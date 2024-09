Debiutinį pasirodymą Paryžiuje baigusi Gabrielė Čepavičiūtė: „Tai – tik pradžia“

Rasos Mažutaitienės treniruojama sportininkė atplaukė per 1 min. 37.77 sek., bet to neužteko prasibrauti į finalą – lietuvė bendroje įskaitoje užėmė 10-tą poziciją. Greičiausia iš aštuonių plaukikių, patekusių į finalą, atrankoje buvo amerikietė Ellie Marks, atplaukusi per 1 min. 20.83 sek.

„Pats laikas nėra labai blogas, nors aš pati iš savęs tikėjausi daugiau. Rytai visada yra sunkūs, tai išėjo taip. Apie finalą per daug negalvojau, nes mūsų buvo 12, o tai reiškia, kad būtų reikėję aplenkti nemažai mano varžovių. Tiesiog norėjau praplaukti tokiu laiku, kuris mane tenkintų, bet tai nepavyko“, – sakė plaukikė.

Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (36 nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) +32 Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.)

(36 nuotr.) FOTOGALERIJA. Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė baigė pasirodymą Paryžiaus žaidynėse

Kiek anksčiau kaunietė G. Čepavičiūtė Paryžiaus paralimpinėse žaidynėse varžėsi SM6 klasės 200 metrų plaukime kompleksiniu būdu ir iškovojo 8-tą vietą.

REKLAMA

REKLAMA

„Sakyčiau, kad šis startas man buvo jau ramesnis nei debiutinis. Vis tik esu čia jau dvi savaites ir apsipratau. Žinoma, juntamas toks malonus nuovargis jau. Bet tai netrukdė pasidžiaugti. Išėjusi iškart pradėjau akimis ieškoti Lietuvos vėliavos, pamačiau ir pamojavau. Mane šįkart arenoje palaikė ir tėvai, labai džiaugiuosi šia jų iniciatyva, man buvo labai malonu“, – pasakojo G. Čepavičiūtė.

REKLAMA

Tai – debiutinės 18-metės paralimpinės žaidynės.

„Šią patirtį vertinu labai teigiamai. Esu labai dėkinga vien už tai, kad esu čia. Esu dėkinga visai savo aplinkai. Čia tikrai nėra kažkokia pabaiga, tai yra tik mano kelio pradžia. Čia buvo geras išsimėginimas, kaip aš tvarkausi su didelėmis arenomis, kaip visa tai priimu psichologiškai. Pamatysime, kaip bus vėliau, nes tikrai planuoju, kad tų kartų dar bus daug“, – sakė G. Čepavičiūtė.