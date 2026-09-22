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Aurum 1006 km lenktynės - tiesiogiai

 

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„Aurum 1006 km“ lenktynėse – neregėta įtampa. Po skaudžios avarijos, užbaigusios lyderių pasirodymą, „Lamborghini“ pilotas Paulius Paškevičius neslėpė įtūžio. Sportininkas atvirai rėžė, kad incidentas įvyko dėl visiškai nederamo varžovų elgesio trasoje, ir reikalauja griežčiausios bausmės.
Permainingi orai ir trasą pamerkęs lietus neatėmė šventės iš tūkstančių autosporto gerbėjų – Palangoje finišavo dramatiškos „Aurum 1006 km“ lenktynės. Šių metų karaliais tapo „Rimo Adero“ komanda su „Porsche GT3 CUP“. Pernai likę antroje vietoje, šįkart Mantas Janavičius, Marius Bartkus ir Benjaminas Barkeris neklydo ir nuskynė pergalę.
„Aurum 1006 km“ lenktynėse – tikra drama. Lyderiavusi komanda oficialiai traukiasi iš kovos. Po šiurpaus incidento 250 rate, kai į pirmaujančiųjų „Lamborghini“ dideliu greičiu rėžėsi varžovų bolidas, komandos lyderis Eugenijus Andrulis neslėpė emocijų: „Sunku kažką net pasakyti.“
Makso Tubbeno vairuojamas BMW rėžėsi į atitvarus ir apsisuko
„Aurum 1006 km“ trasoje – netikėtas Oksanos Pikul pasirodymas: sėdo prie 600 AG „Ferrari“ vairo
„Aurum 1006 km“ lenktynėse – neregėta įtampa. Po skaudžios avarijos, užbaigusios lyderių pasirodymą, „Lamborghini“ pilotas Paulius Paškevičius neslėpė įtūžio. Sportininkas atvirai rėžė, kad incidentas įvyko dėl visiškai nederamo varžovų elgesio trasoje, ir reikalauja griežčiausios bausmės. „Aurum 1006 km“ lenktynėse – neregėta įtampa. Po skaudžios avarijos, užbaigusios lyderių pasirodymą, „Lamborghini“ pilotas Paulius Paškevičius neslėpė įtūžio. Sportininkas atvirai rėžė, kad incidentas įvyko dėl visiškai nederamo varžovų elgesio trasoje, ir reikalauja griežčiausios bausmės.
„Aurum 1006 km“ lenktynėse – neregėta įtampa. Po skaudžios avarijos, užbaigusios lyderių pasirodymą, „Lamborghini“ pilotas Paulius Paškevičius neslėpė įtūžio. Sportininkas atvirai rėžė, kad incidentas įvyko dėl visiškai nederamo varžovų elgesio trasoje, ir reikalauja griežčiausios bausmės.
Permainingi orai ir trasą pamerkęs lietus neatėmė šventės iš tūkstančių autosporto gerbėjų – Palangoje finišavo dramatiškos „Aurum 1006 km“ lenktynės. Šių metų karaliais tapo „Rimo Adero“ komanda su „Porsche GT3 CUP“. Pernai likę antroje vietoje, šįkart Mantas Janavičius, Marius Bartkus ir Benjaminas Barkeris neklydo ir nuskynė pergalę. Permainingi orai ir trasą pamerkęs lietus neatėmė šventės iš tūkstančių autosporto gerbėjų – Palangoje finišavo dramatiškos „Aurum 1006 km“ lenktynės. Šių metų karaliais tapo „Rimo Adero“ komanda su „Porsche GT3 CUP“. Pernai likę antroje vietoje, šįkart Mantas Janavičius, Marius Bartkus ir Benjaminas Barkeris neklydo ir nuskynė pergalę.
Permainingi orai ir trasą pamerkęs lietus neatėmė šventės iš tūkstančių autosporto gerbėjų – Palangoje finišavo dramatiškos „Aurum 1006 km“ lenktynės. Šių metų karaliais tapo „Rimo Adero“ komanda su „Porsche GT3 CUP“. Pernai likę antroje vietoje, šįkart Mantas Janavičius, Marius Bartkus ir Benjaminas Barkeris neklydo ir nuskynė pergalę.
