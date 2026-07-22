Pasaulio futbolo čempionato naujienos
Pasaulio futbolo čempionato naujienos apima svarbiausius rungtynių rezultatus, komandų pasirodymus ir turnyro aktualijas. Čia rasite ekspertų įžvalgas, žaidėjų formos apžvalgas bei svarbiausius įvykius iš viso pasaulio. Sekite naujienas ir nepraleiskite svarbiausių futbolo akimirkų.
Luisas de la Fuente liks Ispanijos rinktinės vyriausiuoju treneriu iki 2032 metų
Luisas de la Fuente ir toliau treniruos Ispanijos rinktinę. Ispanijos karališkosios futbolo federacijos (RFEF) valdyba vienbalsiai patvirtino trenerio sutarties pratęsimą iki 2032 metų. Naujasis susitarimas apims du Europos čempionatus – 2028 ir 2032 metų – bei 2030 metų pasaulio čempionatą, kurį Ispanija rengs kartu su Portugalija, Maroku, Paragvajumi, Urugvajumi ir Argentina. L. de la Fuente Ispanijos rinktinės vyriausiuoju treneriu dirba nuo 2023 metų.
Eros pabaiga: Messi oficialiai baigė karjerą rinktinėje
Argentinos rinktinėje baigėsi viena iškiliausių erų šalies istorijoje: Lionelis Messi oficialiai baigė karjerą Argentinos rinktinėje. 39-erių futbolininkas apie sprendimą pranešė socialiniuose tinkluose, praėjus daugiau nei mėnesiui po pasaulio čempionato finalo, kuris tapo jo paskutiniu maču vilkint nacionalinės komandos marškinėlius. „Po laiko, praėjusio nuo finalo, ir daug apie tai pagalvojęs, noriu visiems pranešti, kad baigiu karjerą rinktinėje.
FIFA paskelbė griežtas baudas po pasaulio čempionato finalo kilusio konflikto tarp Argentinos ir Ispanijos
FIFA paskelbė griežtas nuobaudas po pasaulio čempionato finalo tarp Argentinos ir Ispanijos incidentų. Didžiausia bausmė skirta Leandro Paredesui – argentinietis praleis dešimt rinktinės rungtynių ir turės sumokėti 90 tūkst. JAV dolerių (77 tūkst. Eurų) baudą. Nahuelis Molina diskvalifikuotas septynerioms Argentinos rinktinės rungtynėms ir taip pat nubaustas 90 tūkst. JAV dolerių bauda. Thiago Almada praleisdu susitikimus ir sumokės 30 tūkst. JAV dolerių (26 tūkst.
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Rodri prisijungė prie „Barcelona“: ispanas vadina žaidimą Katalonijos klube savo svajonės išsipildymu
Rodri atvyko į Barseloną užbaigti persikėlimo į „Barcelona“ ir jau pirmoje reakcijoje neslėpė emocijų. Ispanijos rinktinės kapitonas pirmadienio vakarą nusileido El Prato oro uoste, kur jo laukė žurnalistai ir būrys sirgalių. „Labai džiaugiuosi atvykęs. Tai buvo intensyvios dienos, bet džiaugiuosi, kad viskas išsisprendė. Žaisti „Barcelona“ man yra svajonė. Nekantrauju būti su komandos draugais, kurių daugumą jau pažįstu. Dabar laikas dirbti ir atiduoti viską, ką galiu“, – sakė Rodri.
FIFA vadovą kritikavęs vienas organizacijos vadovų – atleistas
FIFA atleido savo vyriausiąjį operacijų vadovą Keviną Lamourą praėjus mažiau nei trims savaitėms po to, kai jis viešai sukritikavo Giannio Infantino planą parduoti dalį pasaulio čempionato komercinių teisių privatiems investuotojams. FIFA patvirtino, kad bendradarbiavimas su K. Lamouru oficialiai baigėsi rugpjūčio 17 dieną. 46-erių prancūzas FIFA vyriausiuoju operacijų vadovu dirbo nuo 2024 metų lapkričio ir buvo vienas aukščiausių organizacijos pareigūnų.
