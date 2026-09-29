ŽAIDIMO „VERTA PAMATYTI“ PRIZAI
DOVANŲ ČEKIO PANAUDOJIMO SĄLYGOS:
• čekis yra vardinis, nėra skirtas perduoti kitam ameniui;
• galioja 6 mėn. nuo įsigijimo datos;
• dovanų čekio turėtojas gali įsigyti prekių, kurių suma didesnė už nurodytą čekyje, ir primokėti kainos skirtumą. Jei pirkinio suma mažesnė už nurodytą čekyje, likusi suma negrąžinama;
• dovanų čekis į pinigus nekeičiamas;
• garantijos prekėms, įsigytoms panaudojant dovanų čekį, galioja nuo faktinės jų pirkimo datos.
SU ŠIUO DOVANŲ ČEKIU GALITE ĮSIGYTI:
• aukštos kokybės korekcinius akinius visiems regos poreikiams ir matymo komfortui;
• stilingus saulės akinius mėgstantiems klasiką ar siekiantiems išsiskirti iš minios;
• profesionalias akių sveikatos tyrimų paslaugas – pažangų optinės koherentinės tomografijos (OCT) tyrimą, profilaktinį akių sveikatos ištyrimą, konsultaciją dėl kontaktinių lęšių parinkimo ir kt.;
• maisto papildus akių sveikatai;
• akinių priežiūros priemones ir aksesuarus.