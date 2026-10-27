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TV3.LT VIDEO
10-24, 12:00 - 16:00
ARCHYVAS
Power savaitgalis
10-24, 16:00 - 17:00
ARCHYVAS
Pagaminta Lietuvoje
10-24, 17:00 - 20:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-24, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-24, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-24, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-24, 19:30 - 22:00
ARCHYVAS
galvOK
10-24, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-24, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Auksinė valanda
10-24, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Jovani@club
10-24, 22:00 - 00:00
ARCHYVAS
Filtered Tools
10-25, 00:00 - 01:00
ARCHYVAS
Lost and Found
10-25, 01:00 - 02:00
ARCHYVAS
G-Spot DJ's
10-25, 02:00 - 05:30
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 03:55 - 06:00
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-25, 05:30 - 09:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 09:00 - 10:00
ARCHYVAS
Auksinė valanda
10-25, 10:00 - 11:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 10:30 - 12:30
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos
10-25, 11:00 - 12:00
ARCHYVAS
Power Top15
10-25, 11:25 - 12:45
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos
10-25, 12:00 - 16:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 16:00 - 17:00
ARCHYVAS
Pagaminta Lietuvoje
10-25, 17:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-25, 17:30 - 18:30
ARCHYVAS
Kas po kiek?
10-25, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-25, 19:00 - 20:00
ARCHYVAS
Cosmology
10-25, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-25, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-25, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-25, 19:30 - 21:00
ARCHYVAS
TAUTOS BUKIAUSIAS
10-25, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Eelke Kleijn - Days Like Nights
10-25, 21:00 - 01:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 03:25 - 05:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-26, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 06:30 - 09:00
ARCHYVAS
galvOK
10-26, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-26, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-26, 14:00 - 14:31
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Gimstamumas pasiekė rekordines žemumas: kada Lietuva pajus pasekmes?
10-26, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-26, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-26, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-26, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-26, 19:00 - 21:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-26, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-26, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-26, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-26, 20:00 - 21:30
ARCHYVAS
Vytaro ferma
10-26, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Tom Bones
10-26, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-26, 22:00 - 23:00
ARCHYVAS
Power Top 15
10-26, 22:20 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-26, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-26, 23:00 - 00:00
ARCHYVAS
Driule and the Gang
10-27, 00:00 - 01:00
ARCHYVAS
G-Spot DJ's
10-27, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-27, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-27, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-27, 07:00 - 08:30
ARCHYVAS
Vytaro ferma
10-27, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-27, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-27, 14:30 - 15:01
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Lietuvą sukrėtusi 15-mečio žūtis: ar reikia griežčiau bausti kelių chuliganus?
10-27, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-27, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-27, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-27, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-27, 19:00 - 21:00
ARCHYVAS
Groja Ignatovičiūtė
10-27, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-27, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-27, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-27, 20:00 - 21:30
ARCHYVAS
Žvaigždžių žvaigždutės
10-27, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Eelke Kleijn - Days Like Nights
10-27, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-27, 22:00 - 01:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-27, 22:20 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-27, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-28, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-28, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-28, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-28, 07:00 - 08:30
ARCHYVAS
Žvaigždžių žvaigždutės
10-28, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-28, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-28, 14:35 - 15:03
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Irane dingusių merginų istorija sukrėtė Lietuvą – kokia naujausia informacija?
10-28, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-28, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-28, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-28, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-28, 19:00 - 22:00
ARCHYVAS
Sundu
10-28, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-28, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-28, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-28, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
KK2 Savaitė
10-28, 21:00 - 21:15
ARCHYVAS
GoŽalgiris
10-28, 21:15 - 00:15
ARCHYVAS
Bolonijos „Virtus“ - Kauno „Žalgiris“. Eurolygos rungtynės
10-28, 22:00 - 01:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 00:15 - 01:15
ARCHYVAS
Palikta mirti
10-29, 01:00 - 04:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 04:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-29, 07:00 - 08:00
ARCHYVAS
KK2 Savaitė
10-29, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-29, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-29, 13:36 - 14:09
ARCHYVAS
Tiesiogiai: Prezidento komentarai po Valstybės gynimo tarybos posėdžio
10-29, 14:11 - 14:41
ARCHYVAS
DIENOS PJVŪIS. Ar Europos Komisija girdi mūsų balsą – kaip galime formuoti politiką?
