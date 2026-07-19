Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje.
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Šveicarija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jungtinės Amerikos Valstijos – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kolumbija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Žaliasis Kyšulys momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Australija – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Alžyras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Kroatija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių JAV – Bosnija ir Hercegovina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Belgija – Senegalas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Kongo Demokratinė Respublika momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Meksika – Ekvadoras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Dramblio Kaulo Krantas – Norvegija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Nyderlandai – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Vokietija – Paragvajus momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Brazilija – Japonija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Portugalija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kroatija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Urugvajus – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Prancūzija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Turkija – Jungtinės Amerikos Valstijos momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Argentina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Alžyras – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kongo DR – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Panama – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Egiptas – Iranas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Naujoji Zelandija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Senegalas – Irakas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Paragvajus – Australija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Japonija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kiurasao – Dramblio Kaulo Krantas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Tunisas – Nyderlandai momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ekvadoras – Vokietija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Škotija – Brazilija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Bosnija ir Hercegovina – Kataras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kanada momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Alžyras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Šveicarija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jungtinės Amerikos Valstijos – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kolumbija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Žaliasis Kyšulys momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Australija – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Alžyras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Kroatija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių JAV – Bosnija ir Hercegovina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Belgija – Senegalas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Kongo Demokratinė Respublika momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Meksika – Ekvadoras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Dramblio Kaulo Krantas – Norvegija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Nyderlandai – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Vokietija – Paragvajus momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Brazilija – Japonija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Portugalija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kroatija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Urugvajus – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Prancūzija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Turkija – Jungtinės Amerikos Valstijos momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Argentina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Alžyras – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kongo DR – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Panama – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Egiptas – Iranas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Naujoji Zelandija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Senegalas – Irakas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Paragvajus – Australija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Japonija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kiurasao – Dramblio Kaulo Krantas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Tunisas – Nyderlandai momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ekvadoras – Vokietija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Škotija – Brazilija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Bosnija ir Hercegovina – Kataras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kanada momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Alžyras momentai