„Aurum 1006 km“ lenktynėse – tikra drama. Lyderiavusi komanda oficialiai traukiasi iš kovos. Po šiurpaus incidento 250 rate, kai į pirmaujančiųjų „Lamborghini“ dideliu greičiu rėžėsi varžovų bolidas, komandos lyderis Eugenijus Andrulis neslėpė emocijų: „Sunku kažką net pasakyti.“ „Aurum 1006 km“ lenktynėse – tikra drama. Lyderiavusi komanda oficialiai traukiasi iš kovos. Po šiurpaus incidento 250 rate, kai į pirmaujančiųjų „Lamborghini“ dideliu greičiu rėžėsi varžovų bolidas, komandos lyderis Eugenijus Andrulis neslėpė emocijų: „Sunku kažką net pasakyti.“
„Aurum 1006 km“ lenktynėse – tikra drama. Lyderiavusi komanda oficialiai traukiasi iš kovos. Po šiurpaus incidento 250 rate, kai į pirmaujančiųjų „Lamborghini“ dideliu greičiu rėžėsi varžovų bolidas, komandos lyderis Eugenijus Andrulis neslėpė emocijų: „Sunku kažką net pasakyti.“
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Makso Tubbeno vairuojamas BMW rėžėsi į atitvarus ir apsisuko
Video Video
„Aurum 1006 km“ trasoje – netikėtas Oksanos Pikul pasirodymas: sėdo prie 600 AG „Ferrari“ vairo
Video Video
MITJET BALTIC lenktynės 2. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Trasa. „Aurum 1006 km lenktynės“ (2 dalis)
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Trasa. „Aurum 1006 km lenktynės“ (1 dalis)
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Serviso zona. „Aurum 1006 km lenktynės“ (2 dalis)
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Drag 1/4 mylios kvalifikacija, finalai ir apdovanojimai. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Serviso zona. „Aurum 1006 km lenktynės“ (1 dalis)
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Visos dienos transliacija (liepos 16 d.). „Aurum 1006 km lenktynės“ (2 dalis)
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Visos dienos transliacija (liepos 17 d.). „Aurum 1006 km lenktynės“ (2 dalis)
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Visos dienos transliacija (liepos 17 d.). „Aurum 1006 km lenktynės“ (1 dalis)
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Visos dienos transliacija (liepos 18 d.). „Aurum 1006 km lenktynės“
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Lenktynių kvalifikacija. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Reportažas. Po treniruočių, pasirengimas kvalifikacijai. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Reportažas. Mechanikų bėgimas. „Aurum 1006 km lenktynės“
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MITJET BALTIC kvalifikacija. „Aurum 1006 km lenktynės“
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„Moterų iššūkis“ administracinė patikra. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Drag race finalai. Apdovanojimai. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Reportažas. Treniruotės. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Reportažas. Drag kvalifikacija. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Lenktynių automobilių paradas Palangoje, Volfas Engelman ICE non-alco Super Sprint lenktynės. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Reportažas. Komandų registracija, techninė komisija. „Aurum 1006 km lenktynės“
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Aurum 1006 km lenktynių pristatymas. 2026 m.