10-29, 15:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-29, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-29, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-29, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-29, 19:00 - 20:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-29, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-29, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-29, 19:30 - 20:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-29, 20:00 - 21:30
ARCHYVAS
Farai
10-29, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Lost and Found
10-29, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Armin Van Buuren - A State of Trance
10-29, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-29, 22:00 - 23:00
ARCHYVAS
Power Top 15
10-29, 22:20 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-29, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-29, 23:00 - 00:00
ARCHYVAS
Victor Jay - DJ Cafe
10-30, 00:00 - 03:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-30, 03:00 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-30, 07:00 - 08:30
ARCHYVAS
Farai
10-30, 07:00 - 11:00
ARCHYVAS
Šok į kelnes
10-30, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Be tabu
10-30, 11:00 - 15:00
ARCHYVAS
Power hitai
10-30, 13:00 - 14:00
ARCHYVAS
Žvaigždžių karai, Trumpo ir Putino istorijos | SUKASI PASAULIS
10-30, 14:33 - 15:01
ARCHYVAS
DIENOS PJŪVIS. Ar Vėlinės atlaikys Helovyno bangą?
10-30, 15:00 - 17:00
ARCHYVAS
Power popietė
10-30, 16:00 - 16:27
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-30, 16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-30, 17:00 - 19:00
ARCHYVAS
Power Top 15
10-30, 18:30 - 19:20
ARCHYVAS
TV3 žinios
10-30, 19:00 - 20:00
ARCHYVAS
BeLeo Vibes
10-30, 19:20 - 19:27
ARCHYVAS
TV3 sportas
10-30, 19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-30, 19:30 - 19:45
ARCHYVAS
GoŽalgiris
10-30, 19:45 - 22:00
ARCHYVAS
Kauno „Žalgiris" - Belgrado „Partizan". Eurolygos rungtynės
10-30, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
G-Spot DJ's
10-30, 20:00 - 21:00
ARCHYVAS
Farai
10-30, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Farai
10-30, 21:00 - 22:00
ARCHYVAS
Driule and the Gang
10-30, 22:00 - 22:27
ARCHYVAS
TV3 vakaro žinios
10-30, 22:00 - 23:00
ARCHYVAS
Robin Schulz
10-30, 22:00 - 00:00
ARCHYVAS
Eurolyga 2014. Kauno "Žalgiris" - Sasario "Dinamo"
10-30, 22:27 - 22:30
ARCHYVAS
TV3 orai
10-30, 23:00 - 00:00
ARCHYVAS
ClubLife
10-31, 00:00 - 01:00
ARCHYVAS
Musical Freedom
10-31, 01:00 - 02:00
ARCHYVAS
Tom Bones
10-31, 02:00 - 05:30
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 02:20 - 06:00
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-31, 05:30 - 07:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 07:00 - 08:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 08:00 - 09:00
ARCHYVAS
M.A.M.A Top 40
10-31, 09:00 - 11:00
ARCHYVAS
Power muzika
10-31, 11:00 - 12:00
ARCHYVAS
Power Top15
10-31, 12:00 - 16:00
TIESIOGIAI
Power savaitgalis
10-31, 16:00 - 17:00
Pagaminta Lietuvoje
10-31, 17:00 - 20:00
Power muzika
10-31, 18:30 - 19:20
TV3 žinios
10-31, 19:20 - 19:27
TV3 sportas
10-31, 19:27 - 19:30
TV3 orai
10-31, 19:30 - 20:00
Be tabu
10-31, 19:30 - 22:00
galvOK
10-31, 20:00 - 21:00
Auksinė valanda
10-31, 21:00 - 22:00
Jovani@club
10-31, 22:00 - 00:00
Filtered Tools
10-31, 22:00 - 01:35
M.A.M.A. apdovanojimai 2019
11-01, 00:00 - 01:00
Lost and Found
11-01, 01:00 - 02:00
G-Spot DJ's
11-01, 02:00 - 05:30
Power muzika
11-01, 03:30 - 05:55
Gero vakaro šou
11-01, 05:30 - 09:00
Power muzika
11-01, 08:25 - 09:40
Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos
11-01, 09:00 - 10:00
Auksinė valanda
11-01, 10:00 - 11:00
Power muzika
11-01, 10:30 - 12:30
Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos
11-01, 11:00 - 12:00
Power Top15
11-01, 12:00 - 16:00
Power muzika
11-01, 16:00 - 17:00
Pagaminta Lietuvoje
11-01, 17:00 - 19:00
Power muzika
11-01, 17:30 - 18:30
Kas po kiek?
