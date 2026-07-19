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Spėlionė
    Grupė A
    Birželio 11 d., ketvirtadienis
    MEX 2 ZAF 0
    Grupė A
    Birželio 12 d., penktadienis
    KOR 2 CZE 1
    Grupė B
    Birželio 12 d., penktadienis
    CAN 1 BIH 1
    Grupė D
    Birželio 13 d., šeštadienis
    USA 4 PRY 1
    Grupė B
    Birželio 13 d., šeštadienis
    QAT 1 SUI 1
    Grupė C
    Birželio 14 d., sekmadienis
    BRA 1 MAR 1
    Grupė C
    Birželio 14 d., sekmadienis
    HTI 0 SCO 1
    Grupė D
    Birželio 14 d., sekmadienis
    AUS 2 TUR 0
    Grupė E
    Birželio 14 d., sekmadienis
    GER 7 CUW 1
    Grupė F
    Birželio 14 d., sekmadienis
    NED 2 JPN 2
    Grupė E
    Birželio 15 d., pirmadienis
    CIV 1 ECU 0
    Grupė F
    Birželio 15 d., pirmadienis
    SWE 5 TUN 1
    Grupė H
    Birželio 15 d., pirmadienis
    ESP 0 CPV 0
    Grupė G
    Birželio 15 d., pirmadienis
    BEL 1 EGY 1
    Grupė H
    Birželio 16 d., antradienis
    SAU 1 URY 1
    Grupė G
    Birželio 16 d., antradienis
    IRN 2 NZL 2
    Grupė I
    Birželio 16 d., antradienis
    FRA 3 SEN 1
    Grupė I
    Birželio 17 d., trečiadienis
    IRQ 1 NOR 4
    Grupė J
    Birželio 17 d., trečiadienis
    ARG 3 DZA 0
    Grupė J
    Birželio 17 d., trečiadienis
    AUT 3 JOR 1
    Grupė K
    Birželio 17 d., trečiadienis
    POR 1 COD 1
    Grupė L
    Birželio 17 d., trečiadienis
    ENG 4 CRO 2
    Grupė L
    Birželio 18 d., ketvirtadienis
    GHA 1 PAN 0
    Grupė K
    Birželio 18 d., ketvirtadienis
    UZB 1 COL 3
    Grupė A
    Birželio 18 d., ketvirtadienis
    CZE 1 ZAF 1
    Grupė B
    Birželio 18 d., ketvirtadienis
    SUI 4 BIH 1
    Grupė B
    Birželio 19 d., penktadienis
    CAN 6 QAT 0
    Grupė A
    Birželio 19 d., penktadienis
    MEX 1 KOR 0
    Grupė D
    Birželio 19 d., penktadienis
    USA 2 AUS 0
    Grupė C
    Birželio 20 d., šeštadienis
    SCO 0 MAR 1
    Grupė C
    Birželio 20 d., šeštadienis
    BRA 3 HTI 0
    Grupė D
    Birželio 20 d., šeštadienis
    TUR 0 PRY 1
    Grupė F
    Birželio 20 d., šeštadienis
    NED 5 SWE 1
    Grupė E
    Birželio 20 d., šeštadienis
    GER 2 CIV 1
    Grupė E
    Birželio 21 d., sekmadienis
    ECU 0 CUW 0
    Grupė F
    Birželio 21 d., sekmadienis
    TUN 0 JPN 4
    Grupė H
    Birželio 21 d., sekmadienis
    ESP 4 SAU 0
    Grupė G
    Birželio 21 d., sekmadienis
    BEL 0 IRN 0
    Grupė H
    Birželio 22 d., pirmadienis
    URY 2 CPV 2
    Grupė G
    Birželio 22 d., pirmadienis
    NZL 1 EGY 3
    Grupė J
    Birželio 22 d., pirmadienis
    ARG 2 AUT 0
    Grupė I
    Birželio 23 d., antradienis
    FRA 3 IRQ 0
    Grupė I
    Birželio 23 d., antradienis
    NOR 3 SEN 2
    Grupė J
    Birželio 23 d., antradienis
    JOR 1 DZA 2
    Grupė K
    Birželio 23 d., antradienis
    POR 5 UZB 0
    Grupė L
    Birželio 23 d., antradienis
    ENG 0 GHA 0
    Grupė L
    Birželio 24 d., trečiadienis
    PAN 0 CRO 1
    Grupė K
    Birželio 24 d., trečiadienis
    COL 1 COD 0
    Grupė B
    Birželio 24 d., trečiadienis
    BIH 3 QAT 1
    Grupė B
    Birželio 24 d., trečiadienis
    SUI 2 CAN 1
    Grupė C
    Birželio 25 d., ketvirtadienis