UEFA, CONCACAF ir AFC siūlo naują FIFA prezidento rinkimų ir galios modelį
UEFA, CONCACAF ir AFC svarsto esminę FIFA valdymo reformą, kuri iš esmės pakeistų prezidento pareigybės paskirtį. „Le Monde“ matytame darbiniame dokumente numatyta, kad FIFA prezidentas ateityje būtų renkamas tik dvejų metų kadencijai, o jo vaidmuo taptų rotaciniu, reprezentaciniu ir daugiau ceremoniniu. Tokiu modeliu būtų atsisakoma dabartinės sistemos, kurioje FIFA prezidentas turi itin plačias politines ir administracines galias.
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Nyderlandų rinktinės vyriausiuoju treneriu tapo Xavi Hernandezas
Oficialu – Xavi Hernandezas paskirtas naujuoju Nyderlandų rinktinės vyriausiuoju treneriu. Nyderlandų futbolo federacija patvirtino, kad 46-erių ispanas pasirašė sutartį iki 2030 metų pasaulio čempionato. Xavi perima komandą po Ronaldo Koemano pasitraukimo, įvykusio po šios vasaros pasaulio čempionato. Įdomu, kad tai jau antras kartas, kai Xavi trenerio poste pakeičia R. Koemaną, nes taip buvo ir 2021 metais „Barcelona“ klube.
Eros pabaiga? UEFA inicijuoja balsavimą dėl nepasitikėjimo Infantino
UEFA artimiausiu metu turėtų inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo Gianniu Infantino. Keli šaltiniai skelbia, kad siekiama platesnės paramos iš kitų konfederacijų, nors formaliai neeiliniam FIFA kongresui sušaukti UEFA viena pati jau turi pakankamai balsų. Pagal FIFA statutą, neeilinį kongresą galima inicijuoti, jei to raštu pareikalauja penktadalis narių – tai yra 43 iš 211 asociacijų.
UEFA vadovybėje bręsta skandalas: kalbama apie išmokas Infantino meilužei
Gianni Infantino atsidūrė dar vieno skandalo centre – naujas „The Telegraph“ tyrimas skelbia, kad UEFA jo darbo laikais organizacijoje išmokėjo kompensaciją moteriai, su kuria jis esą buvo susijęs asmeniniais ryšiais. Pats FIFA vadovas šiuos kaltinimus griežtai neigia, tačiau UEFA patvirtino, kad minėtam asmeniui buvo išmokėta pasitraukimo kompensacija ir apmokėtos MBA studijos.
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Portugalijos legenda ragina FIFA prezidentą pasitraukti: rėžė griežtai
Luisas Figo viešai kirto Gianni Infantino ir pareikalavo, kad FIFA prezidentas nedelsdamas pasitrauktų iš posto. Buvęs Portugalijos rinktinės kapitonas atvirame tekste pareiškė, kad tai, ką matė pastarosiomis dienomis, yra „žemiausias, apgaulingiausias ir bailiai savanaudiškiausias elgesys“, kokį jam yra tekę matyti. Ši L. Figo reakcija kilo po žlugusio FIFA plano parduoti dalį pasaulio čempionato komercinės struktūros privatiems investuotojams.
FIFA 2026 naujienos 2026-08-05
FIFA vadovybėje bręsta krizė: UEFA, CONCACAF ir AFC grasina blokuoti sprendimus, svarstomas naujo turnyro kūrimas
Giannio Infantino padėtis FIFA vadovybėje toliau silpnėja – naujausi pranešimai skelbia, kad jo oponentai rengia planą paralyžiuoti FIFA ir taip priversti prezidentą atsistatydinti. Apie tokią strategiją pirmasis pranešė „The Times“: svarbiausia šio plano ašis – vadinamasis valdymo boikotas. Anot pranešimų, UEFA, CONCACAF ir AFC atstovai svarsto nedalyvauti FIFA tarybos ar komitetų posėdžiuose, nebalsuoti ir netvirtinti svarbiausių organizacijos sprendimų.
Pochettino pratęsė sutartį su JAV rinktine
JAV futbolo federacija (USSF) pirmadienį oficialiai patvirtino, kad su 54-erių metų argentiniečiu Mauricio Pochettino pasirašyta nauja sutartis. Sėkmingai komandai praėjusią vasarą vykusiame Pasaulio taurės turnyre vadovavęs strategas lieka vyriausiojo trenerio poste ir ruoš JAV rinktinę 2030 m. Pasaulio taurės ciklui. 2024 m. rugsėjį prie komandos vairo stojęs ir 18 mėnesių pasiruošimui turėjęs M. Pochettino atvedė amerikiečius į 2026 m. Pasaulio taurės turnyro aštuntfinalį.
