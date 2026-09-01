VERTA PAMATYTI!

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Konkursas vyks iki 2026-09-30
Visi momentai
Sausio 17 d. Lietuva turi čempioną: Karolis Raišys atlaikė paskutinį Dakaro išbandymą ir namo parveža „beduiną“
Sausio 16 d. Iššūkis, kurio nemato žiūrovai: Ignas Daunoravičius paaiškino, kodėl „Dakar Classic“ yra tikras nervų karas
Sausio 16 d. Kodėl „Dakar Classic“ nėra tikras Dakaras? Gintas Petrus paaiškino paprastai
Sausio 16 d. Liko vienas žingsnis: Karolis Raišys išsaugojo saugų atstumą, nors rytoj laukia dvigubų taškų loterija
Sausio 16 d. Mindaugas Sidabras apie sunkiausią Dakaro etapą: „Jausmas toks, lyg organizatoriai norėtų, kad mašinas po finišo išmestume į šiukšlyną“
Sausio 16 d. Dovydo Karkos išpažintis prieš finišą: j„ėgų nebeliko, teko rinktis saugumą vietoje greičio“
Sausio 16 d. Rokui Baciuškai iki išsvajoto beduino liko tik paskutinis formalumas
Sausio 15 d. „Dacia“ ruošiasi triumfui? Al-Attiyah kontroliuoja situaciją, Lategano viltys sudužo į šipulius
Sausio 14 d. Dakaro „lėkyklose“ Dovydas Karka vėl detonavo visas saugos liemenės oro pagalves
Sausio 14 d. Rokas Baciuška varžovams nepalieka vilčių: Dakaro kopose – dar viena triuškinama pergalė
Sausio 14 d. Su prapjauta padanga finišavęs Klevinskas: „Važiavau kaip senjoras“
Sausio 14 d. „Dakar Classic“ lyderis Karolis Raišys bando save stabdyti, bet nesigauna: persvara toliau auga
Sausio 13 d. Rokas Baciuška lekia link Dakaro ralio titulo kosminiu greičiu: varžovai neturi jokių vilčių
Sausio 12 d. Trečioji pergalė ir kosminis atotrūkis: Rokas Baciuška artimiausią varžovę lenkia jau beveik trimis valandomis
Sausio 12 d. Fantastiška diena Vaidotui Žalai: lietuvis bendroje įskaitoje pakilo į antrąją vietą ir paliko čekus už nugaros
Sausio 11 d. Karolis Raišys kopose įjungė „Pac-Man“ režimą: „Nardėme tarp užklimpusių mašinų kaip žaidime“
Sausio 11 d. Istorinė pergalė: Vaidotas Žala įjungė„raketos režimą ir pirmą kartą triumfavo sunkvežimių įskaitoje
Sausio 11 d. Pergalė išslydo iš rankų paskutinę akimirką: „Ponas Dakaras“ Roką Baciušką aplenkė vos 21 sekunde
Sausio 9 d. Žala apie lenktynes su Lopraisu: „Jam turbūt saugikliai iššovė, kaip dūmė..
Sausio 9 d. Šimtą kartų sunkiau nei motokrose: kodėl Saudo Arabijos smėlynai tapo didžiausiu iššūkiu Dovydui Karkai?