 

Aurum 1006 km lenktynės 2026 m. – tai viena laukiamiausių autosporto švenčių Baltijos šalyse, kuri Palangoje vyks liepos 15–18 dienomis.

 

Jau 27-ąjį kartą organizuojamos lenktynės žada net keturias dienas nepertraukiamo greičio, emocijų ir galingų variklių garsų. Tai renginys, kur susirenka benzingalviai iš visos Lietuvos ir užsienio – tiek profesionalūs sportininkai, tiek entuziastai. Be pagrindinių 1006 km varžybų, žiūrovų laukia daugybė pramogų visai šeimai.

 

Šalia lenktynių trasos įrengtas slalomo ruožas leis ir žiūrovams pajusti greičio skonį, o kempingas – apsistoti šalia viso veiksmo. Renginio atmosfera kuriama ne tik per autosportą: visomis dienomis groja DJ’ai, gausu maisto zonų su skirtingais skoniais, o naktimis šurmuliuoja vakarėliai po atviru dangumi. Visa tai paverčia Aurum 1006 km daugiau nei lenktynėmis – tai visapusiška vasaros fiesta greičio ir adrenalino mėgėjams.

 

Renginio organizatoriai kviečia stebėti naujienas, nes programa nuolat pildoma. Ši šventė – puiki proga patirti Palangą kitaip, apsuptiems automobilių griausmo, dūmų, aistros ir bendruomenės, kuriai greitis – ne tik hobis, bet gyvenimo būdas.

 

 

AURUM 1006 KM LENKTYNIŲ NAUJIENOS

 

Egidijus Gutaravičius Palangoje iš vienų lenktynių skubėjo į kitas | Komandos nuotr.

Gutaravičius Palangoje iš vienų lenktynių skubėjo į kitas

„Contribee.com Racing“ komanda „Aurum 1006 km lenktynėse“ | Komandos nuotr.
(1)

Solidus pasirodymas Palangoje: jauniausias 1006 km lenktynių ekipažas apdovanotas sidabru

„Audio Freakz Lietuva dB Drag“ automobilių garso sistemų varžybos | Vytauto Pilkausko nuotr.
(8)

Palangoje pasiektas Baltijos šalių decibelų rekordas – automobilio garso sistema sugeneravo 170,21 dB

„Aurum 1006 km lenktynės“ | Andriaus Lauciaus nuotr.
(1)

Apdovanoti greičiausieji „Aurum 1006 km lenktynių“ dalyviai – kova vyko iki paskutinio rato

03:23
Saldus revanšas: „Aurum 1006 km“ lenktynes laimėjo trasoje triumfavusi „Rimo Adero“ komanda (tv3.lt koliažas)
(14)

Saldus revanšas: „Aurum 1006 km“ lenktynes laimėjo trasoje triumfavusi „Rimo Adero“ komanda

„Motor Fest“ | Vytauto Pilkausko nuotr.
(1)

Palangoje apdovanoti įspūdingiausi išskirtinių automobilių „Motor Fest“ dalyviai

01:49
Iš lenktynių iškritęs lyderis – Paulius Paškevičius neslėpė pykčio: „Tai tragedija ir absurdas, varžovus reikia diskvalifikuoti“ (tv3.lt koliažas)
(6)

Iš lenktynių iškritęs lyderis Paulius Paškevičius liejo pyktį ant varžovų: „Tai tragedija ir absurdas... reikia diskvalifikacijos“

„Orlen“ žiūrovų slalomas | Vytauto Pilkausko nuotr.

Šalia pagrindinės trasos varžosi žiūrovai – tęsiasi „Orlen“ slalomas

Vitoldas Milius įveikė 1006 mylias motociklu | Vytauto Pilkausko nuotr.

Prieš „Aurum 1006 km lenktynes“ keliautojas Milius įveikė 1006 mylias motociklu – pelnė „geležinio užpakalio“ titulą

09:15
„Aurum 1006 km“ lenktynėse skaudi avarija: lyderiai neslėpė emocijų: „Gali būti, kad traukiamės“ (tv3.lt koliažas)
(2)

Po skaudžios avarijos „Aurum 1006 km“ lenktynėse – lyderių komanda neslėpė emocijų: „Durna situacija“

„Aurum 1006 km lenktynės“ | Andriaus Lauciaus nuotr.

Įpusėjus „Aurum 1006 km lenktynėms“ lyderiams teko trauktis iš kovos

Lietuje duotas startas 27-osioms „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėms | Andriaus Lauciaus nuotr.
(1)

Lietuje duotas startas 27-osioms „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėms

Devintasis „Moterų iššūkis“, remiamas „Olybet“ | Armando Knezio nuotr.