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„Chelsea“ įsigijo Argentinos rinktinės garbę pasaulio čempionate gynusį Barco
Londono „Chelsea“ oficialiai pranešė, jog komandos gretas papildė Valentinas Barco, su kuriuo buvo pasirašytas ilgalaikis, net septynerių metų trukmės kontraktas. Kairiojo krašto gynėjo arba saugo pozicijose rungtyniauti galintis V. Barco puikiai pasirodė praėjusiame sezone Prancūzijoje gindamas „Strasbourg“ garbę. Pastarasis taip pat atstovavo Argentinos rinktinei šią vasarą vykusioje Pasaulio taurėje, kuri finale nusileido Ispanijai.
UEFA pateikė ultimatumą FIFA prezidentui: reikalauja atsistatydinimo
Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) prezidentas Gianni Infantino atsidūrė ant bedugnės krašto. Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) pateikė ultimatumą – atsistatydinti pačiam arba ruoštis skubiam balsavimui dėl nepasitikėjimo, kuris gali baigtis priešlaikiniu jo kadencijos nutraukimu. Ši krizė kilo po to, kai G. Infantino buvo priverstas atšaukti savo 15 mlrd. svarų vertės planą parduoti 30 procentų Pasaulio taurės turnyro komercinių teisių privatiems investuotojams.
FIFA 2026 naujienos 2026-08-02
FIFA pradėjo byrėti: pasitraukė vyriausias Infantino patarėjas
Carlosas Cordeiro pasitraukė iš Giannio Infantino vyresniojo patarėjo pareigų FIFA struktūroje. Jo sprendimą nulėmė griežtas nepritarimas planui parduoti dalį pasaulio čempionato komercinės struktūros privatiems investuotojams. Buvęs JAV futbolo federacijos vadovas atsistatydino nedelsiant. „Reuters“ skelbia, kad C. Cordeiro šį projektą pavadino blogu sandoriu futbolui, FIFA narėms ir ilgalaikei žaidimo ateičiai.
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Į rinktinę nepatekęs Palmeris pripažino, jog žiūrėdamas Anglijos rungtynes su Meksika užmigo
Artėjančiam sezonui su Londono „Chelsea“ besiruošiantis Cole‘as Palmeris pripažino, jog stebėjo Anglijos rinktinės pasirodymą Pasaulio taurėje, nepaisant, jog nebuvo įtrauktas į jos sudėtį, tačiau aštuntfinalio susitikimo metu su Meksika per pertrauką užmigo. „Akivaizdu, jog buvau išvykęs, o laikai Amerikoje buvo kiek pašėlę. Buvo kiek sudėtinga, tačiau žiūrėjau rinktinės rungtynes.
FIFA ginasi: „Niekas neparduoda futbolo“
Tarptautinę futbolo bendruomenę sudrebino slaptas FIFA prezidento Gianni Infantino planas parduoti dalį organizacijos komercinių teisių privatiems investuotojams. Nors pasaulio futbolo valdžia ginasi ir žada atsitraukti, jei nesulauks palaikymo, Europos bei Šiaurės ir Centrinės Amerikos konfederacijos (UEFA ir CONCACAF) griežtai atmetė šį siūlymą bei pagrasino beprecedenčiu Pasaulio taurės turnyrų boikotu. Antradienį paaiškėjo, kad G. Infantino siekia sukurti naują 20 mlrd.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-31
Infantino spaudimas futbolo federacijoms: pritarkite pasaulio čempionato komerciniams pokyčiams arba neteksite papildomo finansavimo
Gianni Infantino toliau mėgina prastumti vieną kontroversiškiausių FIFA planų per visą savo kadenciją. FIFA nariams pasiųsta aiški žinutė: jei dauguma asociacijų pritars pasaulio čempionato komercinio modelio pertvarkai, joms atsivers kelias į papildomą finansavimą, o jei ne – šių pinigų tiesiog nebus.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-29
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Cucurella ištesėjo pažadą: ant kūno išsitatuiravo Ispanijos rinktinės trenerio veidą
Marcas Cucurella išpildė savo prieš Pasaulio taurę duotą pažadą, jog ant kūno išsitatuiruos Ispanijos rinktinės vyriausiojo trenerio Luiso de la Fuente veidą, jei laimės čempionatą. Ispanija pasaulio čempionato finale per pratęsimą 1:0 nugalėjo Argentinos futbolininkus ir po šešiolikos metų pertraukos tapo šio turnyro čempione.