    MAR 4 HTI 2
    Grupė C
    Birželio 25 d., ketvirtadienis
    SCO 0 BRA 3
    Grupė A
    Birželio 25 d., ketvirtadienis
    ZAF 1 KOR 0
    Grupė A
    Birželio 25 d., ketvirtadienis
    CZE 0 MEX 3
    Grupė E
    Birželio 25 d., ketvirtadienis
    ECU 2 GER 1
    Grupė E
    Birželio 25 d., ketvirtadienis
    CUW 0 CIV 2
    Grupė F
    Birželio 26 d., penktadienis
    JPN 1 SWE 1
    Grupė F
    Birželio 26 d., penktadienis
    TUN 1 NED 3
    Grupė D
    Birželio 26 d., penktadienis
    TUR 3 USA 2
    Grupė D
    Birželio 26 d., penktadienis
    PRY 0 AUS 0
    Grupė I
    Birželio 26 d., penktadienis
    SEN 5 IRQ 0
    Grupė I
    Birželio 26 d., penktadienis
    NOR 1 FRA 4
    Grupė H
    Birželio 27 d., šeštadienis
    URY 0 ESP 1
    Grupė H
    Birželio 27 d., šeštadienis
    CPV 0 SAU 0
    Grupė G
    Birželio 27 d., šeštadienis
    NZL 1 BEL 5
    Grupė G
    Birželio 27 d., šeštadienis
    EGY 1 IRN 1
    Grupė L
    Birželio 28 d., sekmadienis
    CRO 2 GHA 1
    Grupė L
    Birželio 28 d., sekmadienis
    PAN 0 ENG 2
    Grupė K
    Birželio 28 d., sekmadienis
    COD 3 UZB 1
    Grupė K
    Birželio 28 d., sekmadienis
    COL 0 POR 0
    Grupė J
    Birželio 28 d., sekmadienis
    JOR 1 ARG 3
    Grupė J
    Birželio 28 d., sekmadienis
    DZA 3 AUT 3
    Grupė A
    Birželio 28 d., sekmadienis
    ZAF 0 CAN 1
    Grupė C
    Birželio 29 d., pirmadienis
    BRA 2 JPN 1
    Grupė E
    Birželio 29 d., pirmadienis
    GER 1(3) PRY 1(4)
    Grupė F
    Birželio 30 d., antradienis
    NED 1(2) MAR 1(3)
    Grupė E
    Birželio 30 d., antradienis
    CIV 1 NOR 2
    Grupė I
    Liepos 1 d., trečiadienis
    FRA 3 SWE 0
    Grupė A
    Liepos 1 d., trečiadienis
    MEX 2 ECU 0
    Grupė L
    Liepos 1 d., trečiadienis
    ENG 2 COD 1
    Grupė G
    Liepos 1 d., trečiadienis
    BEL 2 SEN 2
    Grupė D
    Liepos 2 d., ketvirtadienis
    USA 2 BIH 0
    Grupė H
    Liepos 2 d., ketvirtadienis
    ESP 3 AUT 0
    Grupė K
    Liepos 3 d., penktadienis
    POR 2 CRO 1
    Grupė B
    Liepos 3 d., penktadienis
    SUI 2 DZA 0
    Grupė D
    Liepos 3 d., penktadienis
    AUS 1(2) EGY 1(4)
    Grupė J
    Liepos 4 d., šeštadienis
    ARG 1 CPV 1
    Grupė K
    Liepos 4 d., šeštadienis
    COL 1 GHA 0
    Grupė B
    Liepos 4 d., šeštadienis
    CAN 0 MAR 3
    Grupė D
    Liepos 5 d., sekmadienis
    PRY 0 FRA 1
    Grupė C
    Liepos 5 d., sekmadienis
    BRA 1 NOR 2
    Grupė A
    Liepos 6 d., pirmadienis
    MEX 2 ENG 3
    Grupė K
    Liepos 6 d., pirmadienis
    POR 0 ESP 1
    Grupė D
    Liepos 7 d., antradienis
    USA 1 BEL 4
    Grupė J
    Liepos 7 d., antradienis
    ARG 3 EGY 2
    Grupė B
    Liepos 7 d., antradienis
    SUI 0(4) COL 0(3)
    Grupė I
    Liepos 9 d., ketvirtadienis
    FRA 2 MAR 0
    Grupė H
    Liepos 10 d., penktadienis
    ESP 2 BEL 1
    Grupė I
    Liepos 12 d., sekmadienis
    NOR 1 ENG 1
    Grupė J
    Liepos 12 d., sekmadienis
    ARG 1 SUI 1
    Grupė I
    Liepos 14 d., antradienis
    FRA 0 ESP 2
    Grupė L
    Liepos 15 d., trečiadienis
    ENG 1 ARG 2
    Grupė I
    Liepos 19 d., sekmadienis
    FRA 4 ENG 6
    Grupė H
    Liepos 19 d., sekmadienis
    ESP 0 ARG 0

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje.

