone, vilnietė neištvėrė: „Kaip taip galima?“

Daugiau

UŽSIENIS


REKLAMA
 
Chaosas Lenkijoje: prezidentas pateko į grumtynes, turėjo stumtis jėga (stop kadras)
(26)

Chaosas Lenkijoje: prezidentas pateko į grumtynes, turėjo brautis jėga

 
Riaušės Prancūzijoje EPA
(3)

Prancūzija ruošiasi naujiems nacionalinio masto protestams

 
Volodymyras Zelenskis EPA
(10)

Po žinios iš JAV – Zelenskio įspėjimas

 
Robotas (nuotr. 123rf.com)
(11)

„Nustojau taupyti pensijai“: dirbtinio intelekto guru davė žmonijai 10 metų

 
TV3 Žinios
03:36
„Blue/Yellow“ dovana: 10 lietuviškų antidroninių sistemų jau saugo Ukrainos karius (tv3.lt koliažas)
(7)

Lietuvių įranga saugos ukrainiečius: „Absoliučiai kiekvienas judesys yra stebimas, tik išlindus iš po žemės“

 
Neramumai Lenkijoje EPA
(2)

Padėtis Lenkijoje kaista – pasitraukė ambasadorius: nebegaliu toliau eiti pareigų

 
Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)
(20)

Dar vienas Trumpo pasireiškimas: tuos, kurie ragina didinti sankcijas Rusijai, išvadino kvailiais

Daugiau

DIENOS KOMENTARAS

Daugiau
Daugiau

Žurnalisto darbas iš arti

Daugiau
Daugiau

VERSLAS

REKLAMA
 
Parduotuvė „Aibė“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
(2)

Paaiškėjo, kaip lapkričio 1–2 d. dirbs prekybos centrai, paštas

 
Bitė BNS Foto
(1)

Perspėja „Bitės“ vartotojus – laukia laikini sutrikimai

 
Nuo šeštadienio – svarbus pokytis A1 magistralėje (nuotr. Via Lietuva)
(1)

Nuo šeštadienio – svarbus pokytis A1 magistralėje

 
Daugiabučiai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
(2)

Seime – naujas siūlymas dėl įpareigojimo daugiabučių administratorius

 
JUDU laivas
(3)

Sostinė baigia elektrinių laivų sezoną: keleivių – beveik šešiskart daugiau nei pernai

Daugiau

Delonghi šaltos kavos receptai

Daugiau
Daugiau

Receptai

Daugiau
Iš ko gaminama
Avienos patiekalai
Bulvių patiekalai
Daržovių patiekalai
Grybų patiekalai
Jautienos patiekalai
Jūros gėrybių patiekalai
Kiaulienos patiekalai
Kiaušinių patiekalai
Miltų ir kruopų patiekalai
Paukštienos patiekalai
Pieno patiekalai
Sojos patiekalai
Sūrio patiekalai
Triušienos patiekalai
Uogų, vaisių patiekalai
Veršienos patiekalai
Žuvies patiekalai
Žvėrienos patiekalai
Daugiau

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

Mes Darom

 
„Mes Darom“ ir SDG telkia panevėžiečius (nuotr. pranešimo spaudai)

„Mes Darom“ ir SDG telkia panevėžiečius – jau kitą savaitę tvarkys Nevėžio pakrantę: pasižymėkite datą

 
„Mes Darom“ (nuotr. pranešimo spaudai)
(1)

„Mes Darom“ meta iššūkį rudeniui: iki metų pabaigos – 100 iniciatyvų gamtai

Daugiau

Žaidimas „galvOK“

 
01:47
Linas Adomaitis atskleidė netikėtą savo pomėgį: „Iš karto užsisakau du“ (tv3.lt koliažas)
(5)
GalvOK – šeštadienį 19:30 per TV3!

Laidoje „GalvOK“ – Lino Adomaičio išpažintis: prabilo apie slaptą priklausomybę

 
11:21
Laida „GalvOK“ (tv3.lt koliažas)
(29)

Netikėtas posūkis filmavimo metu – dainininkas Radži nebeištvėrė: „Patylėk dabar“

Daugiau

SVEIKATA

 
TV3 Žinios
04:06
Kauno klinikos (tv3.lt koliažas)

Į Kauno klinikas su sergančiu vaiku skubėjusi Jolita to nesitikėjo: nustebino 1 medikų taikoma naujovė

 
02:06
Neatvykai pasitikrinti sveikatos – lauk sankcijų? „Tada bauskime ir rūkančius, išgeriančius“ (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
(65)

Neatvykai pasitikrinti sveikatos – lauk sankcijų? „Tada bauskime ir rūkančius, išgeriančius“

Daugiau

Burnos Priežiūra

 
Dantis valote iškart po pusryčių? Specialistai paaiškina, kada geriausia tai daryti (nuotr. Adobe Stock)

Dantis valote iškart po pusryčių? Specialistai paaiškina, kada geriausia tai daryti

 
REKLAMA
Dantų sveikata ir tylūs simptomai: burnos higienistė įvardijo ženklus, kurių negalima ignoruoti (nuotr. Adobe Stock)

Dantų sveikata ir tylūs simptomai: burnos higienistė įvardijo ženklus, kurių negalima ignoruoti

Daugiau

Šeimos sveikata

 
Vaistininkė atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie skiepus nuo gripo (nuotr. Adobe Stock)

Vaistininkė atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie skiepus nuo gripo

 
03:59
Gripas (nuotr. S. Žiūros ir 123rf.com)

Susirgote gripu ar peršalimu? Štai kaip atskirti

Daugiau

Svajonių šypsena

 
Tarpas tarp priekinių dantų: išskirtinis bruožas ar problema, kurią verta koreguoti? (nuotr. Adobe Stock)
(1)

Tarpas tarp priekinių dantų: išskirtinis bruožas ar problema, kurią verta koreguoti?

 
03:53
Nuo lapkričio laukia pokyčiai dėl vaikų dantų gydymo – štai ką turi žinoti tėvai (nuotr. 123rf.com)

Nuo lapkričio laukia pokyčiai dėl vaikų dantų gydymo – štai ką turi žinoti tėvai

Daugiau

Tavo akys

 
Akių nuovargis dirbant kompiuteriu: kas gali padėti sumažinti diskomfortą? (nuotr. Adobe Stock)

Akių nuovargis dirbant kompiuteriu: kas gali padėti sumažinti diskomfortą?

 
Lietuvoje akių ligos užregistruotos daugiau kaip 600 tūkstančių žmonių (nuotr. Adobe Stock)

Lietuvoje akių ligos užregistruotos daugiau kaip 600 tūkstančių žmonių

Daugiau

SPORTAS

 
(Krepsinis.net nuotr.)

„Double Dunk“: tobula „Žalgirio savaitė, įspūdinga „Crvena Zvezda“ ir deganti „Maccabi“ situacija

 
Lietuvos regbio rinktinė | Organizatorių nuotr.

Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Lietuva – Vokietija 7:26 (1 kėlinys, tiesioginė vaizdo transliacija)

 
(BNS nuotr.)
(1)

„Žalgirio“ pažymiai: dominavęs Valančiūnas ir Butkevičiaus elitinė gynyba

 
Dončičius | Organizatorių nuotr.

Curry apie paguldytą Dončičių: „Nesitikėjau, kad bus taip žiauru“

 
Rodrigo Mineiro – Deivido Jemeljanovo kovos akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

UTMA: nukeliama kova dėl 50 tūkst. eurų

Daugiau

Augu sąmoningai

Kai svajonė baigiasi

Į viršų