UEFA šaukia skubų posėdį dėl kontroversiškų FIFA komercinių planų: „Jie peržengė ribą“
Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) šią savaitę šaukia skubų 55 narių virtualų posėdį, kuriame bus aptariami kontroversiški Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) planai parduoti didžiausių savo turnyrų akcijų dalis privatiems investuotojams. Šis žingsnis dar labiau paaštrino ir taip įtemptus dviejų didžiausių futbolo organizacijų santykius, o ore pakibo net ir galimo boikoto grėsmė.
Zinedine`as Zidane`as atskleidė kiek metų laukė svajonių pasiūlymo
Zinedine`as Zidane`as pagaliau sulaukė to, ko, panašu, laukė ne mėnesius, o ištisus metus. Tapęs Prancūzijos rinktinės treneriu jis atvirai pasakė, kad per pastaruosius penkerius metus atmetė klubų pasiūlymus tik dėl vieno tikslo – darbo su „Les Bleus“. Trenerio teigimu, jis šio pasiūlymo laukė ne vienerius metus ir dėl to nesiimdavo darbo klubuose.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-29
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UEFA griežtai sukritikavo Infantino planus parduoti pasaulio čempionato teises privatiems investuotojams
UEFA itin griežtai sureagavo į Gianni Infantino planą parduoti dalį pasaulio čempionato komercinių teisių ar akcijų privatiems investuotojams. Europos futbolo vadovai pareiškė, kad tai yra riba, kurios futbolo valdžios institucijos niekada neturėtų peržengti. Savo oficialiame atsake UEFA pabrėžė, kad futbolo siela ir valdymas nėra turtas, kuriuo galima prekiauti.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-28
Italijos rinktinėje – sumaištis: prieš kelias savaites pasamdyti vadovai traukiasi
Italijos rinktinėje – dar vienas chaosas: Paolo Maldini ir Leonardas pasitraukė iš darbo su rinktine, o pagrindiniu kandidatu perimti komandą dabar laikomas Roberto Mancini. Italijos žiniasklaida skelbia kad techniniu direktoriumi dirbęs P. Maldinis ir jo patarėjas Leonardas apsisprendė trauktis po nesutarimų dėl naujojo rinktinės trenerio pasirinkimo. Lūžio tašku tapo Andrea Pirlo kandidatūra.
Mbappe pasiuntė atvirą žinutę Prancūzijos rinktinės sirgaliams
Prancūzijos rinktinės žvaigždė Kylianas Mbappe socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo įrašu, kuriame padėkojo sirgaliams už palaikymą Pasaulio taurės metu ir pripažino, jog yra nusivylęs, nes nepavyko parvežti į gimtinę trofėjaus. „Mes neparvežėme namo kolektyvinio trofėjaus. Skaudu ir taip bus dar kurį laiką. Neapsimetinėsiu, jog yra kitaip. Didžiuojuosi, jog laimėjau „Auksinį batelį“, bet šis apdovanojimas reikštų daugiau kartu su iškovotu Pasaulio taurės trofėjumi.
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Atvirame laiške Infantino rėžė kritikams ir išgyrė smurtavusius argentiniečius: „Mūsų pasauliui reikia meilės, o ne neapykantos“
JAV, Kanadoje ir Meksikoje pasibaigęs 2026 m. Pasaulio taurės turnyras paliko ne tik futbolo šventės, bet ir daugybės skandalų šleifą, tačiau FIFA prezidentas Gianni Infantino atsisako pripažinti bet kokius trūkumus.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-27
Žaliojo Kyšulio 40-metis vartininkas rado naują klubą ir uždirbs dvigubai daugiau nei prieš pasaulio čempionatą
Šią vasarą vykusioje Pasaulio taurėje sužibėjęs Žaliojo Kyšulio vartininkas Vozinha pasirašė sutartį su didžiausia Čilės futbolo komanda „Colo Colo“. 40-metis vartininkas tapo vienu labiausiai aptariamų žaidėjų pasaulio čempionate, atrėmęs įspūdingus smūgius prieš vėliau nugalėtoja tapusią Ispaniją bei čempionės titulą gynusią Argentiną. „Sveikas atvykęs. Laukiame tavęs“, – socialiniuose tinkluose apie naujoką įrašą paskelbė „Colo Colo“ klubas.