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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jungtinės Amerikos Valstijos – Belgija momentai
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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Marokas momentai
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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kolumbija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Egiptas momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Ispanija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Gana momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Žaliasis Kyšulys momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Australija – Egiptas momentai
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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Alžyras momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Kroatija momentai
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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Austrija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių JAV – Bosnija ir Hercegovina momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Belgija – Senegalas momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Kongo Demokratinė Respublika momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Meksika – Ekvadoras momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Švedija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Dramblio Kaulo Krantas – Norvegija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Nyderlandai – Marokas momentai
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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Vokietija – Paragvajus momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Brazilija – Japonija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Portugalija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kroatija – Gana momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Urugvajus – Ispanija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Prancūzija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Turkija – Jungtinės Amerikos Valstijos momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Argentina momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Alžyras – Austrija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kongo DR – Uzbekistanas momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Panama – Anglija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Egiptas – Iranas momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Naujoji Zelandija – Belgija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Senegalas – Irakas momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Paragvajus – Australija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Japonija – Švedija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kiurasao – Dramblio Kaulo Krantas momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Tunisas – Nyderlandai momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ekvadoras – Vokietija momentai
Video Video
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Škotija – Brazilija momentai
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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Bosnija ir Hercegovina – Kataras momentai
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FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kanada momentai
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Čekija - Pietų Afrikos Respublika. Pasaulio futbolo čempionatas
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Portugalija - Kongo Demokratinė Respublika. Pasaulio futbolo čempionatas
Video Video
Anglija - Kroatija. Pasaulio futbolo čempionatas
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Irakas - Norvegija. Pasaulio futbolo čempionatas


FIFA Turnyrinė Lentelė

Grupių etapas
1 turas
2 turas
3 turas
šešioliktfinalis
aštuntfinalis
ketvirtfinalis
pusfinalis
dėl trečios vietos
finalas
Grupė A Per/Lyg/Pr Tšk
1 MEX 3/0/0 9
2 ZAF 1/1/1 4
3 KOR 1/0/2 3
4 CZE 0/1/2 1
Grupė B Per/Lyg/Pr Tšk
1 SUI 2/1/0 7
2 CAN 1/1/1 4
3 BIH 1/1/1 4
4 QAT 0/1/2 1
Grupė C Per/Lyg/Pr Tšk
1 BRA 2/1/0 7
2 MAR 2/1/0 7
3 SCO 1/0/2 3
4 HTI 0/0/3 0
Grupė D Per/Lyg/Pr Tšk
1 USA 2/0/1 6
2 AUS 1/1/1 4
3 PRY 1/1/1 4
4 TUR 1/0/2 3
Grupė E Per/Lyg/Pr Tšk
1 GER 2/0/1 6
2 CIV 2/0/1 6
3 ECU 1/1/1 4
4 CUW 0/1/2 1
Grupė F Per/Lyg/Pr Tšk
1 NED 2/1/0 7
2 JPN 1/2/0 5
3 SWE 1/1/1 4
4 TUN 0/0/3 0
Grupė G Per/Lyg/Pr Tšk
1 BEL 1/2/0 5