Ispanija - Argentina. DIDYSIS FINALAS. Pasaulio futbolo čempionatas.
Prancūzija - Anglija. Rungtynės dėl 3-ios vietos. Pasaulio futbolo čempionatas.
Anglija - Argentina. Pusfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Prancūzija - Ispanija. Pusfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Argentina - Šveicarija. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Norvegija - Anglija. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Ispanija - Belgija. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Prancūzija - Marokas. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Šveicarija - Kolumbija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Argentina - Egiptas. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
JAV - Belgija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Ispanija - Portugalija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Meksika - Anglija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Brazilija - Norvegija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Paragvajus - Prancūzija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Kanada - Marokas. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Argentina - Žaliasis Kyšulys. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Australija - Egiptas. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Portugalija - Kroatija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Ispanija - Austrija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Belgija - Senegalas. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Anglija - Kongo Demokratinė Respublika. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Prancūzija - Švedija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Dramblio Kaulo Krantas - Norvegija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Vokietija - Paragvajus. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Brazilija - Japonija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Pietų Afrikos Respublika - Kanada. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Kolumbija - Portugalija. Pasaulio futbolo čempionatas
Kroatija - Gana. Pasaulio futbolo čempionatas
Urugvajus - Ispanija. Pasaulio futbolo čempionatas
Norvegija - Prancūzija. Pasaulio futbolo čempionatas
Tunisas - Nyderlandai. Pasaulio futbolo čempionatas
Ekvadoras - Vokietija. Pasaulio futbolo čempionatas
Škotija - Brazilija. Pasaulio futbolo čempionatas
Šveicarija - Kanada. Pasaulio futbolo čempionatas
Anglija - Gana. Pasaulio futbolo čempionatas
Portugalija - Uzbekistanas. Pasaulio futbolo čempionatas
Prancūzija - Irakas. Pasaulio futbolo čempionatas
Argentina - Austrija. Pasaulio futbolo čempionatas
Belgija - Iranas. Pasaulio futbolo čempionatas
Ispanija - Saudo Arabija. Pasaulio futbolo čempionatas
Vokietija - Dramblio Kaulo Krantas. Pasaulio futbolo čempionatas
Nyderlandai - Švedija. Pasaulio futbolo čempionatas
Škotija - Marokas. Pasaulio futbolo čempionatas
JAV - Australija. Pasaulio futbolo čempionatas
Šveicarija - Bosnija ir Hercegovina. Pasaulio futbolo čempionatas
Čekija - Pietų Afrikos Respublika. Pasaulio futbolo čempionatas
Portugalija - Kongo Demokratinė Respublika. Pasaulio futbolo čempionatas
Anglija - Kroatija. Pasaulio futbolo čempionatas
Irakas - Norvegija. Pasaulio futbolo čempionatas
FIFA Turnyrinė Lentelė
Grupių etapas
1 turas
2 turas
3 turas
šešioliktfinalis
aštuntfinalis
ketvirtfinalis
pusfinalis
dėl trečios vietos
finalas
|Grupė A
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|MEX
|3/0/0
|9
|2
|ZAF
|1/1/1
|4
|3
|KOR
|1/0/2
|3
|4
|CZE
|0/1/2
|1
|Grupė B
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|SUI
|2/1/0
|7
|2
|CAN
|1/1/1
|4
|3
|BIH
|1/1/1
|4
|4
|QAT
|0/1/2
|1
|Grupė C
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|BRA
|2/1/0
|7
|2
|MAR
|2/1/0
|7
|3
|SCO
|1/0/2
|3
|4
|HTI
|0/0/3
|0
|Grupė D
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|USA
|2/0/1
|6
|2
|AUS
|1/1/1
|4
|3
|PRY
|1/1/1
|4
|4
|TUR
|1/0/2
|3
|Grupė E
