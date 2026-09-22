Aurum 1006 km lenktynės - tiesiogiai
Aurum 1006 km lenktynės 2026 m. – tai viena laukiamiausių autosporto švenčių Baltijos šalyse, kuri Palangoje vyks liepos 15–18 dienomis.
Jau 27-ąjį kartą organizuojamos lenktynės žada net keturias dienas nepertraukiamo greičio, emocijų ir galingų variklių garsų. Tai renginys, kur susirenka benzingalviai iš visos Lietuvos ir užsienio – tiek profesionalūs sportininkai, tiek entuziastai. Be pagrindinių 1006 km varžybų, žiūrovų laukia daugybė pramogų visai šeimai.
Šalia lenktynių trasos įrengtas slalomo ruožas leis ir žiūrovams pajusti greičio skonį, o kempingas – apsistoti šalia viso veiksmo. Renginio atmosfera kuriama ne tik per autosportą: visomis dienomis groja DJ’ai, gausu maisto zonų su skirtingais skoniais, o naktimis šurmuliuoja vakarėliai po atviru dangumi. Visa tai paverčia Aurum 1006 km daugiau nei lenktynėmis – tai visapusiška vasaros fiesta greičio ir adrenalino mėgėjams.
Renginio organizatoriai kviečia stebėti naujienas, nes programa nuolat pildoma. Ši šventė – puiki proga patirti Palangą kitaip, apsuptiems automobilių griausmo, dūmų, aistros ir bendruomenės, kuriai greitis – ne tik hobis, bet gyvenimo būdas.
AURUM 1006 KM LENKTYNIŲ NAUJIENOS