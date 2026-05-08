Po rekordinio sezono Eurolyga grįžta į TV3: auga ne tik sirgalių, bet ir verslo dėmesys
Eurolyga Lietuvoje visuomet muša rekordus – praėjusį sezoną Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahče“ rungtynės ne tik pateko į žiūrimiausių metų transliacijų Lietuvos televizijose dešimtuką, bet ir tapo labiausiai stebėta sporto transliacija šalyje. Jau nuo rugsėjo 24-osios prestižinę vietą pasaulyje užimantis sporto renginys sugrįš su nauja pradžia, tačiau kokius rekordus kartu su „Žalgiriu“ skaičiuosime šiemet? Praėjusį sezoną sirgalių dėmesys Eurolygai pasiekė aukštumas visame pasaulyje.
„Žalgirio“ Eurolygos sezonas prie TV pritraukė trečdaliu didesnę auditoriją
Į TV3 persikėlusios Kauno „Žalgirio“ rungtynės Eurolygoje šį sezoną ne tik startavo su trečdaliu geresniu reitingu nei pernai, bet šį skirtumą augino ir visą likusį sezoną.
Šaro tėtis Linas Jasikevičius: „Čia yra Lietuvos krepšinio pasaka“
Eurolygos ketvirtfinalio serija tarp Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahče“ – ne tik įnirtinga kova dėl vietos finalo ketverte. Tai ir dviejų bičiulių, kauniečių Tomo Masiulio ir Šarūno Jasikevičiaus akistata ryškiausioje Europos scenoje. „Europoje krepšinį diktuoja kauniečiai“, – toks milžiniškas plakatas kilo „Žalgirio“ arenoje prieš trečiąsias serijos rungtynes. Jame – du lietuviai treneriai, tapę akistatos simboliais.
GOŽalgiris 2026-05-08
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