11-01, 18:30 - 19:20
TV3 žinios
11-01, 19:00 - 20:00
Cosmology
11-01, 19:20 - 19:27
TV3 sportas
11-01, 19:27 - 19:30
TV3 orai
11-01, 20:00 - 21:00
Eelke Kleijn - Days Like Nights
11-01, 21:00 - 01:00
Power muzika
11-02, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-02, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-02, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-02, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-02, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-02, 18:30 - 19:20
TV3 žinios
11-02, 19:00 - 21:00
Power muzika
11-02, 19:20 - 19:27
TV3 sportas
11-02, 19:27 - 19:30
TV3 orai
11-02, 21:00 - 22:00
Tom Bones
11-02, 22:00 - 23:00
Power Top 15
11-02, 23:00 - 00:00
Driule and the Gang
11-03, 00:00 - 01:00
G-Spot DJ's
11-03, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-03, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-03, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-03, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-03, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-03, 19:00 - 21:00
Groja Ignatovičiūtė
11-03, 21:00 - 22:00
Eelke Kleijn - Days Like Nights
11-03, 22:00 - 01:00
Power muzika
11-04, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-04, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-04, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-04, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-04, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-04, 19:00 - 22:00
Sundu
11-04, 22:00 - 01:00
Power muzika
11-05, 01:00 - 04:00
Power muzika
11-05, 04:00 - 07:00
Power muzika
11-05, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-05, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-05, 15:00 - 19:00
Power popietė
11-05, 19:00 - 20:00
Power muzika
11-05, 20:00 - 21:00
Lost and Found
11-05, 21:00 - 22:00
Armin Van Buuren - A State of Trance
11-05, 22:00 - 23:00
Power Top 15
11-05, 23:00 - 00:00
Victor Jay - DJ Cafe
11-06, 00:00 - 03:00
Power muzika
11-06, 03:00 - 07:00
Power muzika
11-06, 07:00 - 11:00
Šok į kelnes
11-06, 11:00 - 15:00
Power hitai
11-06, 15:00 - 17:00
Power popietė
11-06, 17:00 - 19:00
Power Top 15
11-06, 19:00 - 20:00
BeLeo Vibes
11-06, 20:00 - 21:00
G-Spot DJ's
11-06, 21:00 - 22:00
Driule and the Gang
11-06, 22:00 - 23:00
Robin Schulz
11-06, 23:00 - 00:00
ClubLife
11-07, 00:00 - 01:00
Musical Freedom
11-07, 01:00 - 02:00
Tom Bones
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 30 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 30 d. 18:30 val. įrašas
Namų idėja su IKEA. Serija 4
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 30 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Ar Vėlinės atlaikys Helovyno bangą?
SUKASI PASAULIS. Žvaigždžių karai, Trumpo ir Putino istorijos
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 30 d. 22:00 val. įrašas
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 29 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 29 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 29 d. 18:30 val. įrašas
Kaip išsirinkti tinkamą nuotekų valymo įrenginį? | STATYBŲ GIDAS
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 29 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Ar Europos Komisija girdi mūsų balsą – kaip galime formuoti politiką?
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 28 d. 19:30
Atskleidė, kiek pinigų lietuviai išleidžia dovanoms: „Šios sumos didėja kiekvienais metais“ | VERTA ŽINOTI
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 28 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 28 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Irane dingusių merginų istorija sukrėtė Lietuvą – kokia naujausia informacija?
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 27 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 27 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 27 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 27 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Lietuvą sukrėtusi 15-mečio žūtis: ar reikia griežčiau bausti kelių chuliganus?
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 26 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 26 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 26 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 26 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Gimstamumas pasiekė rekordines žemumas: kada Lietuva pajus pasekmes?
Naglio Šulijos horoskopas 10.26–11.01: svečiuose – estradinės popmuzikos atlikėja Andželika Petrikytė
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 25 d. 19:30
PASIKALBĖKIM. Aivaras Vilutis: svajojame susituokti su Francisco
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 25 d. 18:30 val. įrašas
Serija 8
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 24 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 24 d. 18:30 val. įrašas
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 23 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 23 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 23 d. 18:30 val. įrašas
Namų idėja su IKEA. Serija 3
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 23 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Spąstai ar taika: ko iš tikrųjų siekia Kremlius?
