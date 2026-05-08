Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 
Naujienos > Sportas >

GOŽalgiris

Po rekordinio sezono Eurolyga grįžta į TV3: auga ne tik sirgalių, bet ir verslo dėmesys Po rekordinio sezono Eurolyga grįžta į TV3: auga ne tik sirgalių, bet ir verslo dėmesys

Po rekordinio sezono Eurolyga grįžta į TV3: auga ne tik sirgalių, bet ir verslo dėmesys

Eurolyga Lietuvoje visuomet muša rekordus – praėjusį sezoną Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahče“ rungtynės ne tik pateko į žiūrimiausių metų transliacijų Lietuvos televizijose dešimtuką, bet ir tapo labiausiai stebėta sporto transliacija šalyje. Jau nuo rugsėjo 24-osios prestižinę vietą pasaulyje užimantis sporto renginys sugrįš su nauja pradžia, tačiau kokius rekordus kartu su „Žalgiriu“ skaičiuosime šiemet? Praėjusį sezoną sirgalių dėmesys Eurolygai pasiekė aukštumas visame pasaulyje.
GOŽalgiris 2026-09-22
„Žalgirio“ Eurolygos sezonas pritraukė daug žiūrovų (Scanpix nuotr.) „Žalgirio“ Eurolygos sezonas pritraukė daug žiūrovų (Scanpix nuotr.)

„Žalgirio“ Eurolygos sezonas prie TV pritraukė trečdaliu didesnę auditoriją

Į TV3 persikėlusios Kauno „Žalgirio“ rungtynės Eurolygoje šį sezoną ne tik startavo su trečdaliu geresniu reitingu nei pernai, bet šį skirtumą augino ir visą likusį sezoną.
GOŽalgiris 2026-05-14
Linas Jasikevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Linas Jasikevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Šaro tėtis Linas Jasikevičius: „Čia yra Lietuvos krepšinio pasaka“

Eurolygos ketvirtfinalio serija tarp Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahče“ – ne tik įnirtinga kova dėl vietos finalo ketverte. Tai ir dviejų bičiulių, kauniečių Tomo Masiulio ir Šarūno Jasikevičiaus akistata ryškiausioje Europos scenoje. „Europoje krepšinį diktuoja kauniečiai“, – toks milžiniškas plakatas kilo „Žalgirio“ arenoje prieš trečiąsias serijos rungtynes. Jame – du lietuviai treneriai, tapę akistatos simboliais.
(10)
GOŽalgiris 2026-05-08
REKLAMA
REKLAMA
Į viršų