2 EGY 1/2/0 5
3 IRN 0/3/0 3
4 NZL 0/1/2 1
Grupė H Per/Lyg/Pr Tšk
1 ESP 2/1/0 7
2 CPV 0/3/0 3
3 URY 0/2/1 2
4 SAU 0/2/1 2
Grupė I Per/Lyg/Pr Tšk
1 FRA 3/0/0 9
2 NOR 2/0/1 6
3 SEN 1/0/2 3
4 IRQ 0/0/3 0
Grupė J Per/Lyg/Pr Tšk
1 ARG 3/0/0 9
2 AUT 1/1/1 4
3 DZA 1/1/1 4
4 JOR 0/0/3 0
Grupė K Per/Lyg/Pr Tšk
1 COL 2/1/0 7
2 POR 1/2/0 5
3 COD 1/1/1 4
4 UZB 0/0/3 0
Grupė L Per/Lyg/Pr Tšk
1 ENG 2/1/0 7
2 CRO 2/0/1 6
3 GHA 1/1/1 4
4 PAN 0/0/3 0
Meksika
2:0 2026 m. Birželio 11 d., ketvirtadienis 22:00
Pietų Afrikos Respublika
Pietų Korėja
2:1 2026 m. Birželio 12 d., penktadienis 05:00
Čekija
Kanada
1:1 2026 m. Birželio 12 d., penktadienis 22:00
Bosnija ir Hercegovina
JAV
4:1 2026 m. Birželio 13 d., šeštadienis 04:00
Paragvajus
Kataras
1:1 2026 m. Birželio 13 d., šeštadienis 22:00
Šveicarija
Brazilija
1:1 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 01:00
Marokas
Haitis
0:1 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 04:00
Škotija
Australija
2:0 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 07:00
Turkija
Vokietija
7:1 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 20:00
Kiurasao
Nyderlandai
2:2 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 23:00
Japonija
Dramblio Kaulo Krantas
1:0 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 02:00
Ekvadoras
Švedija
5:1 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 05:00
Tunisas
Ispanija
0:0 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 19:00
Žaliasis Kyšulys
Belgija
1:1 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 22:00
Egiptas
Saudo Arabija
1:1 2026 m. Birželio 16 d., antradienis 01:00
Urugvajus
Iranas
2:2 2026 m. Birželio 16 d., antradienis 04:00
Naujoji Zelandija
Prancūzija
3:1 2026 m. Birželio 16 d., antradienis 22:00
Senegalas
Irakas
1:4 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 01:00
Norvegija
Argentina
3:0 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 04:00
Alžyras
Austrija
3:1 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 07:00
Jordanija
Portugalija
1:1 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 20:00
Kongo Demokratinė Respublika
Anglija
4:2 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 23:00
Kroatija
Gana
1:0 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 02:00
Panama
Uzbekistanas
1:3 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 05:00
Kolumbija
Čekija
1:1 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 19:00
Pietų Afrikos Respublika
Šveicarija
4:1 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 22:00
Bosnija ir Hercegovina
Kanada
6:0 2026 m. Birželio 19 d., penktadienis 01:00
Kataras
Meksika
1:0 2026 m. Birželio 19 d., penktadienis 04:00
Pietų Korėja
JAV
2:0 2026 m. Birželio 19 d., penktadienis 22:00
Australija
Škotija
0:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 01:00
Marokas
Brazilija
3:0 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 03:30
Haitis
Turkija
0:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 06:00
Paragvajus
Nyderlandai
5:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 20:00
Švedija
Vokietija
2:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 23:00
Dramblio Kaulo Krantas
Ekvadoras
0:0 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 03:00
Kiurasao
Tunisas
0:4 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 07:00
Japonija
Ispanija
4:0 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 19:00
Saudo Arabija
Belgija
0:0 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 22:00
Iranas
Urugvajus
2:2 2026 m. Birželio 22 d., pirmadienis 01:00
Žaliasis Kyšulys
Naujoji Zelandija
1:3 2026 m. Birželio 22 d., pirmadienis 04:00
Egiptas
Argentina
2:0 2026 m. Birželio 22 d., pirmadienis 20:00
Austrija
Prancūzija
3:0 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 00:00
Irakas
Norvegija
3:2 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 03:00
Senegalas
Jordanija
1:2 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 06:00
Alžyras
Portugalija
5:0 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 20:00
Uzbekistanas
Anglija
0:0 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 23:00
Gana
Panama
0:1 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 02:00
Kroatija
Kolumbija
1:0 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 05:00
Kongo Demokratinė Respublika
Bosnija ir Hercegovina
3:1 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 22:00
Kataras
Šveicarija
2:1 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 22:00
Kanada
Marokas
4:2 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 01:00