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 22 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 22 d. 19:30
KAŽKAS NAUJO. Daddy Was A Milkman apie sėkmę sulaukus 36-erių: „Jeigu ką, į darbus gali grįžti visada“
Kas įvyksta su jūsų pinigais ir kitu turtu susituokus ir skiriantis? | STATYBŲ GIDAS
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 22 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 22 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Ar Lietuva išmoks Prancūzijos pamokas – kiek migrantų galime priimti?
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 21 d. 19:30
Kapinėse dirbanti Karolina apie mažai kam žinomą pusę: „Turi lipti ir žinai, kad žmogus palaidotas prieš mėnesį“ | VERTA ŽINOTI
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 21 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 21 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Vyriausybės šimtadienis: kaip sekasi Sinkevičiaus kabinetui?
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 20 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 20 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 20 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 20 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Kol ekonomika auga, dalis lietuvių tik skursta: kas vyksta su gyventojų pinigais?
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 19 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 19 d. 19:30
SVEIKATOS DNR. Urologas įvardijo pagrindinius vyrų priešus: įspėja, kada nelaukti ir pasitikrinti sveikatą
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 19 d. 18:30 val. įrašas
DIENOS PJŪVIS. Viešuoju transportu – pigiau: ar vairuotojai dažniau paliks automobilį namuose?
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 19 d. 16:00
Naglio Šulijos horoskopas 10.19–10.25: svečiuose – estradinės popmuzikos atlikėja Birutė Petrikytė
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 18 d. 19:30
PASIKALBĖKIM. Renata Jampolskė: skirtis norėjau ir ne kartą
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 18 d. 18:30 val. įrašas
Serija 7
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 17 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 17 d. 18:30 val. įrašas
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 16 d. 22:00 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 16 d. 19:30
Namų idėja su IKEA. Serija 2
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 16 d. 18:30 val. įrašas
DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje – ginčai, ką daryti su agresyviais mokiniais: kaip spręsime problemą?
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 16 d. 16:00
SUKASI PASAULIS. Trumpą įsiutinęs Zelenskis, klastūnas Lukašenka ir blondinės Baltuosiuose rūmuose
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 15 d. 21:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 15 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 15 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 15 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Ar ateina nauja kainų banga ir naftos krizė?
DIENOS PJŪVIS. Koks Trumpo ir Putino planas – ar rusiškas dyzelinas tekės laisvai?
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 14 d. 19:30
Dėl to, kad Vilniuje nėra tramvajų, kalti lenkai? Istorikas atskleidė, kaip yra iš tiesų | VERTA ŽINOTI
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 14 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 14 d. 16:00
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 13 d. 19:30
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 13 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 13 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Pokyčiai perkantiems būstą: štai kas mokės dar daugiau
TV3 VAKARO ŽINIOS. 2026 m. spalio 12 d. 21:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 12 d. 19:30
SVEIKATOS DNR. Suriebėjusias kepenis organizme išduoda 5 ženklai: nepraleiskite jų pro akis
TV3 ŽINIOS. 2026 m. spalio 12 d. 18:30 val. įrašas
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 12 d. 16:00
DIENOS PJŪVIS. Net banko numeris gali būti suklastotas: kaip apsaugoti savo pinigus?