Sausio 9 d. Saulius Klevinskas papasakojo apie išbandymus kopose: „Keliose vietose apsiverčiau“
Sausio 9 d. Intriga „Dakar Classic“ įskaitoje blėsta: Karolis Raišys skina pergales vieną po kitos
Sausio 9 d. Roko Baciuškos dominavimas tęsiasi: lietuvis Rijadą pasiekė su solidžia persvara
Sausio 8 d. Rokas Baciuška tampa užtikrintu „Stock“ klasės lyderiu: laimėjo dar vieną Dakaro ralio ruožą
Sausio 8 d. Maratono pamokos: Igno Daunoravičiaus ekipažą stabdė ne tik klaidos, bet ir „Toyota“ variklio galimybės
Sausio 8 d. Dakarą užbaigusio Alberto Veliamovičiaus kirčiai mechanikams ir organizatoriams: „Kasdien galvojau – ką čia darau? Čia visiška nesąmonė“
Sausio 8 d. Benedikto Vanago ralis – baigtas? Pranešama apie sumaitotą automobilį
Sausio 8 d. Po dar vieno laimėto etapo K. Raišys grįžta į „Dakar Classic“ lyderio poziciją
Sausio 8 d. TV3 Žinios. Juoda diena Benediktui Vanagui Dakaro ralyje
Sausio 7 d. TV3 Žinios. Dakaro ralyje – išbandymų kupinas maratoninis etapas
Sausio 7 d. Strateginis „Izoton sport“ ėjimas maratone: šalti nervai lietuvius atvedė prie pat lyderių dešimtuko
Sausio 7 d. Per skausmą ir ligą – į lyderių gretas: Dovydas Karka maratono etape sukūrė mažą stebuklą
Sausio 7 d. Maratono egzaminas išlaikytas? Saulius Klevinskas šovė į „Rally 2“ elito gretas, Edvardas Sokolovskis trasą įveikė su įtvertu riešu
Sausio 7 d. „Stebuklas, kad išsikrapštėme“: Benedikto Vanago maratonas prasidėjo nuo netikėtų gedimų
Sausio 7 d. Benedikto Vanago „išgyvenimo krepšelis“: ką Dakaro legenda pasiima į dvi paras truksiantį maratoną?
Sausio 7 d. Nakvynė dykumoje be dušo ir normalaus maisto: Ignas Daunoravičius parodė, ką teko susikrauti į „Toyotą“ maratono etapui
Sausio 7 d. 1200 eurų už gyvybę: Dovydas Karka atskleidė, kokia technologija išgelbėjo jį nuo šiurpių lūžių
Sausio 7 d. Kareiviškas režimas Dakare: Rokas Baciuška papasakojo, kodėl dviem paroms dingsta iš radarų
Sausio 6 d. Vaidotas Žala į smėlį rėžėsi tarsi į sieną: paaiškėjo, kur trečiajame greičio ruože prarado daug laiko
Sausio 6 d. TV3 Žinios. Finiše čempiono lenkimą keiksmažodžiu palydėjęs Vaidotas Žala finišavo antras
Sausio 6 d. Brangiausios Dakaro smulkmenos: Rokas Baciuška paaiškino, kodėl trasoje „prikaitęs“ ratas tapo rimtu iššūkiu
Sausio 6 d. Taktiniai pokyčiai Igno Daunoravičiaus ekipaže: įvardino kas padėjo rasti sėkmės receptą Dakaro dykumoje
Sausio 6 d. Nežinia Dakare: Karolio Raišio rezultatą temdo mįslinga klaida, galinti sujaukti visą lyderių dešimtuką
Sausio 6 d. Nuo skrydžių per kopas iki kovos su akmenimis: Vanagas atskleidė, kas po trečiojo etapo jam tapo didžiausia prabanga
Sausio 6 d. Gintas Petrus apie akistatą su kinais: akmenų kruša lyg iš kulkosvaidžio ir milijonus kainuojantys „kaimo“ bolidai
Sausio 6 d. Alberto Veliamovičiaus išpažintis: po nakvynės ant akmenų – vos 90 minučių miego
Sausio 6 d. „Izoton sport“ ekipažo drama Dakare: lietuviai paaiškino, kaip savo jėgomis teko gesinti užsidegusį bagį
Sausio 6 d. TV3 Žinios. Benediktas Vanagas Dakaro ralyje užėmė aukščiausią vietą šiemet
Sausio 5 d. Benediktas Vanagas pasirinko išgyvenimo režimą: 400 km įveikė saugodamas automobilį ir rydamas varžovų dulkes
