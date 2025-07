2025 m „Aurum 1006 km powered“ lenktynės per statistikos prizmę

Šių metų lenktynių savaitgalis pažymėtas dažnais lietumis, dėl kurių kai kurioms komandoms teko greitai keisti strategijas. Tačiau net ir permainingos oro sąlygos nesutrukdė sukurti dramatiško ir įtempto reginio – nuo starto iki finišo vyko atkakli kova dėl kiekvienos pozicijos.

Greta pagrindinių lenktynių žiūrovai galėjo mėgautis gausybe papildomų renginių: „Moterų iššūkiu“ (remiamu „Olybet“), „A.R.S.A. Group“ traukos varžybomis, „Technitis“ žiūrovų slalomu, „Memel Motor Fest“ automobilių paroda, decibelų dragu „Pioneer 1006km dB Drag“ bei mechanikų bėgimu.

Tarptautiškumas, rekordai ir debiutai

Šiemet lenktynėse dalyvavo 58 sportininkai iš šešių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų. Populiariausias automobilio modelis išliko „Porsche“ – jų startavo net septyni. Tarp dalyvių buvo ir išskirtinių variantų, pavyzdžiui, pirmą kartą lenktynėse dalyvavo „Volkswagen Caddy“.

Vyriausias lenktynininkas – šveicaras Timas Miulleris (g. 1966 m.), o jauniausias – vos trylikametis vilnietis Domas Raudonis, atstovavęs „Stokex Circle K Miles Plus“ komandai.

Nugalėtojai – su „Audi“ grįžta į viršūnę

Šiemet pergalę iškovojo „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komanda, vairavusi „Audi R8 LMS GT3 EVO II“. Komandai atstovavo Karolis Jovaiša, Egidijus Gražys ir Mantas Matukaitis, o vadovavo Mindaugas Valiūnas. Lenktynių trukmė – 8 val. 14 min. 53,201 sek. – tai antras greičiausias rezultatas visoje renginio istorijoje.

Greičiausias lenktynininkas – šilutiškis Karolis Jovaiša – pelnė LASF prizą už geriausią ratą tiek kvalifikacijoje (1 min. 15,603 sek.), tiek lenktynėse (1 min. 06,246 sek.). Komandos vidutinis greitis siekė 121,28 km/val.

Antrą vietą užėmė „RIMO & LKU by EQUPAY.CH“ su „Porsche GT3 Cup“, o treti – „STATETA BRO & VEESLA by AIBE“ su „Mercedes-Benz AMG GT GT3 EVO“. Pastaroji komanda prarado poziciją dėl teisėjų skirtos baudos už pažeidimą per vairuotojų keitimą.