Naglio Šulijos horoskopas 10.12–10.18: svečiuose – „Kelias į žvaigždes“ dalyvė Simona Čėsnaitė-Matkevičienė
TV3 ORAI. 2026 m. spalio 11 d. 19:30
10-26, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-26, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-26, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-26, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-26, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Broliukas
10-27, 09:15 - 09:40
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 09:40 - 10:05
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 10:05 - 10:30
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 10:30 - 11:00
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-27, 11:00 - 11:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 11:30 - 12:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 12:00 - 12:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 12:30 - 13:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-27, 13:00 - 13:45
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-27, 13:45 - 14:10
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-27, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-27, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-27, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-27, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-27, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Mano išprotėjusi šeima
10-27, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-27, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-27, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-27, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-27, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-27, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-27, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Mano išprotėjusi šeima
10-28, 09:15 - 09:40
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 09:40 - 10:05
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 10:05 - 10:30
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 10:30 - 11:00
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-28, 11:00 - 13:00
ARCHYVAS
galvOK
10-28, 13:00 - 13:45
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-28, 13:45 - 14:10
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-28, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-28, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-28, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-28, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-28, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Mama viena namuose
10-28, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-28, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-28, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-28, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-28, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-28, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-28, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Mama viena namuose
10-29, 09:15 - 10:05
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-29, 10:05 - 11:00
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-29, 11:00 - 14:10
ARCHYVAS
Titanikas
10-29, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-29, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-29, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-29, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-29, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Šeima lygtinai
10-29, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-29, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-29, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-29, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-29, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-29, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-29, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 07:30 - 09:15
ARCHYVAS
Šeima lygtinai
10-30, 09:15 - 10:05
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-30, 10:05 - 11:00
ARCHYVAS
Meilei nėra recepto
10-30, 11:00 - 12:50
ARCHYVAS
Viena diena
10-30, 12:50 - 13:45
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-30, 13:45 - 14:10
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-30, 14:10 - 14:35
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-30, 14:35 - 15:00
ARCHYVAS