Į sąmokslo teorijas suregavęs Argentinos prezidentas: „Žmonės mums pavydi“
Argentinos prezidentas Javieras Milei sureagavo į sklandančias sąmokslo teorijas dėl nacionalinės komandos pasirodymo Pasaulio taurėje ir teigė, jog žmonės pavydi jo šaliai, nes ji pranoksta beveik viską. „Argentinos problema yra ta, kad mes išsiskiriame, mūsų negalima ignoruoti, žmonės mums pavydi, o mes pranokstame beveik viską. Atsiprašau, bet kažkas turėjo tai pasakyti.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-26
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Po pasaulio futbolo čempionato – naujas etapas Belgijos rinktinėje: vairą perima garsus buvęs futbolininkas
Belgijos futbolo rinktinė turi naują vyriausiąjį trenerį. Šalies futbolo federacija oficialiai paskelbė, kad „Raudonųjų velnių“ vairą perims buvęs Nyderlandų rinktinės kapitonas Markas van Bommelis. 49-erių specialistas pareigas pradės eiti rugpjūčio 15 dieną. Jis pasirašė sutartį, galiosiančią iki 2028 metų Europos futbolo čempionato pabaigos. M. van Bommelis poste pakeis Rudi Garcia.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-25
Pasaulio taurėje rungtyniavęs žaidėjas stipriai viršijo greitį ir turėjo teigiamą narkotikų testą
Neseniai pasibaigusiame 2026 m. Pasaulio taurės turnyre žaidęs 22-ejų metų Australijos rinktinės ir Italijos „Sassuolo“ klubo atakuojantis saugas Cristianas Volpato gimtajame Sidnėjuje įsivėlė į rimtus nemalonumus. Ketvirtadienio naktį net du kartus už greičio viršijimą sustabdytas futbolininkas sulaukė ne tik baudų ir vairuotojo pažymėjimo atėmimo, bet ir įkliuvo dėl galimo kokaino vartojimo. Pirmą kartą į Naujojo Pietų Velso policijos akiratį C. Volpato pakliuvo ketvirtadienį, apie 23:05 val.
Pepas Guardiola atsisakė Italijos rinktinės trenerio pareigų: paaiškėjo priežastys bei pagrindinis naujas kandidatas
Pepas Guardiola atmetė Italijos rinktinės pasiūlymą. Pranešama, kad po Paolo Maldini bandymo įkalbėti ispaną šis aiškiai leido suprasti, jog šiuo metu darbo imtis nenori. P. Guardiola buvo pagrindinis naujojo Italijos techninio direktoriaus P. Maldini taikinys. Italijos ir tarptautinė žiniasklaida skelbė, kad P. Maldini kartu su Leonardo buvo susitikę su treneriu Barselonoje ir pristatė jam „Azzurri“ projektą. Vis dėlto galutinis atsakymas buvo neigiamas.
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Jurgenas Kloppas oficialiai paskirtas Vokietijos futbolo rinktinės treneriu
Vokietijos futbolo rinktinė pagaliau oficialiai pristatė savo naująjį trenerį. Po ilgų kalbų oficialiai patvirtinta, jog rinktinės vairą perima Jurgenas Kloppas. Vokietijos futbolo sąjunga oficialiai patvirtino, jog su treneriu pasirašyta sutartis keturiems metams. Jis turėtų dirbti iki 2030 m. Pasaulio taurės pabaigos. Pasak pranešimų, dėl darbo Vokietijos rinktinėje J. Kloppas sutiko susimažinti savo atlygį. „Red Bull“ korporacija jam mokėdavo po 12 mln.
