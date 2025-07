Vestuvėse jokiu būdu nedarykite šių klaidų: teks raudonuoti iš gėdos

Laimei, buvęs karališkųjų rūmų darbuotojas ir etiketo ekspertas Grantas Harroldas, kalbėdamas „Spin Genie“ vardu, išvardijo didžiausias klaidas, kurių reikėtų vengti, ir paaiškino, kaip tai padaryti, rašoma metro.co.uk.

1. Nevėluokite

Hugh Granto skubėjimas į bažnyčią filme „Ketverios vestuvės ir laidotuvės“ – tikra kino klasika. Tačiau tikrame gyvenime – to geriau nedaryti.

REKLAMA

REKLAMA

„Vienintelis žmogus, kuris gali vėluoti, yra nuotaka, – sako Harroldas. – Jei vėluojate, geriau visai neikite į ceremoniją, o vėliau atsiprašykite. Paprasta.“

REKLAMA

Jei iš anksto žinote, kad nespėsite dėl rimtos priežasties, būtina pranešti vestuvių šeimininkams. Kitu atveju – tai labai nemandagu.

2. Nesiveskite žmogaus, kurio niekas nekvietė

Net jei svečias yra jūsų partneris arba nieko nepažįstate, negalima atsivesti „plius vieno“ be leidimo.

„Tiesiog nemandagu atsivesti svečią be kvietimo, – aiškina Harroldas. – Viskas suplanuota iš anksto – vietos, maistas, mitybos ypatumai. Be to, galbūt yra priežastis, kodėl tas žmogus nepageidaujamas.“

REKLAMA

REKLAMA

Norite paklausti, ar galite atsivesti draugą? Prašom. Bet jei pora atsakys „ne“, jų sprendimą reikia gerbti.

3. Laikykitės numatyto aprangos kodo

Vestuvėse dažnai būna nurodyti aprangos kodai, bet tai nereiškia, kad turite atrodyti kaip vienas iš jaunųjų.

„Jūs nesate jaunavedžiai, – sako Harroldas. – Tai nuotakos šventė. Ji turi išsiskirti. Nedėvėkite nieko, kas atitrauktų dėmesį nuo jos.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, pats Harroldas kartą vilkėjo kiltą per draugo vestuves ir visą dieną dėl to raudonavo – nuo tada to nebekartoja.

4. Nepagarbus elgesys ceremonijos metu – didelė klaida

Šventė – linksma, tačiau ceremonijos metu turite elgtis pagarbiai. Venkite komentarų, triukšmo ar blaškymosi.

5. Nepertraukinėkite ceremonijos

Ceremonija – svarbi šventės dalis, todėl pertraukinėti ar laidyti komentarus jų metu – griežtai nerekomenduojama.

REKLAMA

„Tai ne jūsų šou. Jūs nesate vedėjas, tad tiesiog klausykitės ir mėgaukitės“, – sako Harroldas.

6. Neateikite be dovanos

Vestuvių proga dovanos – įprasta praktika. Jos gali būti praktiškos, simbolinės ar prisidedančios prie medaus mėnesio.

„Negalima ateiti be dovanos, – pabrėžia Harroldas. – Jei negalite nieko nupirkti, atvirai pasakykite tai. Galite pasiūlyti pagalbą ruošiantis vestuvėms – tai taip pat gražus gestas.“

REKLAMA

7. Nesiskųskite dėl to, kas nepatiko šventėje

Kiekvienose vestuvėse pasitaiko nepatenkintų svečių – dėl maisto, muzikos, gėrimų ar kitų dalykų. Vis tik stenkitės taip nesielgti.

„Vestuvėse visada atsiranda „Grinčas“, – pripažįsta Harroldas. – Tai gali būti giminaitis, draugas ar senelė. Jaunieji turi į tai atsižvelgti, bet jūs galite pasirinkti ir nesugadinti šventės.“