Devintasis „Moterų iššūkis“, remiamas „Olybet“: 205 kilometrai, vairavimo išbandymai ir draugiškumas trasoje

„Aurum 1006 km“ treniruotės (nuotr. Andriaus Lauciaus)
(6)

Prasideda kova dėl nugalėtojų titulo: stebėkite tiesioginę „Aurum 1006 km“ lenktynių transliaciją

Palangoje finišavo „A.R.S.A. Group“ traukos lenktynės | Elijaus Kniežausko nuotr.

Rekordinis kvalifikacinių važiavimų skaičius ir nauji nugalėtojai: Palangoje finišavo „A.R.S.A. Group“ traukos lenktynės

Paaiškėjo greičiausiųjų dešimtukas: „Super Pole“ dalyviai kėsinosi į trasos rekordą | Andriaus Lauciaus nuotr.

Paaiškėjo greičiausiųjų dešimtukas: „Super Pole“ dalyviai kėsinosi į trasos rekordą

Paaiškėjo greičiausiųjų dešimtukas: „Super Pole“ dalyviai kėsinosi į trasos rekordą | Andriaus Lauciaus nuotr.
(2)

Baigėsi „Aurum 1006 km“ kvalifikacija: paaiškėjo kas šeštadienį startuos iš pirmųjų pozicijų

„Aurum 1006 km“ lenktynių kvalifikacija (nuotr. Organizatorių)

„Aurum 1006 km“ kvalifikacijoje – bekompromisė kova: paaiškėjo pirmieji greičiausi pilotai

Prieš „Aurum 1006 km powered by Hankook“ kvalifikaciją apdovanoti greičiausi mechanikai (nuotr. Andrius Laucius)

Vieno tobulo rato kaina: stebėkite tiesioginę „Aurum 1006 km“ kvalifikacijos transliaciją

„Aurum 1006 km“ metu vykstančios traukos lenktynės (nuotr. Elijaus Kniežausko)

Penktadienį „Aurum 1006 km“ festivalyje – traukos lenktynių diena: stebėkite tiesioginę transliaciją

„Aurum 1006 km“ mechanikų bėgimas (nuotr. Vytauto Pilkausko)

1000 metrų be veržliarakčių: „Aurum 1006 km“ mechanikai stoja prie starto linijos

„Aurum 1006 km“ metu vykstantis „Moterų iššūkis“ (nuotr. Organizatorių)

„Aurum 1006 km“ duotas startas „Moterų iššūkiui“: varžybose startavo 101 ekipažas

„Aurum 1006 km“ treniruotės (nuotr. Organizatorių)

Pirmosios „Aurum 1006 km“ treniruotės baigėsi anksčiau laiko: neišvengta rimto incidento

Sudaužytas „LIK Racing by KTK“ komandos automobilis (nuotr. komandos archyvo)

„Aurum 1006 km“ treniruotė baigėsi ant stogo: trasoje apvirto BMW

„Moterų iššūkio“ varžybos (nuotr. Organizatorių)
(1)

„Aurum 1006 km“ tiesioginiame eteryje – „Moterų iššūkis“: kodėl šiame ralyje greitis nėra svarbiausias?

04:58
„Aurum 1006 km“ traukos lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko)
(3)

„Aurum 1006 km“ trasoje – netikėtas Oksanos Pikul pasirodymas: sėdo prie 600 AG „Ferrari“ vairo

02:27:40
„Aurum 1006 km“ traukos lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko)
(1)

„Aurum 1006 km“ trasoje vykusiose drago varžybose – netikėtas laimėtojas: pranoko net ir įspūdingus superautomobilius

„Aurum 1006 km“ metu vykstančios traukos lenktynės (nuotr. Elijaus Kniežausko)
(2)

Vakarinis „Aurum 1006 km“ greičio šou: tiesioginiame eteryje – azartiškos drago dalyvių kovos

„Aurum 1006 km“ treniruotės (nuotr. Andriaus Lauciaus)
(1)

Pirmieji važiavimai „Aurum 1006 km“ trasoje ne visiems buvo sėkmingi: vienai komandai – rimti techniniai rūpesčiai

„Mitjet Baltics“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

„Aurum 1006 km“ tiesioginiame eteryje – „Mitjet“ lenktynių dalyviai: kuo šie automobiliai unikalūs?

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