Vienas Argentinos futbolininkas atsisakė sekti komandos draugų pavyzdžiu – jo poelgis tapo sensacija
Po 2026 metų pasaulio futbolo čempionato finalo daug diskusijų sukėlė Argentinos rinktinės žaidėjų elgesys per apdovanojimų ceremoniją. Socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje buvo kritikuojama tai, kad didžioji dalis argentiniečių nusisuko tuo metu, kai Ispanijos kapitonas Rodri kėlė pasaulio čempionų taurę. Vieni aiškino, kad futbolininkai tiesiog atsisuko į tribūnas pasveikinti savo sirgalių, kiti tvirtino, jog tai buvo sąmoningas nepagarbos gestas varžovams.
„Liverpool“ padės Nyderlandų futbolo rinktinei įdarbinti Arne Slotą trenerio poste
„Liverpool“ komanda yra pasiruošusi prisidėti prie naujojo Nyderlandų futbolo rinktinės trenerio paskyrimo. Po nesėkmingo pasirodymo Pasaulio taurėje nuspręsta nepratęsti sutarties su dabartiniu Nyderlandų rinktinės treneriu Ronaldu Koemanu. Šios šalies rinktinės trenerio sutartis galioja iki šių metų liepos 31 dienos, o nuo jos komandos vairą turėtų perimti naujas strategas. Teigiama, kad favoritu perimti šį postą laikomas Arne Slotas.
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Xavi: „Messi – unikalus futbolo genijus, neturintis lygių“
Xavi Hernandezas dar kartą pasakė tai, ką apie Lionelį Messi galvoja jau seniai: jo akimis, argentinietis nėra tiesiog didis futbolininkas – jis yra atskira kategorija. Buvęs „Barcelona“ saugas ir treneris L. Messi palygino su legendiniu krepšininku Michaelu Jordanu ir pabrėžė, kad futbole jam tiesiog nėra lygių. „Jis yra futbolo Michaelas Jordanas.
Vokiečiai rado gražų sprendimą su „Red Bull“ dėl Jurgeno Kloppo išpirkos
Vokietijos futbolo federacija už Jurgeną Kloppą „Red Bull“ organizacijai kompensacijos nemokės. Vietoje to abi pusės susitarė, kad DFB kaip padėką paaukos 1 mln. eurų „Wings for Life“ fondui. Šis sprendimas buvo rastas po derybų, kurias ilgino aplinkybė, jog J. Kloppas su „Red Bull“ turėjo galiojantį kontraktą iki 2029 metų. Dar anksčiau buvo skelbta, kad DFB nenori mokėti klasikinės išpirkos už naują rinktinės trenerį. Būtent todėl pasirinktas kitoks kelias.
Ispanui per veidą trenkęs Argentinos trenerio asistentas prabilo: pateikė savo versiją
Argentinos futbolo rinktinės trenerio asistentas Roberto Ayala prabilo apie savo elgesį po pasaulio futbolo čempionato finalo ir pripažino, kad į konfliktą su Ispanijos saugu Dani Olmo įsitraukti neturėjo. Aistros aikštėje užvirė iškart po finalinio švilpuko. Pasaulio futbolo čempionų titulą gynusi Argentina po pratęsimo 0:1 nusileido Ispanijai, o nusivylę argentiniečiai įsivėlė į konfliktą su varžovais. Susistumdyme dalyvavo ne tik futbolininkai.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-23
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Pasaulio futbolo čempionams – nemaloni staigmena: JAV gali pasiimti dalį milijoninės premijos
Pasaulio futbolo čempione tapusi Ispanijos futbolo rinktinė už triumfą 2026 metų čempionate turėtų gauti 51 mln. JAV dolerių FIFA premiją. Vis dėlto visa ši suma ispanų nepasieks – dalis pinigų gali likti turnyro šeimininkų biudžete. Priežastis – JAV mokesčių sistema. Kadangi didžioji dalis pasaulio futbolo čempionato rungtynių buvo žaidžiamos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), o finalas įvyko Naujajame Džersyje, daliai FIFA išmokamos premijos gali būti taikomi JAV mokesčiai.
Pamatykite, kokių neįprastų dovanų gimtajame mieste sulaukė pasaulio futbolo čempionais tapę ispanai
Ispanijos futbolo rinktinės saugų Fabianą Ruizą ir Gavi po triumfo pasaulio čempionate gimtajame Los Palasioso ir Vijafrankos miestelyje pasitiko ne tik gausi minia, bet ir itin savita vietos dovana. Į Andalūziją su pasaulio futbolo čempionų medaliais grįžę futbolininkai buvo pagerbti miesto aikštėje, o iš rotušės balkono vietos gyventojams pristatė iškovotą trofėjų. Vis dėlto vienas įsimintiniausių vakaro momentų laukė kiek vėliau. Abu žaidėjai turėjo užlipti ant svarstyklių.