Sausio 5 d. TV3 Žinios. Tikrieji nuotykiai Dakaro ralyje prasidėjo
Sausio 5 d. „Lėčiausi kilometrai gyvenime“: Dovydas Karka trasą įveikė degdamas 38 laipsnių temperatūra
Sausio 5 d. Dramos kupinas Karolio Raišio finišas: pirmoji vieta, nuplėštas duslintuvas ir „taksi“ besikvietęs šturmanas
Sausio 5 d. Nuožmi kova „Dakar Classic“ įskaitoje tęsiasi: Ignas Daunoravičius atlaikė kopų egzaminą, bet nerimauja dėl rytojaus
Sausio 5 d. Roko Baciuškos kantrybės testas: kovojo su pykinimu ir degalų tvaiku
Sausio 4 d. Lietuvio automobilis Dakare – kaip tvirtas „kaladukas“: Karolis Raišys džiaugiasi technika, bet bijo persistengti
Sausio 4 d. Kova ne tik su laiku, bet ir su dulkėmis: Ignas Daunoravičius lipo lyderiams ant kulnų
Sausio 4 d. Pirmasis Dakaro testas: Benediktas Vanagas prakirto padangą, bet džiaugiasi seklio morkos darbu
Sausio 4 d. Rokas Baciuška perrašė istoriją: tapo pirmuoju pasaulyje, laimėjusiu keturiose skirtingose kategorijose
Sausio 4 d. Lietuvių vienybė Dakaro dulkėse: Dovydas Karka ir Nerimantas Jucius finišavo kartu, pakeliui gelbėdami komandos draugą
Sausio 3 d. „Gazas dugnas“ taktika pasiteisino: Nerimantas Jucius po finišo jautėsi lyg motokroso trasoje
Sausio 3 d. Benediktas Vanagas apie varžovų tempą prologe: „Panašu, kad visi norėjo žudytis“
Sausio 3 d. Teisėjų sprendimas apsunkino Igno Daunoravičiaus startą: su sena „Toyota“ teks važiuoti greičiau
Sausio 3 d. Karolis Raišys Dakare startavo su trenksmu: klasėje – pirma vieta, ant kombinezono – kava
Sausio 3 d. Arūno Gelažninko mokiniai atlaikė pirmąjį krikštą: prologo dulkės nusėdo, laukia akmenų labirintas
Sausio 3 d. Strategija pasikeitė trasoje: Vaidotas Žala prologe pamiršo ramybę ir spaudė iki dugno
Sausio 3 d. Be streso ir be „kliurkų“: Rokas Baciuška Dakarą pradėjo užtikrintai
Sausio 3 d. Kurioziška Dakaro pradžia: Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažui ralis prasidėjo neplanuotu adrenalino pliūpsniu
Sausio 2 d. Karolio Raišio laukia bemiegės naktys: atskleidė kas laukia 8000 kilometrų ilgio trasoje
Sausio 2 d. Rytas Janbu bivake: Gintas Petrus matuojasi influencerio rolę ir ruošiasi dulkėms
Sausio 1 d. Rokas Baciuška po permainingos bandymų dienos: „Geriau akmuo dabar nei problemos lenktynėse“
Sausio 1 d. Karolio Raišio pamokos bandymų dieną: kodėl norint būti greitam, teko išmokti stabdyti?
Sausio 1 d. Pirmąją metų dieną Benediktas Vanagas praleido dykumoje: išbandė „Black Hawk“
Sausio 1 d. 222 kilometrų terapija: Dovydui Karkai pirmieji testai padėjo įveikti priešstartinį jaudulį
Sausio 1 d. Naujovė Vaidoto Žalos sunkvežimio kabinoje: kodėl pilotui teks iš naujo mokytis jungti pavaras?
Gruodžio 31 d. Sauliaus Jurgelėno prognozė Dakarui: lietuvių laukia ne greičio, o išminties egzaminas
Gruodžio 31 d. Karolis Raišys apie Dakaro užkulisius: „Tai lyg lagamino krovimas – betvarkė gali kainuoti finišą“
Gruodžio 31 d. Rokas Baciuška sveikinasi iš Saudo Arabijos: „Lietuvoje šaltis, o čia – dulkės ir mano penktasis Dakaras“
Gruodžio 31 d. Benedikto Vanago išpažintis prieš Dakaro ralį: kodėl jis tai daro 14-ą kartą ir rizikuoja gyvybe?
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