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DOVANŲ ČEKIO PANAUDOJIMO SĄLYGOS: 

čekis yra vardinis, nėra skirtas perduoti kitam ameniui; 
galioja 6 mėn. nuo įsigijimo datos; 
dovanų čekio turėtojas gali įsigyti prekių, kurių suma didesnė nurodytą čekyje, ir primokėti kainos skirtumą. Jei pirkinio suma mažesnė nurodytą čekyje, likusi suma negrąžinama; 
dovanų čekis į pinigus nekeičiamas; 
garantijos prekėms, įsigytoms panaudojant dovanų čekį, galioja nuo faktinės pirkimo datos. 

 

SU ŠIUO DOVANŲ ČEKIU GALITE ĮSIGYTI: 

aukštos kokybės korekcinius akinius visiems regos poreikiams ir matymo komfortui; 
stilingus saulės akinius mėgstantiems klasiką ar siekiantiems išsiskirti minios; 
profesionalias akių sveikatos tyrimų paslaugaspažangų optinės koherentinės tomografijos (OCT) tyrimą, profilaktinį akių sveikatos ištyrimą, konsultaciją dėl kontaktinių lęšių parinkimo ir kt.; 
maisto papildus akių sveikatai; 
akinių priežiūros priemones ir aksesuarus. 

 

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