Cristiano Ronaldo priėmė sprendimą dėl atsisveikinimo su Portugalijos rinktine
Pasak pranešimų, Cristiano Ronaldo pasibaigus Pasaulio taurei priėmė sprendimą dėl savo ateities Portugalijos rinktinės sudėtyje. Užsienio žiniasklaidos duomenimis jis priėmė sprendimą dėl karjeros Portugalijos rinktinėje pabaigos. Pranešama, kad legendinis puolėjas netrukus turėtų paskelbti apie pasitraukimą iš tarptautinio futbolo. Dar prieš turnyro atomazgą pats Cristiano Ronaldo buvo aiškiai pasakęs, kad 2026 metų pasaulio čempionatas jam bus paskutinis didelis turnyras.
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Norvegijos futbolo federacijos prezidentė ragina FIFA pripažinti klaidą dėl Baloguno
Norvegijos futbolo federacijos prezidentė Lise Klaveness prašys savo valdybos pateikti oficialų etikos skundą dėl Folarino Baloguno raudonos kortelės suspendavimo Pasaulio taurėje. „Kai taip apeini taisyklę, atsiduri slidžioje padėtyje, kuri kelia pavojų visam žaidimui. Nerimą kelia esminių žaidimo taisyklių pažeidimas. Visų pirma, to neturėjo įvykti. Dabar labai svarbu sąžiningai apie tai kalbėtis. Visi žinome, kad šiam nuosprendžiui turėjo išorinės jėgos ir jis nebuvo tinkamai priimtas.
Pepas Guardiola dėl pažado šeimai svarsto atmesti pasiūlymą iš Italijos rinktinės
Pepą Guardiolą vis mažiau domina galimybė dirbti Italijos futbolo rinktinėje. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad ispanas po darbo „Manchester City“ klube nori pauzės, o derybas dar labiau stabdo didelis skirtumas tarp federacijos pasiūlymo ir jo finansinių lūkesčių. Pranešama, kad P. Guardiola po išvykimo iš Mančesterio yra pažadėjęs savo šeimai pertrauką nuo futbolo. Pats treneris pastaruoju metu kalbėjo, jog nori daugiau laiko skirti vaikams, 95-erių tėvui ir gyvenimui už futbolo ribų.
Pasaulio taurės turnyrą laimėjusiam Rodri prireiks nugaros operacijos
Ispanijos rinktinę į triumfą Pasaulio taurės turnyre atvedęs Rodri neturi laiko džiaugtis iškovotu trofėjumi. „Manchester City“ priklausančiam 30-erių saugui bus atlikta nugaros operacija, o dėl neaiškaus reabilitacijos laikotarpio pakibo ant plauko ir jo ateitis klube bei galimas persikėlimas į Madrido „Real“. Sekmadienį po pratęsimo rezultatu 1:0 Argentinos futbolininkus palaužę ir Pasaulio taurę į viršų kėlę ispanai turnyre rėmėsi savo kapitonu Rodri, kuris startinėje sudėtyje pradėjo visas ž...
FIFA 2026 naujienos 2026-07-23
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FIFA paskelbė sirgalių išrinktą Pasaulio taurės vienuoliktuką: vietoje turnyro nugalėtojo – 40-metis Žaliojo Kyšulio vartininkas
Tarptautinė futbolo federacija (FIFA) oficialiai paskelbė sirgalių išrinktą 2026 metų Pasaulio taurės turnyro, vykusio JAV, Meksikoje ir Kanadoje, svajonių vienuoliktuką. Nors liepos 19-ąją vykusiame finale Ispanija po pratęsimo 1:0 palaužė Argentiną, aistruolių balsavimas pateikė ne vieną staigmeną – komandoje atsirado vietos 40-mečiui Žaliojo Kyšulio vartininkui, tačiau užribyje liko oficialius FIFA apdovanojimus susižėrę ispanai.
