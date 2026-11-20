Šįkart S. Francisco į „Žalgirio“ areną sugrįžo jau kaip Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkas.
Buvęs „žalgirietis“ pribloškė lietuvius
Prieš rungtynes Paulius Jankūnas jam įteikė atminimo dovaną, o „Žalgirio“ arenoje susirinkę sirgaliai negailėjo ovacijų ir skandavo jo pavardę.
Po rungtynių S. Francisco maloniai nustebino lietuvius – Atėnų „Panathinaikos“ atstovas prisijungė prie „Žalgirio“ krepšininkų ir sirgalių bei kartu su jais atliko tradicinį vikingų skanduotės ritualą.
Šia akimirka socialiniuose tinkluose pasidalijo ir Kauno „Žalgiris“.
„Visada vienas iš mūsų“, – pridūrė klubas.
Toks buvusio „žalgiriečio“ gestas itin sužavėjo lietuvius – komentaruose pasipylė sirgalių emocijos.
„Nu čia stiprus pareiškimas prieš savo komandą, trenerius ir visus Lietuvos sirgalius, manau visi tai suprato“, – rašė vienas internautas.
„Francisco buvo mylimas „Žalgiryje“. Jo vieta ne Atėnuose, jo vieta Kaune. Ačiū „Žalgiriui“ už kovą ir fanams už palaikymą“, – komentavo kitas.
„Kaune smagiau jam“, – pridūrė trečias.
„Super žmogus“, – komentavo sirgalius.