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Muzikos pasaulio naujienos
Jau šį penktadienį Kaune bus tikras sujudimas: laukiama superžvaigždės
31:29
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8
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Gabrielius Vagelis pakeitė įvaizdį: štai kaip atrodo dabar
35:37
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1
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Paaiškėjo, kokia garsi lietuvė pakeis Moniką Liu miuzikle „Emilija Pliaterytė“
Dainotas Varnas skelbia itin džiugią žinią: „Sukūrus šeimą...“
Vestuves atšokusi Lietuvos atlikėja pateko į medikų rankas: „Susidūrimas su liga primena...“
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