Trumpas siūlo Infantino tapti Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi
Donaldas Trumpas po pasaulio čempionato nori matyti FIFA prezidentą Gianni Infantino kitu Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi. Apie tokius JAV prezidento planus pirmasis pranešė „New York Post“, o šią informaciją vėliau perpublikavo ir kiti tarptautiniai leidiniai. Anot šių pranešimų, D. Trumpas savo aplinkoje kalbėjo, jog G. Infantino yra gerbiamas visame pasaulyje ir turi ypatingą gebėjimą suvienyti žmones.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-22
Ispanijos rinktinės šventė virto provokacija: Pino pristatymo metu pašieptas Ronaldo
Ispanijos futbolo rinktinės šventėje netrūko ne tik džiaugsmo, bet ir provokacijų. Po 2026 metų pasaulio čempionato pergalės „La Roja“ atstovai pašiepė Portugalijos futbolo žvaigždę Cristiano Ronaldo. Ispanija sekmadienį antrą kartą savo istorijoje tapo pasaulio čempione. Luiso de la Fuente vadovaujama komanda finale po atkaklios kovos palaužė Argentiną – vienintelį rungtynių įvartį pratęsimo metu pelnė Ferranas Torresas.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-22
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Ginčas po pasaulio čempionato: FIFA apdovanojo Rodri, o IFFHS geriausiu paskelbė Messi
Lionelis Messi dar kartą atsidūrė pasaulio futbolo dėmesio centre – Tarptautinė futbolo istorijos ir statistikos federacija (IFFHS) paskelbė jį geriausiu 2026 metų pasaulio čempionato žaidėju, nors FIFA šį apdovanojimą skyrė kitam futbolininkui. Argentinos rinktinės kapitonas pasaulio čempionatą baigė kaip antras rezultatyviausias turnyro žaidėjas ir antras pagal rezultatyvius perdavimus.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-22
Rafaelis Leao sulaukė negailestingos kritikos dėl vieno sakinio: „Tai seksizmas“
Portugalijos rinktinės puolėjas Rafaelis Leao atsidūrė dėmesio centre ne dėl savo žaidimo, o dėl kontroversiško įrašo socialiniuose tinkluose po 2026 metų pasaulio futbolo čempionato. Portugalijos rinktinė turnyre pasirodė nesėkmingai – komanda iškrito aštuntfinalyje. Pats R. Leao čempionate pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, tačiau nesugebėjo parodyti pakankamai stabilaus žaidimo, kad padėtų savo ekipai žengti toliau.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-22
Iš FIFA – į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus postą? Trumpas palaiko Infantino
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kaip skelbia „New York Post“, norėtų, kad FIFA prezidentas Gianni Infantino taptų kitu Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi. Leidinio šaltinių teigimu, D. Trumpas įsitikinęs, kad G. Infantino yra „gerbiamas visame pasaulyje“, o po pirmojo istorijoje pasaulio futbolo čempionato, vykusio trijose valstybėse, pasaulis esą pripažino jo gebėjimą vienyti žmones.
FIFA 2026 naujienos 2026-07-22
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„La Liga“ prezidentas pažėrė kritikos FIFA, reikalauja Infantino atsistatydinimo
Ispanijos „La Liga“ prezidentas Javieras Tebas įspėjo, jog pasaulio futbolo čempionato išplėtimas iki 64 nacionalinių komandų reikštų tolesnį futbolo pramonės naikinimą vadovaujant FIFA prezidentui Gianni Infantino, kurį jis paragino atsistatydinti. „Didinti nacionalinių komandų skaičių neturi prasmės. Futbolo industrija – tai ne tik pasaulio čempionatas, kuris yra svarbiausias įvykis. Visgi ne viskas gali suktis apie pasaulio čempionatą. Šią sporto šaką remia nacionaliniai čempionatai.
Argentiniečių ant žemės numestas Gavi nenori, jog varžovai būtų diskvalifikuoti: „Tai yra futbolo dalis“
Tarptautinė futbolo federacija (FIFA) pradėjo oficialų tyrimą dėl masinio chaoso ir susirėmimų, kilusių po 2026 m. Pasaulio taurės finalo švilpuko. Nors Ispanijos rinktinė triumfavo prieš Argentiną, rungtynių pabaigą aptemdė emocijų protrūkis, po kurio ispanų žvaigždė Gavi netikėtai stojo ginti varžovų ir paragino neskirti jiems griežtų sankcijų.