Haitis
Škotija
0:3 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 01:00
Brazilija
Pietų Afrikos Respublika
1:0 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 04:00
Pietų Korėja
Čekija
0:3 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 04:00
Meksika
Ekvadoras
2:1 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 23:00
Vokietija
Kiurasao
0:2 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 23:00
Dramblio Kaulo Krantas
Japonija
1:1 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 02:00
Švedija
Tunisas
1:3 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 02:00
Nyderlandai
Turkija
3:2 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 05:00
JAV
Paragvajus
0:0 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 05:00
Australija
Senegalas
5:0 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 22:00
Irakas
Norvegija
1:4 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 22:00
Prancūzija
Urugvajus
0:1 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 03:00
Ispanija
Žaliasis Kyšulys
0:0 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 03:00
Saudo Arabija
Naujoji Zelandija
1:5 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 06:00
Belgija
Egiptas
1:1 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 06:00
Iranas
Kroatija
2:1 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 00:00
Gana
Panama
0:2 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 00:00
Anglija
Kongo Demokratinė Respublika
3:1 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 02:30
Uzbekistanas
Kolumbija
0:0 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 02:30
Portugalija
Jordanija
1:3 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 05:00
Argentina
Alžyras
3:3 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 05:00
Austrija
Pietų Afrikos Respublika
0:1 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 22:00
Kanada
Brazilija
2:1 2026 m. Birželio 29 d., pirmadienis 20:00
Japonija
Vokietija
1(3):1(4) 2026 m. Birželio 29 d., pirmadienis 23:30
Paragvajus
Nyderlandai
1(2):1(3) 2026 m. Birželio 30 d., antradienis 04:00
Marokas
Dramblio Kaulo Krantas
1:2 2026 m. Birželio 30 d., antradienis 20:00
Norvegija
Prancūzija
3:0 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 00:00
Švedija
Meksika
2:0 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 04:00
Ekvadoras
Anglija
2:1 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 19:00
Kongo Demokratinė Respublika
Belgija
2:2 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 23:00
Senegalas
JAV
2:0 2026 m. Liepos 2 d., ketvirtadienis 03:00
Bosnija ir Hercegovina
Ispanija
3:0 2026 m. Liepos 2 d., ketvirtadienis 22:00
Austrija
Portugalija
2:1 2026 m. Liepos 3 d., penktadienis 02:00
Kroatija
Šveicarija
2:0 2026 m. Liepos 3 d., penktadienis 06:00
Alžyras
Australija
1(2):1(4) 2026 m. Liepos 3 d., penktadienis 21:00
Egiptas
Argentina
1:1 2026 m. Liepos 4 d., šeštadienis 01:00
Žaliasis Kyšulys
Kolumbija
1:0 2026 m. Liepos 4 d., šeštadienis 04:30
Gana
Kanada
0:3 2026 m. Liepos 4 d., šeštadienis 20:00
Marokas
Paragvajus
0:1 2026 m. Liepos 5 d., sekmadienis 00:00
Prancūzija
Brazilija
1:2 2026 m. Liepos 5 d., sekmadienis 23:00
Norvegija
Meksika
2:3 2026 m. Liepos 6 d., pirmadienis 04:00
Anglija
Portugalija
0:1 2026 m. Liepos 6 d., pirmadienis 22:00
Ispanija
JAV
1:4 2026 m. Liepos 7 d., antradienis 03:00
Belgija
Argentina
3:2 2026 m. Liepos 7 d., antradienis 19:00
Egiptas
Šveicarija
2026 m. Liepos 7 d., antradienis 23:00
Kolumbija
Prancūzija
2:0 2026 m. Liepos 9 d., ketvirtadienis 23:00
Marokas
Ispanija
2:1 2026 m. Liepos 10 d., penktadienis 22:00
Belgija
Norvegija
1:1 2026 m. Liepos 12 d., sekmadienis 00:00
Anglija
Argentina
1:1 2026 m. Liepos 12 d., sekmadienis 04:00
Šveicarija
Prancūzija
0:2 2026 m. Liepos 14 d., antradienis 22:00
Ispanija
Anglija
1:2 2026 m. Liepos 15 d., trečiadienis 22:00
Argentina
Prancūzija
4:6 2026 m. Liepos 19 d., sekmadienis 00:00
Anglija
Ispanija
2026 m. Liepos 19 d., sekmadienis 22:00
Argentina

Fifa 2026 Naujienos

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Donaldas Trumpas Pasaulio taurės apdovanojimų ceremonijoje
2026-07-20
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FIFA 2026
Pasaulio taurė 2026: Ispanija – Argentina (07.19)
2026-07-19
Pasaulio taurės finalas: Ispanija – Argentina (07.19)
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FIFA 2026
Pasaulio taurės finalas: Ispanija – Argentina (07.19)
2026-07-19
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