Neeilinė situacija: diskvalifikuotas plaukikas paralimpinėse buvo sugrąžintas į finalą ir iškovojo sidabrą

Vyrų SM3 kategorijos 150 m kompleksinio plaukimo atrankoje A.Kelly finišavo per 3 min. 8.25 sek. Tai buvo vienas geriausių rezultatų atrankoje, bet tada teisėjai paskelbė, kad A. Kelly – diskvalifikuojamas.

Teisėjams užkliuvo tai, kad laisvuoju stiliumi jis plaukė naudodamas plaukimo peteliške techniką. Australijos delegacija tada greitai susirado oficialias plaukimo taisykles ir išsiaiškino, kad A. Kelly diskvalifikacija neturėjo jokio pagrindo.

„Vaizdo įraše matyti, kad Ahmedas iš pradžių plaukė ant nugaros, po posūkio plaukė krūtine, o finišą pasiekė plaukdamas peteliške. Pagal taisykles, paskutinį etapą laisvuoju stiliumi gali plaukti ir peteliške, tame etape draudžiamas tik plaukimas nugara arba krūtine.

Taip pat diskvalifikacija gali būti skiriama sumaišius plaukimo stilių eiliškumą, tačiau Ahmedas tokios klaidos nepadarė“, – sakė plaukikė Anabelle Williams.

Congrats to @aps_sport Rep & @careysport Alumni Ahmed Kelly (OCG2012) on winning the Paralympic Silver Medal in the Mens 150m Indiv Medley SM3 event!



Ahmed's incredible determination & perseverance continues to inspire us all.



Well done on an incredible achievement Ahmed!👏👏👏 pic.twitter.com/TdKRRIvF5z