Bruto ir Neto
10-30, 15:00 - 16:00
ARCHYVAS
Svajonių sodai
10-30, 16:00 - 16:30
ARCHYVAS
Tavo augintinis
10-30, 16:30 - 18:00
ARCHYVAS
Pačios geriausios draugės
10-30, 18:00 - 18:50
ARCHYVAS
Gero vakaro šou
10-30, 18:50 - 19:15
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 19:15 - 19:40
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 19:40 - 20:05
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 20:05 - 20:30
ARCHYVAS
Moterų laimė
10-30, 20:30 - 21:30
ARCHYVAS
Ieškant dukros
10-30, 21:30 - 22:20
ARCHYVAS
Volkeris, Teksaso reindžeris
10-30, 22:20 - 23:10
ARCHYVAS
Kobra 11
10-30, 23:10 - 23:40
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-30, 23:40 - 06:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-31, 06:30 - 07:00
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-31, 07:00 - 07:30
ARCHYVAS
Vienam gale kablys
10-31, 07:30 - 08:00
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-31, 08:00 - 08:30
ARCHYVAS
Lilo ir Stičas
10-31, 08:30 - 09:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 09:00 - 09:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 09:30 - 10:00
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 10:00 - 10:30
ARCHYVAS
Kotrynos burtai
10-31, 10:30 - 11:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 11:00 - 11:30
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 11:30 - 12:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 12:00 - 12:30
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 12:30 - 13:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 13:00 - 13:30
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 13:30 - 14:00
ARCHYVAS
Angelas sargas
10-31, 14:00 - 15:00
TIESIOGIAI
Svajonių sodai
10-31, 15:00 - 15:50
Meilei nėra recepto
10-31, 15:50 - 16:40
Meilei nėra recepto
10-31, 16:40 - 17:35
Meilei nėra recepto
10-31, 17:35 - 18:30
Meilei nėra recepto
10-31, 18:30 - 19:55
Hortonas
10-31, 19:55 - 21:30
Mano mažasis karalius
10-31, 21:30 - 23:00
Už priešo linijos 2. Blogio ašis
10-31, 23:00 - 06:30
21 tiltas
11-01, 06:30 - 07:00
Vienam gale kablys
11-01, 07:00 - 07:30
Vienam gale kablys
11-01, 07:30 - 08:00
Lilo ir Stičas
11-01, 08:00 - 08:30
Lilo ir Stičas
11-01, 08:30 - 09:00
Kotrynos burtai
11-01, 09:00 - 09:30
Kotrynos burtai
11-01, 09:30 - 10:00
Kotrynos burtai
11-01, 10:00 - 10:30
Kotrynos burtai
11-01, 10:30 - 11:00
Angelas sargas
11-01, 11:00 - 11:30
Angelas sargas
11-01, 11:30 - 12:00
Angelas sargas
11-01, 12:00 - 12:30
Angelas sargas
11-01, 12:30 - 13:00
Angelas sargas
11-01, 13:00 - 13:30
Angelas sargas
11-01, 13:30 - 15:00
Angelas sargas
11-01, 15:00 - 17:00
Hortonas
11-01, 17:00 - 19:30
galvOK
11-01, 19:30 - 21:30
Tavo horoskopas su Nagliu Šulija
11-01, 21:30 - 23:30
Nesunaikinami 3
11-01, 23:30 - 06:30
Palikta mirti
11-02, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-02, 06:50 - 07:10
Vienam gale kablys
11-02, 07:10 - 07:30
Vienam gale kablys
11-02, 07:30 - 09:00
Pačios geriausios draugės
11-02, 09:00 - 09:20
Lilo ir Stičas
11-02, 09:20 - 09:45
Lilo ir Stičas
11-02, 09:45 - 10:05
Lilo ir Stičas
11-02, 10:05 - 10:30
Lilo ir Stičas
11-02, 10:30 - 10:50
Kotrynos burtai
11-02, 10:50 - 11:10
Kotrynos burtai
11-02, 11:10 - 11:30
Kotrynos burtai
11-02, 11:30 - 11:50
Kotrynos burtai
11-02, 11:50 - 12:35
Svajonių sodai
11-02, 12:35 - 13:00
Angelas sargas
11-02, 13:00 - 13:20
Angelas sargas
11-02, 13:20 - 13:45
Angelas sargas
11-02, 13:45 - 14:10
Bruto ir Neto
11-02, 14:10 - 14:30
Bruto ir Neto
11-02, 14:30 - 14:50
Bruto ir Neto
11-02, 14:50 - 15:30
Svajonių sodai
11-02, 15:30 - 16:10
Svajonių sodai
11-02, 16:10 - 16:30
Tavo augintinis
11-02, 16:30 - 18:00
Kambarys su vaizdu į jūrą
11-02, 18:00 - 18:40
Gero vakaro šou
11-02, 18:40 - 19:05
Moterų laimė
11-02, 19:05 - 19:30
Moterų laimė
11-02, 19:30 - 19:50
Moterų laimė
11-02, 19:50 - 20:10
Moterų laimė
11-02, 20:10 - 20:55
Ieškant dukros
11-02, 20:55 - 21:35
Ieškant dukros
11-02, 21:35 - 22:20
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-02, 22:20 - 23:05
Kobra 11
11-02, 23:05 - 23:35
Vienam gale kablys
11-02, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-03, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-03, 06:50 - 07:10
Vienam gale kablys
11-03, 07:10 - 07:30
Vienam gale kablys
11-03, 07:30 - 09:00
Kambarys su vaizdu į jūrą
11-03, 09:00 - 09:25
Lilo ir Stičas
11-03, 09:25 - 09:45
Lilo ir Stičas
11-03, 09:45 - 10:10
