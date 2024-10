„Stateta Bro-Toks by Ignera“ komandos narys Nemunas Dagilis sugebėjo „Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktynių dalyviams pademonstruoti kaip reikia kovoti dėl kiekvieno trasos milimetro. Solidų tempą demonstravusį N. Dagilį netrukus pasivijo „Circle K miles Plus Racing Team“ bolidą vairavęs Justas Jonušis, kuris turėjo tik vieną tikslą – jį aplenkti ir perimti „Aurum 1006 km“ lyderio vaidmenį.