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|GER
|2/0/1
|6
|2
|CIV
|2/0/1
|6
|3
|ECU
|1/1/1
|4
|4
|CUW
|0/1/2
|1
|Grupė F
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|NED
|2/1/0
|7
|2
|JPN
|1/2/0
|5
|3
|SWE
|1/1/1
|4
|4
|TUN
|0/0/3
|0
|Grupė G
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|BEL
|1/2/0
|5
|2
|EGY
|1/2/0
|5
|3
|IRN
|0/3/0
|3
|4
|NZL
|0/1/2
|1
|Grupė H
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|ESP
|2/1/0
|7
|2
|CPV
|0/3/0
|3
|3
|URY
|0/2/1
|2
|4
|SAU
|0/2/1
|2
|Grupė I
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|FRA
|3/0/0
|9
|2
|NOR
|2/0/1
|6
|3
|SEN
|1/0/2
|3
|4
|IRQ
|0/0/3
|0
|Grupė J
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|ARG
|3/0/0
|9
|2
|AUT
|1/1/1
|4
|3
|DZA
|1/1/1
|4
|4
|JOR
|0/0/3
|0
|Grupė K
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|COL
|2/1/0
|7
|2
|POR
|1/2/0
|5
|3
|COD
|1/1/1
|4
|4
|UZB
|0/0/3
|0
|Grupė L
|Per/Lyg/Pr
|Tšk
|1
|ENG
|2/1/0
|7
|2
|CRO
|2/0/1
|6
|3
|GHA
|1/1/1
|4
|4
|PAN
|0/0/3
|0
Meksika
2:0 2026 m. Birželio 11 d., ketvirtadienis 22:00Pietų Afrikos Respublika
Pietų Korėja
2:1 2026 m. Birželio 12 d., penktadienis 05:00Čekija
Kanada
1:1 2026 m. Birželio 12 d., penktadienis 22:00Bosnija ir Hercegovina
JAV
4:1 2026 m. Birželio 13 d., šeštadienis 04:00Paragvajus
Kataras
1:1 2026 m. Birželio 13 d., šeštadienis 22:00Šveicarija
Brazilija
1:1 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 01:00Marokas
Haitis
0:1 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 04:00Škotija
Australija
2:0 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 07:00Turkija
Vokietija
7:1 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 20:00Kiurasao
Nyderlandai
2:2 2026 m. Birželio 14 d., sekmadienis 23:00Japonija
Dramblio Kaulo Krantas
1:0 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 02:00Ekvadoras
Švedija
5:1 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 05:00Tunisas
Ispanija
0:0 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 19:00Žaliasis Kyšulys
Belgija
1:1 2026 m. Birželio 15 d., pirmadienis 22:00Egiptas
Saudo Arabija
1:1 2026 m. Birželio 16 d., antradienis 01:00Urugvajus
Iranas
2:2 2026 m. Birželio 16 d., antradienis 04:00Naujoji Zelandija
Prancūzija
3:1 2026 m. Birželio 16 d., antradienis 22:00Senegalas
Irakas
1:4 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 01:00Norvegija
Argentina
3:0 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 04:00Alžyras
Austrija
3:1 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 07:00Jordanija
Portugalija
1:1 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 20:00Kongo Demokratinė Respublika
Anglija
4:2 2026 m. Birželio 17 d., trečiadienis 23:00Kroatija
Gana
1:0 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 02:00Panama
Uzbekistanas
1:3 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 05:00Kolumbija
Čekija
1:1 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 19:00Pietų Afrikos Respublika
Šveicarija
4:1 2026 m. Birželio 18 d., ketvirtadienis 22:00Bosnija ir Hercegovina
Kanada
6:0 2026 m. Birželio 19 d., penktadienis 01:00Kataras
Meksika
1:0 2026 m. Birželio 19 d., penktadienis 04:00Pietų Korėja
JAV
2:0 2026 m. Birželio 19 d., penktadienis 22:00Australija
Škotija
0:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 01:00Marokas
Brazilija
3:0 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 03:30Haitis
Turkija
0:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 06:00Paragvajus
Nyderlandai
5:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 20:00Švedija
Vokietija
2:1 2026 m. Birželio 20 d., šeštadienis 23:00Dramblio Kaulo Krantas
Ekvadoras
0:0 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 03:00Kiurasao
Tunisas
0:4 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 07:00Japonija
Ispanija
4:0 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 19:00Saudo Arabija
Belgija
0:0 2026 m. Birželio 21 d., sekmadienis 22:00Iranas
Urugvajus
2:2 2026 m. Birželio 22 d., pirmadienis 01:00Žaliasis Kyšulys
Naujoji Zelandija
1:3 2026 m. Birželio 22 d., pirmadienis 04:00Egiptas
Argentina
2:0 2026 m. Birželio 22 d., pirmadienis 20:00Austrija
Prancūzija
3:0 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 00:00Irakas
Norvegija
3:2 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 03:00Senegalas
Jordanija
1:2 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 06:00Alžyras
Portugalija
5:0 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 20:00Uzbekistanas
Anglija
0:0 2026 m. Birželio 23 d., antradienis 23:00Gana
Panama
0:1 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 02:00Kroatija
Kolumbija