Lilo ir Stičas
11-03, 10:10 - 10:30
Lilo ir Stičas
11-03, 10:30 - 10:50
Kotrynos burtai
11-03, 10:50 - 11:15
Kotrynos burtai
11-03, 11:15 - 11:35
Kotrynos burtai
11-03, 11:35 - 12:00
Kotrynos burtai
11-03, 12:00 - 12:40
Svajonių sodai
11-03, 12:40 - 13:00
Angelas sargas
11-03, 13:00 - 13:25
Angelas sargas
11-03, 13:25 - 13:50
Angelas sargas
11-03, 13:50 - 14:10
Bruto ir Neto
11-03, 14:10 - 14:35
Bruto ir Neto
11-03, 14:35 - 14:55
Bruto ir Neto
11-03, 14:55 - 15:35
Svajonių sodai
11-03, 15:35 - 16:15
Svajonių sodai
11-03, 16:15 - 16:35
Tavo augintinis
11-03, 16:35 - 18:05
Pažadintas bučinio
11-03, 18:05 - 18:45
Gero vakaro šou
11-03, 18:45 - 19:05
Moterų laimė
11-03, 19:05 - 19:30
Moterų laimė
11-03, 19:30 - 19:50
Moterų laimė
11-03, 19:50 - 20:15
Moterų laimė
11-03, 20:15 - 21:00
Ieškant dukros
11-03, 21:00 - 21:40
Ieškant dukros
11-03, 21:40 - 22:25
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-03, 22:25 - 23:10
Kobra 11
11-03, 23:10 - 23:35
Vienam gale kablys
11-03, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-04, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-04, 06:50 - 07:15
Vienam gale kablys
11-04, 07:15 - 07:35
Vienam gale kablys
11-04, 07:35 - 09:05
Pažadintas bučinio
11-04, 09:05 - 09:25
Lilo ir Stičas
11-04, 09:25 - 09:50
Lilo ir Stičas
11-04, 09:50 - 10:10
Lilo ir Stičas
11-04, 10:10 - 10:30
Lilo ir Stičas
11-04, 10:30 - 12:25
galvOK
11-04, 12:25 - 12:50
Angelas sargas
11-04, 12:50 - 13:15
Angelas sargas
11-04, 13:15 - 13:40
Angelas sargas
11-04, 13:40 - 14:00
Bruto ir Neto
11-04, 14:00 - 14:35
Be namų
11-04, 14:35 - 14:55
Lilo ir Stičas
11-04, 14:55 - 15:35
Svajonių sodai
11-04, 15:35 - 16:15
Svajonių sodai
11-04, 16:15 - 16:35
Tavo augintinis
11-04, 16:35 - 18:05
Namas prie jūros
11-04, 18:05 - 18:45
Gero vakaro šou
11-04, 18:45 - 19:10
Moterų laimė
11-04, 19:10 - 19:30
Moterų laimė
11-04, 19:30 - 19:55
Moterų laimė
11-04, 19:55 - 20:20
Moterų laimė
11-04, 20:20 - 21:00
Ieškant dukros
11-04, 21:00 - 21:45
Ieškant dukros
11-04, 21:45 - 22:30
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-04, 22:30 - 23:15
Kobra 11
11-04, 23:15 - 23:35
Vienam gale kablys
11-04, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-05, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-05, 06:50 - 07:15
Vienam gale kablys
11-05, 07:15 - 07:35
Vienam gale kablys
11-05, 07:35 - 09:05
Namas prie jūros
11-05, 09:05 - 09:45
Meilei nėra recepto
11-05, 09:45 - 10:30
Meilei nėra recepto
11-05, 10:30 - 12:00
Mano mažasis karalius
11-05, 12:00 - 12:40
Svajonių sodai
11-05, 12:40 - 13:05
Angelas sargas
11-05, 13:05 - 13:30
Angelas sargas
11-05, 13:30 - 13:50
Angelas sargas
11-05, 13:50 - 14:25
Be namų
11-05, 14:25 - 15:00
Be namų
11-05, 15:00 - 15:40
Svajonių sodai
11-05, 15:40 - 16:15
Svajonių sodai
11-05, 16:15 - 16:40
Tavo augintinis
11-05, 16:40 - 18:05
Kažkas tave myli
11-05, 18:05 - 18:50
Gero vakaro šou
11-05, 18:50 - 19:10
Moterų laimė
11-05, 19:10 - 19:30
Moterų laimė
11-05, 19:30 - 19:55
Moterų laimė
11-05, 19:55 - 20:15
Moterų laimė
11-05, 20:15 - 21:00
Ieškant dukros
11-05, 21:00 - 21:40
Ieškant dukros
11-05, 21:40 - 22:25
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-05, 22:25 - 23:10
Kobra 11
11-05, 23:10 - 23:35
Vienam gale kablys
11-05, 23:35 - 06:30
Vienam gale kablys
11-06, 06:30 - 06:50
Vienam gale kablys
11-06, 06:50 - 07:15
Vienam gale kablys
11-06, 07:15 - 07:40
Vienam gale kablys
11-06, 07:40 - 09:15
Kažkas tave myli
11-06, 09:15 - 09:50
Meilei nėra recepto
11-06, 09:50 - 10:35
Meilei nėra recepto
11-06, 10:35 - 12:00
Laukniai gyvūnai. Kelionė namo
11-06, 12:00 - 12:40
Svajonių sodai
11-06, 12:40 - 13:05
Angelas sargas
11-06, 13:05 - 13:30
Angelas sargas
11-06, 13:30 - 14:00
Be namų
11-06, 14:00 - 14:35
Be namų
11-06, 14:35 - 15:00
Lilo ir Stičas
11-06, 15:00 - 15:40
Svajonių sodai
11-06, 15:40 - 16:15
Svajonių sodai
11-06, 16:15 - 16:40
Tavo augintinis
11-06, 16:40 - 18:05
Autorius ir aš
11-06, 18:05 - 18:50
Gero vakaro šou
11-06, 18:50 - 19:10
Moterų laimė
11-06, 19:10 - 19:30
Moterų laimė
11-06, 19:30 - 19:55
Moterų laimė
11-06, 19:55 - 20:15
Moterų laimė
11-06, 20:15 - 21:00
Ieškant dukros
11-06, 21:00 - 21:45
Ieškant dukros
11-06, 21:45 - 22:25
Volkeris, Teksaso reindžeris
11-06, 22:25 - 23:10
Kobra 11
11-06, 23:10 - 23:35
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11-06, 23:35 - 06:30
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