Paralimpinės žaidynės

Lietuvos paralimpinės rinktinės plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė startavo antroje savo rungtyje Paryžiuje – šeštadienio rytą varžėsi S6 negalios klasės 100 metrų plaukimo nugara atrankoje. Rasos Mažutaitienės treniruojama sportininkė atplaukė per 1 min. 37.77 sek., bet to neužteko prasibrauti į finalą – lietuvė bendroje įskaitoje užėmė 10-tą poziciją. Greičiausia iš aštuonių plaukikių, patekusių į finalą, atrankoje buvo amerikietė Ellie Marks, atplaukusi per 1 min. 20.83 sek.