Rungtynių pradžia – 21.30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Butkevičius atskleidė, kad yra pedantas
Vyras pasakojo, koks yra už krepšinio aikštės ribų. Krepšininkas tikino, kad, augindamas du vaikus, stengiasi jiems perduoti tinkamą discipliną, kurios pats nuo vaikystės laikosi. A. Butkevičius atskleidė, kad namuose mėgsta tvarką ir net save laiko šiokiu tokiu pedantu.
„Man tvarka patinka, tai tie išmėtyti daiktai nelabai man prie širdies. Pakovoti tenka dėl to, bet po truputį jie auga, ta tvarka irgi po truputį atsiranda, tai raginu juos, kad tie daiktai atrastų savo vietas. Kartais ir žmonai tenka tai priminti, nes aš toks iš tikrųjų pedantas – gal kažkiek, sakyčiau, galėčiau save prie tų žmonių priskirti. (…) Disciplina – stengiuosi tai ir perteikti vaikams, kad turime savo pareigas, savo atsakomybes, reikia jų laikytis ir po truputį stengiamės tai išsiauginti“, – pasakojo vyras.
Pomėgis skaityti net prieš rungtynes
Laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė atskleidė turinti informacijos apie mažai kam žinomą A. Butkevičiaus ritualą prieš rungtynes. Šį pomėgį, anot vedėjos, turi ne vienas krepšininkas.
„Tavo rungtynių dienoje yra keli pastovūs, nesikeičiantys dalykai. Tai yra ryte avižų košė, per pietus – grikiai. O prieš rungtynes – knyga“, – sakė A. Žukaitė-Nalivaikienė.
A. Butkevičius sutiko – anot jo, meilę knygoms atrado dar paauglystėje, kai perskaitė Mario Puzo romaną „Krikštatėvis“. Pasak krepšininko, tada jam atsivėrė platus knygų pasaulis ir jis suprato, kad jos gali gyvenimui suteikti labai daug.
„Būtent ta knyga man knygų pasaulį visiškai atvėrė. (…) Aš supratau, kad knygos gali būt įdomios, ir vaizduotė veikia, ir šiaip mąstymas. Supratau, kad tikrai gali būt jos įdomios“, – sakė jis.
Netikėtas krepšininko talentas
A. Butkevičius atskleidė, kad virtuvė jam nėra svetima vieta. Vyras tikino, kad mėgstamų tėčio cepelinų gaminti dar neteko, tačiau jo vaikai ir žmona labai mėgsta krepšininko ruošiamus makaronus „Carbonara“ arba kiaušinienę.
Vyras taip pat pasidalijo, kad moka žongliruoti, ir net šį talentą parodė A. Žukaitei-Nalivaikienei. Pripažinęs turintis didelę meilę repo muzikai, vyras tikino, kad jo mėgstamiausia grupė – „G&G Sindikatas“. Tad ar krepšininkas sutiko pademonstruoti ir repavimo įgūdžius? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.
Interviu su A. Butkevičiumi laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.
Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Madrido „Real“ žiūrėkite čia:
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