1:0 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 05:00Kongo Demokratinė Respublika
Bosnija ir Hercegovina
3:1 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 22:00Kataras
Šveicarija
2:1 2026 m. Birželio 24 d., trečiadienis 22:00Kanada
Marokas
4:2 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 01:00Haitis
Škotija
0:3 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 01:00Brazilija
Pietų Afrikos Respublika
1:0 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 04:00Pietų Korėja
Čekija
0:3 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 04:00Meksika
Ekvadoras
2:1 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 23:00Vokietija
Kiurasao
0:2 2026 m. Birželio 25 d., ketvirtadienis 23:00Dramblio Kaulo Krantas
Japonija
1:1 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 02:00Švedija
Tunisas
1:3 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 02:00Nyderlandai
Turkija
3:2 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 05:00JAV
Paragvajus
0:0 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 05:00Australija
Senegalas
5:0 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 22:00Irakas
Norvegija
1:4 2026 m. Birželio 26 d., penktadienis 22:00Prancūzija
Urugvajus
0:1 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 03:00Ispanija
Žaliasis Kyšulys
0:0 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 03:00Saudo Arabija
Naujoji Zelandija
1:5 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 06:00Belgija
Egiptas
1:1 2026 m. Birželio 27 d., šeštadienis 06:00Iranas
Kroatija
2:1 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 00:00Gana
Panama
0:2 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 00:00Anglija
Kongo Demokratinė Respublika
3:1 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 02:30Uzbekistanas
Kolumbija
0:0 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 02:30Portugalija
Jordanija
1:3 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 05:00Argentina
Alžyras
3:3 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 05:00Austrija
Pietų Afrikos Respublika
0:1 2026 m. Birželio 28 d., sekmadienis 22:00Kanada
Brazilija
2:1 2026 m. Birželio 29 d., pirmadienis 20:00Japonija
Vokietija
1(3):1(4) 2026 m. Birželio 29 d., pirmadienis 23:30Paragvajus
Nyderlandai
1(2):1(3) 2026 m. Birželio 30 d., antradienis 04:00Marokas
Dramblio Kaulo Krantas
1:2 2026 m. Birželio 30 d., antradienis 20:00Norvegija
Prancūzija
3:0 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 00:00Švedija
Meksika
2:0 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 04:00Ekvadoras
Anglija
2:1 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 19:00Kongo Demokratinė Respublika
Belgija
2:2 2026 m. Liepos 1 d., trečiadienis 23:00Senegalas
JAV
2:0 2026 m. Liepos 2 d., ketvirtadienis 03:00Bosnija ir Hercegovina
Ispanija
3:0 2026 m. Liepos 2 d., ketvirtadienis 22:00Austrija
Portugalija
2:1 2026 m. Liepos 3 d., penktadienis 02:00Kroatija
Šveicarija
2:0 2026 m. Liepos 3 d., penktadienis 06:00Alžyras
Australija
1(2):1(4) 2026 m. Liepos 3 d., penktadienis 21:00Egiptas
Argentina
1:1 2026 m. Liepos 4 d., šeštadienis 01:00Žaliasis Kyšulys
Kolumbija
1:0 2026 m. Liepos 4 d., šeštadienis 04:30Gana
Kanada
0:3 2026 m. Liepos 4 d., šeštadienis 20:00Marokas
Paragvajus
0:1 2026 m. Liepos 5 d., sekmadienis 00:00Prancūzija
Brazilija
1:2 2026 m. Liepos 5 d., sekmadienis 23:00Norvegija
Meksika
2:3 2026 m. Liepos 6 d., pirmadienis 04:00Anglija
Portugalija
0:1 2026 m. Liepos 6 d., pirmadienis 22:00Ispanija
JAV
1:4 2026 m. Liepos 7 d., antradienis 03:00Belgija
Argentina
3:2 2026 m. Liepos 7 d., antradienis 19:00Egiptas
Šveicarija
2026 m. Liepos 7 d., antradienis 23:00Kolumbija
Prancūzija
2:0 2026 m. Liepos 9 d., ketvirtadienis 23:00Marokas
Ispanija
2:1 2026 m. Liepos 10 d., penktadienis 22:00Belgija
Norvegija
1:1 2026 m. Liepos 12 d., sekmadienis 00:00Anglija
Argentina
1:1 2026 m. Liepos 12 d., sekmadienis 04:00Šveicarija
Prancūzija
0:2 2026 m. Liepos 14 d., antradienis 22:00Ispanija
Anglija
1:2 2026 m. Liepos 15 d., trečiadienis 22:00Argentina
Prancūzija
4:6 2026 m. Liepos 19 d., sekmadienis 00:00Anglija
Ispanija
2026 m. Liepos 19 d., sekmadienis 22:00Argentina
Fifa 2026 Naujienos
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Ispanijos rinktinės sutiktuvės Madride
2026-07-21
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Donaldas Trumpas Pasaulio taurės apdovanojimų ceremonijoje
2026-07-20
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Pasaulio taurė 2026: Ispanija – Argentina (07.19)
2026-07-19
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Pasaulio taurės finalas: Ispanija – Argentina (07.19)
2026-07-19